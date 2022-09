Si gira in un fazzoletto, carica il destro e la piazza sul secondo palo. Comincia con un gol del genere l’esperienza di Louis Thomas Buffon come nuovo centravanti della Cbs in campionato targata Carlo Barberis. Un gol che al 23’ del primo tempo, sotto gli occhi della madre Alena Seredova, chiude di fatto i conti nella prima partita di campionato contro il Cit Turin, già aperta da Niccolò Aimetti e Mattia Gottero e che dà seguito alla prima marcatura messa a segno dall’ex Juventus e Sisport in maglia rossonera al SuperOscar contro il Mirafiori.Louis Thomas Buffon ai tempi...