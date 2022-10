Dettoma in pallonetto: la capolista se ne va

E se ne va, la capolista se ne va. Appaiata con l'Ivrea, la Biellese continua a volare in vetta alla classifica calando un poker potente e ambizioso nel secondo tempo contro un buon Baveno. Ci pensa Dettoma a spezzare un equilibrio durato 46' e da lì in avanti brillano soltanto due colori: il bianco e il nero. Gli stessi della bandiera in cima al Girone A. NASO IN AVANTI BAVENO Il Baveno ha lottato con i denti, cominciando con un primo tempo da protagonisti. Sono infatti i lacuali ad andare per primi vicini al gol all'8' quando il capitano Cattaneo...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?