Antoniu risponde alla doppietta di Chiarello, Lascaris inciampa al debutto

La storia si ripete. Il debutto bianconero dopo la Finale del SuperOscar è un 2-2 in trasferta, proprio come nella scorsa stagione Un primo test importante di girone. Due grandi colossi si incontrano alla prima di campionato: Delli Calici ospita Cocino. I bianconeri recuperano energie dopo la Finale di Giovedì sera (SuperOscar), Cocino effettua un paio di rotazioni: Chiabotto e Dimatteo sono out mentre Coroama, Bosco, Girodo e Tonello partono dalla panchina. Nel Lucento invece è ancora fermo ai box Piazzolla (in via di recupero) e Nicosia resta out. Parte fortissimo il Lucento che dopo neanche cinque minuti di gioco...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?