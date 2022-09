Borgna-Torino: una storia infinita; il terzino ritorna a casa

Quella appena trascorsa per lui è stata la stagione della ripresa, quella che doveva iniziare doveva essere la stagione della consacrazione nei Regionali, e invece no, questa sarà la stagione della svolta, perchè Federico Borgna è tornato al Torino.

Federico Borgna alza il suo ultimo trofeo in maglia Chieri

Una stagione che non era partita nel migliore dei modi per Federico, con il Toro che lo aveva lasciato proprio a poco dall'inizio del campionato, e per lui era iniziata la nuova avventura col Chieri di Giuseppe Zucco, con cui si è reso protagonista di una Regular Season da fenomeno, diventando uno degli artefici delle grande rimonta in campionato sulla Cbs di Giovanni Carbone. A maggio poi, è arrivata una chiamata inattesa, il Torino voleva rivedere il suo giocatore: il terzino dunque ha fatto una serie di allenamenti con la sua ex squadra, il che poteva far presagire quel che poi è successo in estate.

Se per tutto l'anno è stato protagonista con le sue azioni in campo, anche in estate il suo nome circolava pesantemente, soprattutto nell'ambiente granata, che, da quando ha "lasciato partire" il suo gioiello, ha avuto sempre qualche ripensamento, e infatti ad agosto è arrivata la proposta ufficiale dei granata: IL RITORNO A CASA. Una nuova opportunità per Federico, che dopo averci riflettuto il giusto, ha deciso di rivestire ancora una volta quei colori che sono stati suoi per 8 lunghi anni: «È un po’ strano il tutto, un’altra squadra, altri schemi, tutto nuovo, insomma mi devo ambientare. I compagni li conoscevo tutti, sto conoscendo il mister, che ogni tanto mi riprende, ma lo fa pe me; loro avevano fatto un ritiro prima, poi mi hanno chiamato e io mi sono aggregato, poi ho fatto il ritiro col Chieri, e infine mi hanno definitivamente chiamato per il ritorno».

Federico con la nuova del Toro contro la Sampdoria



«Quando ero ancora in prova abbiamo giocato con l’Entella, è stata difficile perché erano più avanti con la preparazione, poi abbiamo giocato con la Sampdoria, dove abbiamo fatto una buona partita ed è arrivata la vittoria. Quando sono stato richiamato ero felice, anche perché non capita a tutti di essere richiamati dalla stessa squadra che un anno prima ti aveva chiuso la porta, è stata una rivincita personale; con i vecchi compagni del Chieri, non posso fare altro che ringraziarli, sono stato benissimo con loro, ed è anche merito loro se sono ritornato a casa. Ovviamente erano contenti per me»