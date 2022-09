E' di Leone il primo ruggito della stagione

Per quest'anno non cambiare, stessa Sisport, stesso mare. I bianconeri 2007 allenati da Davide Borin inaugurano il 2022-23 sulla stessa lunghezza d'onda con cui avevano disputato l'ultima stagione: vincendo, segnando e non subendo gol. Campioni in carica della delegazione di Torino, i bianconeri hanno battuto 3-0 il nuovo San Giacomo Chieri di Roberto Rosano nella gara d'anticipo del Grande Slam, per la categoria Under 16 sul campo base del Nichelino Hesperia.

Doppietta di Francesco Leone, schierato come numero 11 nel tridente di Borin, tutta nel primo tempo, nella ripresa i bianconeri mettono in cassaforte il risultato con il sigillo di Mattia Raco a pochi minuti dalla fine (le gare del Grande Slam si svolgono in due tempi da 25 minuti). Sisport che parte praticamente con l'organico della scorsa stagione, gli unici due innesti per Borin sono i centrocampisti Stefan Ciocan dal Chieri e Alessandro Soffietti dal KL Pertusa (assente nella gara con il San Giacomo).

Tanti nuovi per il San Giacomo, allenato da Roberto Rosano, che torna a Chieri dopo due stagioni al Lenci Poirino, questa la sua attenta analisi della prima uscita stagionale: «Abbiamo iniziato con la preparazione il 25 agosto, per cui ritengo che la squadra abbia fatto una buona prestazione considerando anche il valore dell'avversario. Abbiamo preso i primi due gol da due imbucate da lontano, segno che dobbiamo lavorare sui meccanismi difensivi e sul posizionamento. Meglio la Sisport obiettivamente nel primo tempo, meglio noi nel secondo. E' stato un buon test, soprattutto per dare la possibilità ai nuovi di inserirsi, ci serve ancora un po' di tempo per conoscerci e affinare l'intesa».

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DEL GRANDE SLAM SULLA NOSTRA APP, CLICCA QUI PER SCARICARLA

La partita era valida per il Girone A, di cui fa parte anche l'Autovip San Mauro, assente la Pro Collegno che ha rinunciato non avendo la categoria, passano ai quarti di finale le prime due. Domenica alle 17:00 sempre a Nichelino in via Prunotto sarà già decisiva San Giacomo Chieri-Autovip San Mauro.

IL TABELLINO

SISPORT-SAN GIACOMO CHIERI 3-0

RETI: 11' Leone (Si), 25' Leone (Si), 18' st Raco (Si).

SISPORT (4-3-3): Lonegro, Busè, Tavano, Lauria, Rossetti, Fanotto, Bledea, Colletto, Lo, Ruggiero, Leone. A disp. Licauli, Scarpellino, Daghino, Viviani, Ciocan, Sauna, Molino, Raco. All. Borin. Dir. Scarpellino.

SAN GIACOMO CHIERI (4-3-3): Vartolo, Tomatis, Maddalena, Vallone, Rosano, Tinaglia, Biasibetti, Silvestri, Tulino, Filincieri, Gasparini. A disp. Nicodemo, Brosteanu, Tosetto, Bottan, Sieve Jacopo, Pelissero, Bonadonna, Cavicchioli Alessandro. All. Rosano. Dir. Nicodemo.