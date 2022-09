Cosa ci ha insegnato il SuperOscar: aria di rivincita

«20 o 25 minuti per tempo… cosa vuoi che dicano?». Forse non tutto, ma qualcosa sicuramente sì. A poche ore dall’inizio dei campionati regionali si avvia alla conclusione il grande antipasto della stagione sportiva torinese e come ogni anno il SuperOscar dice qualcosa.

Dà indicazioni sulle corazzate torinesi, che nella passata stagione hanno tiranneggiato sui 5 titoli regionali in palio, dice quali squadre possano incarnare il ruolo di mine vaganti nei vari campionati, dice qualcosa sulle campagne di rinforzo. Insomma, dà tanti indizi per leggere l’avvio di stagione delle torinesi e che quindi interessa a tutti, tanto alle società cuneesi (che hanno spesso e volentieri a che fare con Chisola e altre squadre della cintura sud), quanto alle vercellesi e novaresi che ospitano in pianta stabile il Volpiano Pianese nel girone A.

UNDER 16

FINALE: VOLPIANO PIANESE - LASCARIS, ORE 20:00 • CHIERI

Le Finaliste

Non c’è il Chisola, non c’è la Cbs. In finale ci sono due squadre che nella passata stagione si sono date battaglia a lungo nel girone B, una maratona con il Borgaro che faceva da terza incomoda. La Volpiano-Pianese passò ai quarti per venire poi eliminata in semifinale dai vinovesi di Moschini (vittoriosi anche quest’anno contro le volpi nel girone del SuerOscar), il Lascaris non riuscì a qualificarsi giurando vendetta per questa stagione. Nella partita di questa sera a Chieri c’è molto di più che una prestigiosissima coppa, c’è una voglia di dimostrare chi può allungare di più le proprie pretese al trono della categoria anche su scala regionale.

Oltre ciò c’è anche un cammino totalmente differente. Roberto Uranio, sulla scorta di conferme importanti tra Simone Peradotto e altri pezzi pregiati (anche se han subito ben approcciato i nuovi arrivi Stefanelli, D’Onofrio e Summa), il Lascaris sul rinnovamento della rosa e l’inserimento di veri e propri gioielli che brillano subito. Non è nuovo ma si è preso la squadra bianconera sulle spalle Samuele Dimatteo, ben coadiuvato dai nuovi arrivi Nicolò Bosco dal Toro e Alessandro Torti dall’Alessandria (autore di uno dei due gol che hanno eliminato il Lucento in semifinale). La ricostruzione è affidata alle sapienti mani di Maurizio Cocino che, da buon artigiano DOC delle giovanili piemontesi, sta già amalgamando una squadra che ha l’obiettivo di vincere e continuare a sfornare professionisti.

Dati e statistiche

La classifica marcatori parla chiaro. Occhio, come se ci fosse bisogno dei dati, all’attacco del Chisola. Vero che l’8-0 al Bsr vizia un po’ l’andamento delle cose, ma in ogni caso il trittico Ivan Di Gioia (nuovo arrivo dalla Pro Vercelli), Cristian Marmo (nuovo arrivo dall’Asti) e Daddy Naranjo Barrera in tre han messo a segno 11 gol. Marmo poi è anche andato a segno nel 3-0 infilato alla Volpiano-Pianese nel girone insieme a Ferrazza e Fiore e questo dice che l’attacco vinovese è uno dei più temibili della categoria.

Una riflessione poi va fatta più in generale sui giocatori più prolifici: tra i primi 6 migliori marcatori di queste giornate, 4 sono nuovi acquisti. Appunto, Marmo e Di Gioia per il Chisola, ma anche Pietro Dario (dalla Cbs al Chieri) e Alessandro Nardiello. Quest’ultimo è arrivato quest’estate alla Pro Eureka dal Nichelino Hesperia e proprio contro gli scaccati ha segnato una doppietta portando a 4 le sue marcature in 3 partite (in gol anche contro Alpignano e Lucento). Insomma, il pistolero Nardiello è uno dei bomber più caldi della categoria e ha dimostrato di saper segnare a tutti.

Corazzate ambiziose

A sorpresa è stata eliminata la Cbs ai gironi, ma i finalisti regionali della passata stagione non hanno alcune intenzione di seppellire le armi. In ascesa però ci sono squadre del calibro di Lucento (già forte la passata stagione e che si conferma con la vittoria ai quarti contro il Chisola), Alpignano (che ha perso pezzi chiave della sua formazione, ma ha convinto in queste prime uscite), Chieri (che ha perso spinta sull’out destro con il passaggio di Borgna al Toro, ma che ha un attacco stellare e sempre pericoloso con Melloni, Galvagno e Dario) e infine la Pro Eureka di Fabio Isaia che va di rincorsa.

Sorpresa

Ha perso 6-0 all’esordio con il Chieri, ma signore e signori, il Caselle ha fatto un signor SuperOscar. Con due soli gol segnati i rossoneri di Salvatore Incardona sono riusciti a superare Cbs e Mirafiori qualificandosi ai quarti di finale dove si sono dovuti inginocchiare al super Lascaris finalista. La categoria dei rossoneri sarà provinciale, ma con questi segnali l’ambizione è quella di viverli da protagonisti assoluti.