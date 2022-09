La Triestina gioca a calcio ma il Pavia vince: i blues calano il risultato tennistico

Nel sintetico di via Fleming finisce con una vittoria netta del Pavia ai danni della Triestina 1946. I biancorossi, però, non si devono abbattere per l'1 a 7 subito dai blues in quanto il gioco mostrato è molto promettente. Da un punto di vista calcistico Michael Padayachy non si deve infuriare con i suoi, dato il gioco mostrato, ma deve lavorare soprattutto sull'aspetto mentale della sua squadra. Massimiliano Lentini, d'altro canto, può fare i complimenti ai suoi ragazzi che hanno sfruttato la loro arma migliore: la velocità. Nel primo tempo a passare in vantaggio sono i padroni di casa, poi...

