Il grande ex non perdona e condanna l'Aldini alla prima sconfitta stagionale

Era uno dei calciatori più attesi e non ha tradito. Matteo Ramaccini è stato uno dei protagonisti della vittoria della Lainatese sull'Aldini. Il numero 10 ha segnato il secondo gol dei rossoblù nel 2-1 con cui i ragazzi di Trombetta hanno avuto la meglio sui falchi (di Caruso per i locali e di Zucca per gli ospiti le altre due reti). Il classe 2007 ha castigato la sua ex squadra che ha subìto la prima sconfitta dopo il brillante 4-0 ai danni dell'Accademia Inter. Con questo successo i padroni di casa sono saliti a 3 punti e hanno riscattato la prestazione un po' opaca della giornata di apertura quando sono caduti 1-0 sul campo dello Schiaffino.

LA SCHEDA DI MATTEO RAMACCINI

NOME: Matteo Ramaccini

Matteo Ramaccini ANNO: 2007

2007 RUOLO: Trequartista

Trequartista ALTEZZA: 177 cm

177 cm PESO: 62 kg

62 kg PIEDE: Destro

Destro GOL: 1

1 CARRIERA: Lainatese, Rhodense, Aldini, Lainatese

In questa stagione Matteo ha riabbracciato i colori rossoblù tornando, dopo sei anni, dove tutto era cominciato. Questa seconda esperienza alla Lainatese è iniziata bene, visto che nelle prime due giornate è stato uno dei migliori della sua squadra ed è partito titolare in entrambi gli incontri. Giocatore bravo tatticamente e dotato di un ottimo tiro, garantisce tanta qualità alla manovra dei milanesi e sta assumendo un ruolo centrale nello scacchiere di Trombetta. Caratteristiche che si riflettono benissimo in Kevin De Bruyne, il suo idolo: «È un giocatore unico che racchiude in sé tecnica, eleganza e potenza, riuscendo spesso a essere decisivo. Riesce sempre a sapere dove sono i suoi compagni e come servirli al meglio».

LA LEGGE DELL'EX

L'incontro di sabato contro i meneghini presentava tante insidie: innanzitutto per il grande valore della squadra di Temelin, ma anche per l'eccellente prova dei falchi nella "classica" contro l'Accademia Inter. Insomma, era probabilmente necessaria una prestazione di altissimo livello per giocarsela con gli ospiti. Così è stato. La Lainatese ha disputato un'ottima partita conquistando una vittoria che avrà sicuramente portato tanto entusiasmo e dato molta fiducia: «È la forza del gruppo che ci ha permesso di battere l'Aldini; abbiamo dimostrato di saper giocare bene ed evidenziato compattezza anche nei momenti di difficoltà». I padroni di casa si sono portati in vantaggio nel primo tempo con Caruso per poi raddoppiare nella ripresa con Ramaccini: «Il gol è arrivato con una bella azione corale dopo il passaggio di esterno di un mio compagno. Dopo aver vinto un contrasto, mi sono ritrovato la palla tra i piedi e, senza pensarci due volte, ho tirato in porta cercando di angolare la conclusione il più possibile». L'Aldini ha poi accorciato le distanze con un colpo di testa di Zucca, ma dopo il risultato non è più cambiato e al triplice fischio dell'arbitro la Lainatese ha festeggiato una grande vittoria.

SUBITO CONTRO

Il calendario ha deciso di far incrociare Matteo e l'Aldini alla seconda giornata, con il trequartista che ha sfidato la sua ex squadra pochi mesi dopo averla lasciata. Per il numero 10 è stata una gara speciale che però non ha patito, ma anzi ha saputo affrontare nel migliore dei modi: «Prima e durante la partita le emozioni sono state molte, ma sono riuscito a rimanere concentrato e a mettermi a disposizione per il bene della squadra. Al termine dell'incontro è stato piacevole salutare i vecchi compagni, così come lo è stato festeggiare con la Lainatese per il successo ottenuto. Non vedo l'ora della gara di ritorno». Sfida, quest'ultima, in programma alla 15a giornata, il 29 gennaio 2023.

OBIETTIVI

Nel prossimo turno la Lainatese sarà impegnata sul campo dell'Universal, una delle due squadre del girone B a 0 punti e sicuramente desiderosa di muovere la classifica dopo i ko contro il Bresso e l'Accademia Inter. Matteo ci tiene a dare continuità alla vittoria contro l'Aldini e in questa stagione cercherà di completarsi sempre meglio, perfezionando le sue caratteristiche e allenandosi con la massima dedizione: «Il nostro obiettivo è migliorarci come calciatori ma anche come squadra. Personalmente proverò a lavorare con impegno per esprimere tutto il mio potenziale e cercherò di apprendere sempre nuovi insegnamenti dall'allenatore e dai compagni».