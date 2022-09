Audisio pennella e Tarucco insacca, Salvatore spreca tutto dal dischetto

Vittoria fondamentale per Moschini. Salvatore va sul dischetto per il possibile pareggio...FUORI! LA PARTITA Berger ospita i Campioni in carica, Pandolfi e Grisafi (grandi ex) partono dal primo minuto nel Pinerolo, Correndo (altro ex Chisola) è fermo ai box. Moschini invece deve fare ancora a meno di Ambrosino e Naranjo. Squadre schierate a specchio con un 4-3-3, ma il pareggia dura solamente 8 minuti di gioco. Poi viene fischiata un calcio di punizione dai 25 metri in favore del Chisola, batte Audisio. Il suo cross viene spizzato leggermente sul secondo palo dove il centrale di difesa Tarucco si fa trovare...

