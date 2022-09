Cinque gol, quattro legni, una tripletta e primi tre punti per l'Accademia Inter

L'Accademia Inter si riscatta dalla pesante sconfitta subita per mano dell'Aldini nel primo turno e lo fa battendo 5-3 l'Universal in una partita scoppiettante con un elevatissimo numero occasioni e giocate per la maggior parte del tempo ad alto ritmo. I ragazzi di Chieppa chiudono il primo tempo avanti 3-1 grazie ai gol di Astori, di Aina e di Colombo, mentre gli ospiti, dal 23' con un uomo in meno per l'espulsione di Barzon, segnano con Ferrera. Nella ripresa i giallorossi partono fortissimo e accorciano ulteriormente le distanze con Visioli. Nei nerazzurri però Astori è imprendibile e realizza altri due...

