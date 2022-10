Renner non basta: Grimoldi e Pecora valgono il punteggio pieno in classifica

Fuochi e fiamme tra Rhodense-Varesina: finisce 1-2 una gara accesissima dal primo all'ultimo minuto. I padroni di casa partono forte, non riuscendo però a trovare il gol. Chi lo trova, invece, è proprio la Varesina al 29' con Grimoldi. Secondo tempo che si apre con la seconda rete ospite, su una punizione dalla fascia Pecora arriva per primo. I padroni di casa continuano a provarci, e il gol della bandiera arriva proprio allo scadere grazie a Renner (42'). Resta il giallo, tuttavia, proprio sul marcatore di casa che, a detta della società di casa, sarebbe stato ammonito due volte senza la successiva espulsione.





GRIMOLDI L’AGGUANTA



La Rhodense c’è, e si vede. Il 4-3-3 di casa non lascia alcuno spazio ai ragazzi di Frontini, sfornando in 5’ tre grandi occasioni in cui il protagonista è sempre e solo uno: Nido. Dal canto suo, la Varesina fatica ad uscire dalla propria metà campo, complice un pressing davvero alto dei neroarancio. Quando gli ospiti iniziano ad uscire dal guscio, arriva la prima grande occasione di casa che potrebbe sbloccare la gara. Errore della difesa, Nido recupera palla: ne salta due, ma il suo tiro è troppo centrale per fare male. Scoccata la mezz’ora e dopo un ritmo forse troppo alto, la Rhodense inizia un po’ ad accusare il colpo. La Varesina ne approfitta e fulmina i suoi avversari. Contropiede in avanti, uno-due tra Cermesoni e Grimoldi, il 10 ospite buca la rete: 0-1 (29’). I padroni di casa subiscono la botta, e a nulla servono le tante azioni successive. Quello che serve, sicuramente, è invece un po’ di riposo negli spogliatoi: servirà?





RADDOPPIA PECORA, RENNER NON BASTA



La risposta è (purtroppo) no, nemmeno gli spogliatoi servono ai padroni di casa. Bastano invece 7’ alla Varesina per allungare il vantaggio. Punizione dalla fascia causata da un fallo di Claudi, sul primo palo Pecora la butta dentro. La Rhodense subisce il secondo colpo, e inizia a cambiare qualcosa: escono Scigliano, Nido e Piasentin, entrano Marchisio, Rovelli e Mulè; anche il modulo si trasforma, passando prima a un 3-5-2, poi a un 4-4-2. Sostituzioni anche in casa Varesina, con l’uscita di Trancanella, Cermesoni, Grimoldi e Mara per Ceriotti, Soumahoro, Berti e Colombo. I neroarancio tentano qualsiasi cosa, ma mancano le conclusioni e un po’ di precisione, che si trasforma inesorabilmente in fretta. I minuti di recupero sono 4', e dopo infinite occasioni i padroni di casa riescono a ridurre lo svantaggio con un colpo di testa di Renner: è 1-2 il risultato al triplice fischio finale. Resta un giallo proprio sul caso del marcatore neroarancio Renner che, a detta della società di casa, sarebbe stato ammonito due volte senza la successiva espulsione. La Rhodense, dunque, farà ricorso, nella speranza di poter rigiocare la gara.







IL TABELLINO



RHODENSE-VARESINA 0-2

RETI (0-2, 1-2): 29' Grimoldi (V), 7' st Pecora (V), 42' st Renner (R).

RHODENSE (4-3-3): Cazzalini 6.5, Comelli 6.5, Renner 7, Piasentin 6 (23' st Mulè 6.5), Di Benedetto 6.5 (45' st Chinizaca sv), Imperato 6, Scigliano 6 (8' st Marchisio 6.5), Aiuto 6.5, Tammaro 6.5, Nido 6.5 (18' st Rovelli 6), Claudi 6.5. A disp. Quaranta, Campagnoli, Mattioni, Zattoni, Ceniti. Dir. Boetti 6.5.

VARESINA (4-2-3-1): Borin 6.5, Sacco 6, Trancanella 6.5 (21' st Ceriotti 6), Torelli 6.5 (46' st Primiceri sv), Gondor 6, Baroffio 6, Arcieri 6.5 (38' st Anchimanya sv), Pecora 7 (34' st Toschi sv), Cermesoni 6.5 (21' st Soumahoro 6), Grimoldi 7 (28' st Berti 6), Mara 6.5 (28' st Colombo 6). A disp. Bonaccorso, Molica. All. Frontini 7. Dir. Sacco.

ARBITRO: Buratti di Busto Arsizio 6.

ESPULSO: 45' st Sacco (V).

AMMONITI: Renner (R), Sacco (V), Pecora (V), Claudi (R).





LE PAGELLE



RHODENSE



Cazzalini 6.5 Paratona al 33’ che dimostra la sua attenzione, sui due gol subiti non può nulla. Sempre attento quando viene chiamato in causa.

Comelli 6.5 A denti stretti lungo la fascia destra si lascia qualche volta scappare gli avversari soprattutto durante i primi 45'. Molto meglio la seconda parte di gara con più intraprendenza.

Renner 7 È sicuro sulla sua fascia, con anticipi che arrivano puntuali e precisi. Si prende anche la responsabilità su alcune ripartenze. Suo il gol che accende una piccola fiamma in casa.

Piasentin 6 Le sue soluzioni sono interessanti, ma durante la prima frazione pecca un po’ di imprecisione. Belle conclusioni dalla distanza.

23’ st Mulè 6.5 Corre e dà tutto ciò che può per poter incidere, ma il poco tempo non è abbastanza.

Di Benedetto 6.5 Ci mette una pezza dove non arrivano i suoi compagni, sfruttando al meglio la sua fisicità. Qualche sbavatura anche lui (45’ st Chinizaca sv).

Imperato 6 Commette un grande errore al 33’ che fortunatamente non cambia lo svantaggio. Non è sicuro, sembra avere tante incertezze oggi.

Scigliano 6 Uno scatto bestiale lascia sul posto gli avversari, manca forse quella convinzione in più. Prestazione in sordina.

8’ st Marchisio 6.5 Le sue falcate rendono le cose difficili per gli avversari sulla fascia.

Aiuto 6.5 Quanti palloni recupera oggi? Decisamente troppi per essere contati. Un grandissimo lavoro al centro del campo, dà tutto fino all'ultimo minuto.

Tammaro 6.5 E che capitano! Un felino in avanti, strappargli la palla dai piedi e batterlo in velocità non è semplice. Meno bene la seconda frazione di gara.

Nido 6.5 Il pericolo di casa. Gli bastano due giri d’orologio per far capire che bisogna marcarlo per bene. Ma le troppe azioni lo stancano parecchio e sembra non averne più.

18’ st Rovelli 6 Stesso discorso per il compagno con il numero 19, ma anche per lui il poco tempo non basta.

Claudi 6.5 Legge bene le ripartenze dei suoi, aprendo dove serve nei momenti giusti. Grande lavoro offensivo, con la sua grinta strappa i palloni dai piedi avversari.

All. Boetti 6.5 La Rhodense parte a razzo e sembra avere in mano la gara, con uno spettacolo unico offerto dalle singolarità neroarancio. Un po' stanca e un po' poco lucida, subisce in fretta due gol. La grinta per riprenderla c'è tutta e il tabellino lo mostra, così come la grande squadra che è. Una candidata a far tanto bene in questo girone.



VARESINA

Borin 6.5 Sollecitato durante la prima frazione di gioco, non si lascia spaventare dalle conclusioni avversarie.

Sacco 6 Ahia, sulla fascia sinistra Nido lo fa un po’ dannare con i suoi dribbling durante la prima parte di gara. Molto meglio la seconda parte, peccato per il rosso.

Trancanella 6.5 Tra i più sicuri indietro. Le sue ripartenze dimostrano la sua grande tecnica e alzano il ritmo dei suoi (21’ st Ceriotti 6).

Torelli 6.5 Un torello in tutti i sensi. Primo tempo un po' in sottotono, molto meglio la seconda parte di gara in cui si prende anche la responsabilità di alcune ripartenze.

Gondor 6 Il difensore centrale pecca d’insicurezza durante i primi minuti, e gli scambi in area con Borin sono sempre un brivido lungo la schiena.

Baroffio 6 Arriva nei momenti giusti, anche se qualche volta si lascia scappare qualche punta alle spalle. Sbavature da rivedere.

Arcieri 6.5 Bene sulla fascia, i suoi movimenti verso l'interno del campo creano azioni interessanti (38’ st Anchimanya sv).

Pecora 7 Nel primo tempo non si fa vedere tanto, nei successivi 45' si rende protagonista sul gol e su tante palle recuperate a centro campo (34’ st Toschi sv).

Cermesoni 6.5 Al posto giusto nel momento giusto. Suo l’assist del primo gol. Sfrutta molto bene la sua fisicità, manca solo il gol personale.

21’ st Soumahoro 6 C'è e in campo lo si nota, sbaglia qualche controllo ma usa bene il suo fisico in avanti.

Grimoldi 7 Quanto corre! Sua la zampata che apre le danze. Si rende pericoloso al centro del campo, grande inventiva (28’ st Berti 6).

Mara 6.5 La sua tecnica inizia ad essere sempre più visibile col passare del tempo, con una prestazione in crescendo. Sufficienza piena (28’ st Colombo 6).

All. Frontini 7 Varesina in down durante la prima buona mezz'ora di gara, poi sfrutta il momento di stanchezza avversaria e trova il primo gol. Ripartenza super dopo l'intervallo, secondo gol. Durante la conclusione di gara si difende come può, ma i neroarancio riescono ad avvicinarsi al pareggio.

ARBITRO Buratti di Busto Arsizio 6 Tanti contrasti li vede, tanti altri no. Sicuro sui fuorigioco e su tante altre decisioni. Resta il giallo sul cartellino doppio dato o meno a Renner che, ovviamente, varrebbe la sua insufficienza.