Dimatteo-Torti: coppia vincente bianconera. D'Onofrio replica Kovacic

Giovedì 15 sarà Volpiano Pianese-Lascaris. Per la terza volta consecutiva i bianconeri volano in finale. D'Onofrio regala la finale alle foxes!

CHIERI-VOLPIANO PIANESE

CHIERI-VOLPIANO PIANESE 0-1

RETI: 12' D'Onofrio (V).

CHIERI (4-3-1-2): Bochicchio, Petruzza, Bertoli, Gambin, Andrione, Cardinale, Dario, Muscatello (14' st Labardo), Galvagno, Bove, Melloni (14' st Conforti Luigi). A disp. Ignat, Casetta, Gilardi, Mannarino, Salerno, Sacco. All. Aichino - Biancardi.

VOLPIANO PIANESE (4-2-3-1): Morelli, Marinella, Summa (25' st Hogas), Torresan, Faye, Landi, Stefanelli, D'Onofrio (15' st Sciacca), Peradotto, Gambetti, Galluzzo (14' st Brunazzo). A disp. Murgia, Di Biase, Frazzetta, Finetti, Massari. All. Uranio. Dir. Naretto.

LA PARTITA

Corto muso per Uranio che batte per 0-1 Biancardi e il suo Chieri. Gara parecchio combattuta dove a deciderla è stata la qualità del singolo, in questo caso quella di Mattia D'Onofrio, che regala l'accesso alla finale con un gol da cineteca: palla in area di rigore spazzata via dalla difesa del Chieri, ma sulla respinta arriva Mattia, che prima stoppa di petto la sfera e poi di sinistro lascia partire una botta devastante sulla quale Bochicchio non può nulla. Dopo il gol i ragazzi di Biancardi provano a cercare il pari, ma il muro delle Foxes regge, e Uranio e i suoi portano a casa la vittoria che vale il pass per la Finale, che vedrà una delle sfide che ha caratterizzato la scorsa stagione dei volpini, quella contro il Lascaris.

Migliore in campo: Mattia D'Onofrio, centrocampista del Volpiano-Pianese

LASCARIS-LUCENTO

LASCARIS-LUCENTO 2-0

RETI: 7' Dimatteo (La), 23' st Torti (La).

LASCARIS (4-3-3): Coroama, Bosco, La Cava (1' st Geme), Maniscalco (5' st Tonello), Picheca, Girodo, Ierinò (8' st Matta), Chiabotto (14' st Giarrizzo), Chiarello (18' st Beggi), Torti, Dimatteo (23' st Gironi). A disp. Bruno, Breshak, Iemma.

LUCENTO (4-2-3-1): Losi, Nicosia (1' st Gregnanin), Milito (12' st Tusha), Arfaoui (9' st Amuzu), Checa, Antoniu, Parisi (9' st Milano), Melano (25' st Faraca), Esposito, Panaccione (23' st Falzone), Francioso. A disp. Dragone, Di Pasquale. All. Delli Calici.

LA PARTITA

Una semifinale che poteva finire con un risultato più pesante se tra i pali di casa non ci fosse stato Losi. Oltre ai due gol subiti si esalta con almeno due miracoli. La stella del match però è bianconera e si chiama Samuele Dimatteo. L'esterno sinistro di Cocino fa tutto da solo nella rete del vantaggio Lascaris, riceve palla da sinistra, ne salta due e taglia dentro il campo dove trova lo spazio e calcia. La conclusione di destro si insacca a fil di palo alla destra di Losi. Torti sigla il gol del raddoppio bianconero. Si incarica alla battuta di un calcio d'angolo verso la fine del match e dopo una ribattuta sulla conclusione di Bosco, la palla torna tra i piedi del numero 10, che controlla e calcia con il destro battendo Losi.