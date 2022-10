I falchi e i rossoneri non si fanno male, è pareggio in via Felice Orsini

Termina a reti bianche la “classica" milanese tra l'Aldini e il Lombardia Uno. Le squadre di Temelin e di Giglio si spartiscono la posta in palio al termine di un incontro che ha mostrato l'ottimo valore delle due compagini. Il primo tempo è più vibrante con l'Aldini che preme maggiormente alla ricerca del vantaggio, mentre la ripresa è per larga parte bloccata e non ci sono numerose emozioni. Al 29' della ripresa l'Aldini rimane in dieci per l'espulsione per doppia ammonizione a Roberti. Con questo pareggio i padroni di casa salgono a 4 punti, mentre gli ospiti, che rimangono imbattuti e non subiscono gol per la terza partita, si portano a quota 5.

L'ALDINI NON SFONDA

Secondo “classica” per l’Aldini, mentre il Lombardia Uno è al primo derby meneghino. Le squadre di Temelin e di Giglio sono candidate a un campionato di vertice e sanno che vincere gli scontri diretti potrebbe fare la differenza nella classifica finale. Entrambe non hanno vinto nella scorsa giornata e vogliono tornare a conquistare tre punti per rilanciarsi.

A gestire maggiormente il gioco nel primo tempo sono i padroni di casa che sviluppano buone trame anche se qualche passaggio sbagliato a centrocampo non consente loro di avere una manovra sempre fluida. I falchi adottano un 4-3-1-2 e sfruttano bene le corsie con Mangione e Leoni che spingono con buona frequenza. Al 2’ il terzino destro impegna Cattaneo alla prima parata e nel prosieguo dell’azione è Sangiorgio a chiamare ancora in causa l’estremo difensore ospite. Al 4’ viene annullato un gol allo stesso numero 11 di casa che spinge il pallone in porta con il braccio. L’Aldini si fa vedere poi con una pregevole conclusione da fuori di Lazzari che termina alta di poco. Nel finale i padroni di casa si rendono nuovamente pericolosi con un tentativo di Mangione che va alto di poco, e con un tiro di Giacco ben sventato da Cattaneo. Gli ospiti si difendono con ordine e compattezza anche grazie alla buona protezione alla difesa data dai due interni, Candi e Pasetto. La miglior occasione per il Lombardia 1 arriva con una conclusione in diagonale di Casellato che lambisce il palo.

REGGE L0 0-0

Nella ripresa è ancora l’Aldini ad attaccare con maggiore costanza. Al 4’ i locali hanno un’occasione importante con una girata di Zucca, sugli sviluppi di una punizione dalla destra di Lazzaro, che termina di pochissimo a lato. Il Lombardia 1, come nel primo tempo, pratica un ottimo pressing e concede poco spazio agli avversari. Anche i ragazzi di Giglio si fanno vedere su calcio piazzato: al 9’ Trovati batte dalla destra e pesca Casellati, la cui girata termina fuori. In generale però il gioco ristagna a centrocampo e i difendenti spesso vincono i duelli contro gli attaccanti. Al 27’ i falchi tornano a rendersi pericolosi con il subentrato Popovici che si libera di Trovati e calcia trovando la respinta in angolo di Cattaneo. Due minuti dopo i padroni di casa rimangono in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione a Roberti. L'Aldini prova comunque a cercare di conquistare la vittoria ma va a “sbattere” contro la buona organizzazione degli ospiti che si oppongono quasi sempre con successo alle avanzate della squadra di Temelin. Al triplice fischio dell'arbitro è 0-0 con le due squadre che devono rimandare l'appuntamento con la seconda vittoria.

IL TABELLINO

ALDINI-LOMBARDIA UNO 0-0

ALDINI (4-3-1-2): Speziale 6, Mangione 7, Leoni 6.5 (21' st Balestrucci 6), Lazzari 6.5, Roberti 6, Giuffrida 7, Giacco 6.5 (37' st Notararigo sv), Scarpellini 6 (9' st Panza 6), Zucca 6 (21' st Popovici), Balestra 6 (30' st Canella sv), Sangiorgio 6. A disp. Benatti, Barra, D'Ostilio, Bellandi. All. Temelin 6.5. Dir. Giacco.

LOMBARDIA UNO (4-2-3-1): Cattaneo 7, Piazza 6.5, Infurna 6.5, Candi 6.5, Trovati 7, Giussani 7, Falciola 6 (7' st Corrino 6.5), Pasetto 6.5, Lacinej 6 (29' st Dubbini sv), Folli 6, Casellato 6.5. A disp. Marchetti, Martino, Papini, Iguchi, Planta. All. Giglio 6.5. Dir. Campari.

ARBITRO: Fouda di Milano 6.

ESPULSO: 29' st Roberti (A).

AMMONITI: Pasetto (L), Popovici (A), Roberti (A).

LE PAGELLE (IN AGGIORNAMENTO)