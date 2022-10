Leone Capobranco, Omar bussa tre volte, Fanotto padrone della mediana: bianconeri in vetta

La Sisport trema, rimonta e spadroneggia in Via Monte Ortigara. Il Pozzomaina si porta avanti con il gioiello di Tommaso Canutì, ma poi subisce il ritorno della squadra di Davide Borin che dilagano con Leone, Ruggiero e Lo (autore di una tripletta). I bianconeri conservano quindi la testa della classifica a pari merito con Cbs e Novese, mentre i ragazzi di Mimmo Giangreco tenteranno di rifarsi nel prossimo turno sul campo dell'Acqui. LA PARTITA Botta e risposta. Giangreco disegna il suo Pozzomaina con il 4-3-3: Corigliano in porta, D'Amato e Brena sono i terzini mentre al centro della difesa ci sono...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?