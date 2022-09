Pongan è ovunque, Martorelli mette la ciliegina: blitz degli alessandrini in casa Cit Turin

Entrambe erano reduci da una sconfitta all'esordio, entrambe avevano voglia di rivalsa e di trovare i primi punti in campionato. Alla fine ad uscire vittoriosa è la Fortitudo, che sbanca con merito il campo del Cit Turin di Salvatore Loddo. I ragazzi di Edoardo Cazzolla scendono in campo fin da subito con un piglio più agguerrito, e si portano avanti con Zanellato; i padroni di casa reagiscono e pareggiano grazie a Osoria, ma poco prima dell'intervallo Pongan trasforma con freddezza il rigore del vantaggio alessandrino. Nella ripresa Martorelli, tra i migliori in campo, la chiude in pieno recupero e fa...

