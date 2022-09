Calcio spettacolo a Nichelino per la seconda della Coppa Grande Slam

Mancano ancora tre partite per chiudere definitivamente il discorso su queste prime due giornate della categoria Under 16 nella Coppa Grande Slam. Due di queste tre partite da recuperare riguardano il Pianezza che martedì giocherà nuovamente contro il Pozzomaina e mercoledì affronterà il Beiborg. "Nuovamente" perché in realtà Pianezza e Pozzomaina hanno già giocato sabato e la partita è finita 2-1, ma a causa di un errore tecnico arbitrale il Pozzomaina ha fatto ricorso e, quindi, le due squadre si affronteranno una seconda volta. Riepilogando brevemente il fatto: Canutì (Pozzomaina) segna il calcio di rigore del possibile 2-2, ma il direttore di gara fischia calcio di punizione per il Pianezza perché ha visto che durante la battuta un giocatore del Pozzomaina era entrato in area. Il fatto è che erano entrati in area giocatori di entrambe le squadre, ma poco importa perché avendo realizzato la rete il rigore era da ripetere.

Seconda giornata più tranquilla e con meno polemiche rispetto al primo turno, ma altrettanto spettacolare.



Girone A. La Sisport si prende la sua vittoria a tavolino contro la Pro Collegno e sale a quota 6 in classifica. Stesso punteggio per il San Giacomo Chieri che, però, ha già finito di giocare visto che nel prossimo turno c'è la Pro Collegno. In questa seconda giornata quindi è decisiva la vittoria di misura dei ragazzi di Rosano che battono l'Autovip San Mauro per 1-0 grazie al gol di Biasibetti nel primo tempo. Per l'Autovip San Mauro non è ancora tutto chiuso perché in caso di vittoria con la Sisport aggancerebbero le altre due a quota 6, ma sembra molto improbabile che i ragazzi di Borin possano fallire.

Girone B. In attesa del recupero della prima giornata fra Olympic Collegno e Pecetto, il Rosta si gode la testa della classifica grazie alla buona prova fatta contro l'Olympic e la conseguente vittoria per 3-1. Un primo tempo davvero importante che ha portato i ragazzi di Casimiro a segnare tutte e tre le reti grazie a Lipartiti e alla doppietta di Scapino. Olympic che deve ritrovare i meccanismi difensivi e una chiusura in fase offensiva, già meglio il secondo tempo quando la squadra si è compattata trovando anche il gol di De Matteo. Nulla da fare per il Bacigalupo che cade sotto i colpi del Pecetto per 3-1, non è ancora finita ma sarà durissima arrivare al secondo posto.

Girone C. Tutti i discorsi sulla classifica sono da rimandare visto che il Pianezza deve giocare ancora entrambe le giornate. Il Leinì, invece, è l'unica ad averle giocate entrambe e si ritrova con 3 punti grazie al 3-0 inflitto al Pozzomaina, ragazzi più convinti e meno impauriti rispetto alla sconfitta incassata dal Beiborg per 4-1 nella prima giornata. L'unica categoria del Settore Giovanile del Leinì ad aver ottenuto una vittoria.

Girone D. La Rivarolese comanda a pieni voti grazie al 3-0 rifilato alla Druentina, quattro gol segnati in tutto e 0 subiti. Un buon rullino di marcia che Sinato vorrà mantenere anche contro i Garino nel prossimo turno. Grande reazione del Kl Pertusa che batte 3-0 il Garino e si prepara ad affrontare la Druentina nel prossimo turno.