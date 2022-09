La terza giornata è finita, inizia la fase a eliminazione diretta della Coppa Grande Slam

Ora si fa sul serio! La fase a gironi è finalmente conclusa e da domani si parte con i quarti di finale. Gli Under 16 della Coppa Grande Slam hanno dato vita ad un emozionante terzo turno in questa fase a gironi con sorpassi dell'ultimo minuto decisivi per gli abbinamenti della prossima fase. La cavalcata per la vittoria finale entra nella seconda parte di questo torneo, quella più emozionante e che non permette errori di alcuna sorta. I quarti di finale saranno giocati tutti nella giornata di domani, domenica 11, a partire dalle 15.

Sul giornale in edicola e sulla nostra applicazione tutti i risultati del Grande Slam

Ecco l'andamento della terza e ultima giornata dei gironi.

Girone A

L'Autovip San Mauro prova e sfiora l'impresa contro la Sisport per raggiungere i 6 punti in classifica e agganciarsi ai bianconeri stessi e al San Giacomo Chieri (3-0 a tavolino contro la Pro Collegno). Andrea Passalacqua porta in vantaggio la formazione di Fabrizio Cignola nel primo tempo, speranza viva più che mai. Nel secondo tempo la Sisport ribalta tutto e vince 2-1 grazie ai gol di Omar Lo e Federico Sauna. La Sisport chiude quindi con 9 punti in testa al girone seguita dal San Giacomo Chieri a 6, Autovip San Mauro a 3 e Pro Collegno, assente, a 0.

Girone B

Vittoria e sorpasso importante del Rosta che vince 2-0 lo scontro diretto con il Pecetto e sale a quota 7 in classifica lasciando gli avversari in seconda posizione a 6. Decisivi i gol di Dennis Robaldo e Alessio Siccardi a cui si aggiunge la grande prestazione del portiere Luca Colombi che para anche un rigore sul parziale di 2-0. Il Bacigalupo doveva sperare nella sconfitta del Rosta per puntare al secondo posto, non basta quindi la vittoria per 4-0 ottenuta contro l'Olympic Collegno. Classifica che vede quindi il Rosta al primo posto con 7 punti, Pecetto secondo con 6, Bacigalupo terzo con 4 e Olympic Collegno ultimo a 0.

Girone C

Questo è stato sicuramente il girone più avvincente di questa categoria. Il Beiborg segna all'ultimo minuto il gol del pareggio contro il Pozzomaina con Jacopo Cappai che firma l'1-1. Il Pianezza vince 2-0 lo scontro diretto contro il Leinì e sale a quota 4 punti raggiungendo il secondo posto. Classifica finale che vede, quindi, il Beiborg a quota 7, il Pianezza a 4, il Leinì a 3 e il Pozzomaina a 2.

Girone D

Rivarolese e Garino non vanno oltre lo 0-0, mentre il KL Pertusa batte 8-0 la Druentina e chiude al secondo posto in classifica. La Rivarolese resta al primo posto con 7 punti, Kl Pertusa sale a quota 6, Garino terzo con 4 punti e Druentina ultima a 0.

I QUARTI DI FINALE

Domenica 11 al campo del Nichelino Hesperia:

Ore 15. Sisport-KL Pertusa

Ore 16. Rosta-Pianezza

Ore 17. Beiborg-Pecetto

Ore 18. Rivarolese-San Giacomo Chieri