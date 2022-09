Romeo batte Spandre nella sfida dei bomber, le violette di Secci fanno festa in casa dei Cervotti

Alla faccia dei ritmi blandi di inizio stagione! Venaria e Cenisia si danno battaglia, lottano su ogni pallone, corrono rischi (ne trae beneficio lo spettacolo) e soprattutto segnano: al triplice fischio ad esultare sono i viola, che si impongono per 3-2 dopo essere stati due volte in svantaggio. Grande impatto per l'ex Ciriè Spandre nei Cervotti: l'attaccante timbra due volte il cartellino, ma per la squadra di Secci rispondono Daidone e Romeo, con quest'ultimo (arrivato in estate dal Vanchiglia) che mette a segno il gol decisivo a un quarto d'ora dalla fine. Al triplice fischio è visibilmente soddisfatto Christian Secci,...

