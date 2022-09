Casale Fort Alamo, Piana fa recuperare il Baveno

Una rete per parte, tantissimi ribaltamenti di fronte e un risultato di 1-1 che non può che stare stretto al Baveno, in superiorità numerica dal 18’ del secondo tempo e vicino al gol del ko in un paio di occasioni nel finale. Sono gli ospiti però a partire meglio, mettendo fin da subito sotto pressione la retroguardia bavenese (in particolare difficoltà sulle palle alte) e trovando il gol con Bennardo già al 9’ minuto del primo tempo. La reazione dei lacuali non si fa attendere e pochi minuti dopo, al 15’, Vittone si beve mezza retroguardia nerostellata prima di insaccare...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?