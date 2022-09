Dopo la sconfitta all'esordio, gli alessandrini di Edoardo Cazzolla mettono a segno un colpo grosso. La vittoria in casa del CiT Turin per 1-3 porta le firme di Zanellato, Pongan dal dischetto e Martorelli, intervallate dal momentaneo pareggio torinese di Osoria.Tre punti che lanciano la neopromossa ad un campionato da assoluta mina vagante nel Girone D di Under 16 Regionale. LA FOTOGALLERY A CURA DI MARCO GIORGIO...