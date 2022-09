Subito show per la nuova Pro Eureka di Fabio Isaia, che supera 4-1 l'Accademia Borgomanero di Fabrizio Salvigni con una prestazione spettacolare di tutta la squadra blucerchiata, in particolar modo del Pistolero Nardiello, che all'esordio in campionato con la nuova maglia mette a segno una tripletta da sogno.Alessandro Nardiello, pallone a casa dopo la tripletta Nardiello col cucchiaio, Darò fa la magia. Primo tempo scoppiettante, dove entrambe le rose non si sono certamente risparmiate e lo spettacolo ne ha beneficiato. Dopo 10 minuti è il Pistolero Nardiello a conquistarsi un calcio di rigore (molto generoso), e sulla...