Montan chiude il tris: che show in casa Dominante!

Chi ben comincia è a metà dell'opera: finisce 3-0 la gara tra La Dominante-Vis Nova. Gli ospiti partono molto meglio ma senza concretizzare. In quel momento la bilancia della gara si è invertita, e i padroni di casa salgono in cattedra: Nae, Liaci e Mortan. Non ce n'è per nessuno.

LA VIS SI ILLUDE, LA DOMI NO

L'inizio sembra un finale: le due squadre partono a mille all'ora. I ritmi sono alti, ma la qualità nelle giocate ne risente. Il primo sprazzo d'ordine si vede al 15', quando la Vis Nova costruire la prima chance della gara: cross lungo dalla sinistra, Caem sovrasta Maione e schiaccia di testa, ma dopo il rimbalzo a terra il pallone si alza sopra la traversa. Passa un minuto e di nuovo di testa i neroverdi hanno un'occasione molto più grossa: altro cross da sinistra, ad arrivare sulla sfera è Pagliari, che viene respinto per metà da Mocanu e per metà dal palo; la palla resta poi in area, Pinciaroli calcia a botta sicura ma Maione è pronto sulla linea di porta a ricacciargli l'urlo in gola. Sembrerebbe il momento propizio per la Vis, ma gli sceneggiatori decidono per il colpo di scena improvviso: al 21' Mauri si fa intercettare un passaggio da Montan, ma il pallone schizza sul sinistro di Nae, bravo di prima a freddare Caldirola.

SALITA IN CATTEDRA

La sensazione che non sia giornata inizia a serpeggiare nelle coscienze neroverdi, e quello che succede al 12' è la più classica delle conferme: schema su punizione tra Venturini e Fino, cross per Liaci che da mezzo metro insacca il 2-0. Gli uomini di Nigro sono sotto shock: provano a ributtarsi in attacco, ma assomigliano a un pugile stordito e barcollante, pericolosamente vicino alla caduta definitiva. I cambi cercano di dare nuova linfa e maggiore lucidità, ma è mentalmente che ai neroverdi servirebbe una rivoluzione. Un altro problema per gli ospiti è che nel frattempo la prestazione della Dominante è nettamente cresciuta di tono: al 29' Montan di destro incrocia battendo per la terza volta Caldirola.

IL TABELLINO

LA DOMINANTE-VIS NOVA 3-0

RETI: 21' Nae (D), 12' st Liaci (D), 29' st Montan (D).

LA DOMINANTE (4-4-2): Mocanu 7, Scibetta 6.5, Bollini 7, Fino 6, Maione 7.5, Strada 6.5, Montan 7.5 (34' st Fella sv), Dardes 6 (9' st Venturini 6), Nae 7 (24' st Solinas 6), Vertemati 6.5, Liaci 6.5 (29' st Pellini sv). A disp. Crespi, Bodini, Mori, Mustali, Parisato. All. Pedano 7.

VIS NOVA (4-3-3): Caldirola 6, Fanin 6.5 (16' st Frigerio 6), Lavizzari 6 (26' st Bel Haji sv), Casamassima 6.5, Pinciaroli 5.5, Bellotti 5.5, Caem 6 (32' st Anastasia sv), Mauri 5.5 (16' st Radice 5.5), Pagliari 6 (9' st Formenti 5.5), Pandolfi 6, Galli 6.5 (16' st Porro 6). A disp. Bazzi, Cravotta, Mucedola. All. Nigro 5.5.

ARBITRO: Romano di Monza 6.5.

LE PAGELLE

LA DOMINANTE

Mocanu 7 Ottimo nelle uscite e nel dare sicurezza al reparto, chiaro il suo marchio sulla vittoria.

Scibetta 6.5 Tanto lavoro sporco in marcatura, manifesto di utilità anche senza splendere.

Bollini 7 Nel duello con Pagliari prima soffre, poi risale la china e infine si porta a casa la sua personale vittoria.

Fino 6 Un po' in apnea nel primo tempo, cresce con la squadra nella ripresa entrando meglio in partita.

Maione 7.5 Nonostante il gap fisico con più di un avversario tiene magistralmente dietro, e in più si regala una galoppata da Varenne prima dell'assist del 3-0.

Strada 6.5 Dà e prende tante botte, non si fa vedere molto in avanti ma saggiamente fa la sua gara dietro.

Montan 7.5 Quando parte palla al piede fa paura a tutti: entra nell'azione dell'1-0 e chiude i giochi con un bel diagonale. (34' st Fella sv).

Dardes 6 Tra i più in difficoltà a livello fisico, non accetta però di mollare un centimetro.

9' st Venturini 6 Dà equilibrio e ordine al centrocampo nel momento chiave della partita.

Nae 7 Freddo e chirurgico ad approfittare del pallone giusto sul primo gol, ciliegina di una gara di sostanza e aiuto alla manovra.

24' st Solinas 6 Dentro per sfruttare gli spazi in contropiede, un paio di buone accelerazioni.

Vertemati 6.5 Geometrie costanti abbassandosi per ricevere palla, è il segreto non così nascosto di questi 3 punti.

Liaci 6.5 Nel primo tempo sbatte troppo spesso sulla difesa ospite, nella ripresa trova più spazi e il guizzo del 2-0. (29' st Pellini sv).

All. Pedano 7 La squadra sa soffrire, regge il momento di difficoltà e poi sboccia come un fiore in primavera.

VIS NOVA

Caldirola 6 Incolpevole sui tre gol, sulle altre situazioni pericolose si fa trovare pronto.

Fanin 6.5 Preciso nelle chiusure e sempre propositivo quando si tratta di attaccare.

16' st Frigerio 6 Entra nel momento più difficile, non fa molto per cambiare l'inerzia.

Lavizzari 6 Sprinta poco anche quando ci sarebbero gli spazi, ma fa il suo in copertura. (26' st Bel Haji sv).

Casamassima 6.5 Sempre puntuale nel chiudere le azioni avversarie e far ripartire le proprie, baluardo della manovra.

Pinciaroli 5.5 Non ci sono errori grossolani, ma una generale sensazione di impotenza sui tre gol presi.

Bellotti 5.5 Idem come sopra, insieme a Pinciaroli si fa infilare troppo facilmente nei momenti chiave.

Caem 6 Partenza da rombo di tuono con anche un paio di occasioni da gol, finale senza più benzina. (32' st Anastasia sv).

Mauri 5.5 Il gol dello svantaggio parte da una sua leggerezza nel giropalla, poi dà l'impressione di faticare a riprendersi dall'errore.

16' st Radice 5.5 Non fa meglio del compagno, non riesce a dare lucidità alla manovra.

Pagliari 6 Possente e mobile, sfrutta troppo parzialmente il chiaro vantaggio fisico sui difensori di casa.

9' st Formenti 5.5 Svagato e alla ricerca della posizione, si vede poco quando servirebbe molto.

Pandolfi 6 Bene a inizio gara, col passare dei minuti efficacia e pericolosità svaniscono.

Galli 6.5 Qualità nelle giocate e forza negli strappi, fa sempre sudare i difensori avversari.

16' st Porro 6 Difficile ribaltare il match al momento del suo ingresso, ci prova senza grandi risultati.

All. Nigro 5.5 Partenza ottima, poi qualcosa si rompe, la partita scappa e i rimpianti sono moltissimi.

ARBITRO: Romano di Monza 6.5 Direzione coerente e senza intoppi, promosso sicuramente a pieni voti.

LE INTERVISTE

Soddisfazione diffusa in tutto lo staff tecnico de La Dominante, al termine di una gara che ha mostrato tutto il carattere e le qualità tecniche della squadra: «Abbiamo sofferto un po' all'inizio, concedendo un paio di occasioni a loro senza riuscire a ripartire. Poi però dopo aver trovato il vantaggio la nostra prestazione è nettamente salita di tono, i ragazzi sono stati bravissimi ad eseguire quello che avevamo preparato in settimana e a prendere il controllo della partita col passare dei minuti. Oggi siamo molto soddisfatti, ma la stagione è lunga e dobbiamo ripartire subito fin dalla prossima giornata».