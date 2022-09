Maurino fa sognare il Caselle, ora la Cbs rischia grosso, il solito Peragol

Seconda giornata di Super Oscar andata in archivio anche per i 2007, con conferme da parte delle Big, ma anche qualche sorpresa da quelle squadre che non ti aspetti.







GIRONE A

Non delude il Chieri di Marco Biancardi, che con un secco 0-2 supera il Mirafiori e vola in testa al girone in completa solitaria: decisivi ancora una volta il nuovo acquisto Pietro Dario e l'attaccante Emanuel Rosano, che segnano entrambi nel secondo tempo e portano 3 punti ai collinari, che la prossima settiaman settimana sfideranno la Cbs, partita dal sapore speciale per Dario, in quanto ex dei rossoneri. Fa l'impresa invece il Caselle che batte 1-0 una brutta Cbs: a deciderla un gol di Nunzio Maurino proprio sul finale di partita; una rete che fa sognare il Caselle che possono ancora sperare in un'incredibile qualificazione.

Caselle, Nunzio Marino e Alberto Germano

GIRONE B

Dovevano vincere e hanno vinto, Chisola e il Volpiano Pianese salgono a 6 punti e volano ai quarti; chi sarà la prima? Da capire, sabato prossimo ci sarà subito il Big Match tra le due. Rimanendo sulla seconda giornata i raagzzi di Moschini battono di misura il Vanchiglia: per i campioni regioanli a segno il volto nuovo Ivan Di Gioia e l'idolo vinovese Daddy Naranjo, mentre a mettere un po' di paura ci ha pensato Michele Colaprico che verso la fine accorcia le distanze con un'incornata, ma non basta. Le Foxes si confermano ancora un volta letali che per 0-3 si impongono sul Bsr Grugliasco: Simone Peradotto è sempre determinante con una doppietta, si fa notare Ivan Menniti che dalla panchina si fa trovare pronto e trova la via del gol.

Chisola, Daddy Naranjo

GIRONE C

Si assicura il passaggio ai quarti il nuovo Alpignano di Campasso, che batte 1-2 la Pro Eureka di Fabio Isaia, che con questa sconfitta esce dal torneo: la sblocca con un gran colpo di testa Fabio Ferlazzo, ma il vantaggio viene riagguantato dal Pistolero Nardiello, che si procura ancora una volta il rigore, e ancora una volta lo tarsforma perfettamente. Prende coraggio la Pro, che nel secondo tempo ha un'occasione clamorosa con Davide Galotta, che però non la sfrutta a dovere, e come si dice, gol mangiato gol subito, e infatti ecco Lorenzo Costa che a 10' dalla fine regala i 3 punti e la qualificazione a Campasso.

Alpignano, Lorenzo Costa e Fabio Ferlazzo

GIRONE D

Se da un lato c'è la grande favorita del girone, dall'altro sarà una battaglia a 3 per vedere chi passa: Gassino, Venaria e Borgaro se la giocheranno per andare ai quarti. I rossoblù hanno battuto il Venaria per 1-2 grazie ad Alessandro Vivenzio ed Emanuele Coniglio, a nulla serve il gol di Angelo Verrecchia; vince alla grande il Lascaris di Maurizio Cocino: al primo vantaggio bianconero di Vittorio Beggi risponde Andrea Tamburelli, ma nel secondo tempo chiudono il match Cristian Maniscalco e Samuele Dimatteo, che dunque portano ai quarti i loro compagni.