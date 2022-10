L'Acqui fatica ma batte il Turricola Terruggia: decide il match una rete del bomber Gai

Tre punti d'oro per l'Acqui, che nonostante diversi assenti, si impone per 1 a 0 sul Turricola Terruggia grazie ad una rete nella ripresa del bomber Mattia Gai. Nel complesso sono stati tre punti meritati quelli conquistati dai ragazzi guidati dal tecnico Roberto Bobbio a cui vanno i meriti per aver risollevato la squadra dopo il deludente esordio in campionato contro il Derthona. Da allora i termali hanno vinto fatto sei punti su sei, vincendo entrambe le gare per 1 a 0. Gli ospiti hanno comunque disputato un'ottima partita cercando di avvicinarsi più volte all'area avversaria, ma è mancato qualcosa in...

