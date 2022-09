Ripescaggi di rilievo last minute: cambiano gironi e calendari

Due settimane fa i rumor che narravano dell'addio dell'Arona dall'Under 16 divennero realtà e lì si aprì la strada del ripescaggio per il Salice. Squadra di Fossano che con questo ultimo tassello ha completato il quadro completo ai regionali, anche se questo fino a poche ora voleva dire partecipare con una squadra al Girone A, ovvero il girone delle squadre del nord.

Con l'ultima rinuncia, divenuta ufficiale nella giornata di lunedì, il Salice però respira perché viene reinserito nel Girone C, ovvero quello che va da Torino sud fino al cuneese. Il motivo? La rinuncia del Canelli. Quest'ultimo posto lasciato vacante ha fatto sì che dal Comitato partisse una chiamata in direzione Santhià, rimasta la più nobile delle escluse dalla graduatoria del ripescaggio. La società granata ha dato il via libera per il ripescaggio che, in un primo momento, avrebbe messo la società nel girone cuneese.

La presenza di due pesci fuor d'acqua a livello territoriale ha facilitato l'operazione del Comitato Regionale che con un colpo di penna ha giustamente ridisegnato i gironi andando a reinserire il Santhià nel Girone A e il Salice nel Girone C. Tutti felici e contenti in vista del nuovo campionato che comincerà tra meno di due settimane. Il Santhià comincerà la sua avventura regionale con la trasferta ad Oleggio, mentre il Salice comincerà subito con l'osso più duro di tutti: il Chisola campione in carica.

UNDER 15 ULTIMA CHIAMATA

Gli uffici di via Tiziano Vecellio hanno dovuto lavorare anche per rattoppare l'organico di Under 15 regionale in quanto nelle scorse ore è arrivato il forfait dell'Orbassano, club inserito nel Girone C. Questo ha fatto sì che il Moncalieri di Giuseppe Pandiscia fosse contattato per andare a colmare quel vuoto regionale che il club di Torino Sud anelava già da quest'estate. Due settimane quindi per Pandiscia per preparare il suo esordio in casa della Cheraschese.

ECCO I NUOVI GIRONI E CALENDARI

UNDER 16 GIRONE A

UNDER 16 GIRONE C