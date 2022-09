Una tripletta per iniziare al meglio la stagione: bomber Odelli a caccia di record

Avere un centravanti molto prolifico e micidiale sotto porta è fondamentale se si punta a traguardi sempre più alti, lo sa bene il Breno, che tra le fila dei 2007 può contare sui gol di Ludovico Odelli, attaccante strepitoso che trasforma in rete ogni pallone in zona offensiva. Nella passata stagione Odelli è riuscito a realizzare ben 30 gol, molti dei quali decisivi e pesantissimi per la vittoria del Breno del girone di Under 15: da ricordare il sigillo che è valso la vittoria nello spareggio contro la Voluntas Montichiari, oltre che le altre marcature negli scontri diretti sempre contro i bianconeri e contro la Mario Rigamonti. Con i suoi 30 gol lo scorso anno, oltre che risultare il secondo miglior marcatore di tutta la categoria, ha dunque dato una grossa mano ai suoi a raggiungere la tanto meritata e attesa promozione in Élite.

I ragazzi classe 2007 del Breno

LA SCHEDA TECNICA

NOME: Ludovico

COGNOME: Odelli

ANNO DI NASCITA: 2007

RUOLO: Attaccante

SQUADRA: Breno

GOL (PRESENZE) NEL 2021/2022: 30 (18)

VOGLIA DI LASCIARE IL SEGNO

Quest'anno l'obiettivo del Breno in Under 16 è sicuramente quello di fare ancora una volta una grande stagione e arrivare il più avanti possibile sia nella regular season che, possibilmente, nei playoff per il titolo regionale. Per riuscirci ci sarà sicuramente bisogno anche dei gol di Odelli, che in queste prime due giornate ha già fatto vedere di che pasta è fatto anche nella nuova categoria: alla prima giornata contro la Castellana il numero 9, non al meglio della condizione in seguito ad un infortunio, ha fatto il suo ingresso in campo al 15' della ripresa e gli sono serviti appena 10 minuti per battere il portiere avversario e siglare il 2-0 finale. Nella seconda sfida invece, che ha visto il suo ritorno dal primo minuto, ecco la prima tripletta della sua stagione: due gol nella prima mezz'ora che hanno subito indirizzato il match in favore del Breno e terza rete personale nei minuti finali di gara.

I GOL SI PESANO

Un inizio con i fiocchi dunque sia per il Breno, primo a punteggio pieno, che per Odelli, già a quota 4 centri dopo solo due giornate. Domenica è già big match contro la Mario Rigamonti: oltre all'incrocio tra due delle squadre più attrezzate del girone, ecco la sfida tra grandi attaccanti: se il Breno può contare su Ludovico, la Rigamonti fa totale affidamento alle capacità balistiche di Emanuele Fontana e Mario Occhionero, classe 2007 rispettivamente a 4 e 3 gol in questo inizio di campionato.

Sarà, dunque, sfida vera non solo tra le due squadre ma anche tra i bomber: appare evidente, allora, che la gara tra Breno e Rigamonti potenzialmente si potrà decidere a suon di gol, visto che i cannonieri non mancano assolutamente.