Partenza da leoni per il Derthona: Acqui travolto in casa all'esordio da un super Taverna

Ottima partenza per il Dhertona che, guidato da un super Filippo Taverna, si impone per quattro a zero sul campo dell'Acqui. Ospiti più incisivi sotto porta fin dal primo tempo, chiuso con un secco tre a zero che non ha lasciato scampo agli aquilotti i quali, salvo qualche fiammata non si sono resi quasi mai pericolosi dalle parti del portiere del Derthona, Bruno. Si è trattata di una grande prestazione, quella offerta dai ragazzi guidati dal tecnico Schiavone Carmelo che hanno sfruttato tutte le occasioni capitate e hanno dominato il match grazie a un solido centrocampo e un'ottima attenzione in...

