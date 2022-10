Senza mai giocare a calcio per un problema fisico, chi è il tecnico alla guida della Concorezzese

Chi ha detto che per fare l'allenatore bisogna per forza avere un passato come calciatore? Elia Rinaldo, tecnico della Concorezzese Under 16, ne è l'esempio migliore. Portatore di pacemaker dalla nascita, il giovane tecnico ha iniziato ad allenare all'età di 16 anni. Partito dall'oratorio, Rinaldo si trova ora alla guida degli Allievi biancorossi.

IL PASSATO

«Non ho mai giocato a calcio perché sono portatore di pacemaker da quando sono nato - così ha iniziato a raccontare di sé il tecnico. Non è stato bello e non l’ho vissuta bene, soprattutto non capivo perché non potessi farlo rispetto agli altri ragazzi. Solo ora lo sto capendo». Questo, ovviamente ha avuto delle ripercussioni sulla formazione tecnica di Rinaldo: «La base è che bisogna sempre studiare, io l’ho fatto ancora più degli altri perché non ho mai giocato in campo. È importante evolversi e studiare, bisogna avere un approccio analitico, anche nell’allenare». Il non-passato come calciatore, tuttavia, non ha fermato il tecnico dalla sua passione. «Alleno dal 2010/2011. Sono partito dall’Oratorio Sant’Ambrogio di Seregno, come aiutante della Scuola Calcio. Da lì ho passato tutte le categorie, e poi sono andato all’Oratorio di Santa Valeria, dove ho allenato gli Allievi per due anni. Mi sono spostato alla Pro Lissone, poi ho fatto alla Folgore due anni di Giovanissimi, per passare l’anno scorso al Carugate. Da quest’anno sono alla Concorezzese sugli Allievi».

IL CREDO CALCISTICO

«Ho delle idee e dei principi, non ho mai certezze». Il tecnico Rinaldo racconta così la sua filosofia calcistica: «Ho un credo che è quello di giocare a calcio, ovvero avere la palla tra i piedi, un gioco offensivo pressando alto, avendo coraggio. Il coraggio che si sviluppa è la cosa principale, soprattutto per dei giovani ragazzi. Il 90% degli esercizi che faccio fare è sempre con la palla. Quando andavo io all’oratorio era diverso rispetto ad oggi, è una cosa che manca. Il mio credo è proprio il giocare con la consapevolezza che spesso è l’avversario a determinare il tuo comportamento. Bisogna avere una grande capacità di variare in base al proprio avversario». Pensando all'universo calcistico, il tecnico delinea in fretta i suoi modelli: «Gli allenatori tedeschi di nuova generazione sono molto interessanti, lavorano sulla complessità del gioco e mi piace seguirli. Degli italiani mi piace molto De Zerbi, ma cerco di seguirli tutti per migliorarmi perché non sono mai contento».

LA CONCOREZZESE

All'interno del Girone C, la Concorezzese di Rinaldo ha solo un obiettivo: «Il nostro obiettivo è la salvezza, spero più tranquilla possibile. È il primo anno che devo fare risultati, e lo so bene. La Concorezzese punta molto ai giovani, cercando una grande crescita. È un campionato molto più difficile in cui non hai tempo ma fretta. A livello dei ragazzi, bisogna avere più attenzione e la palla deve viaggiare più veloce. Dobbiamo arrivarci a step e crescere insieme». Parlando dei suoi ragazzi, il tecnico delinea punti di forza e di debolezza: «Punti deboli: fisicamente paghiamo rispetto alle altre, anche a quelle un po’ meno blasonate, abbiamo bisogno di un periodo di adeguamento perché molti dei miei ragazzi giocavano nei Provinciali». Ovvio, le avversarie all'interno del girone non sono poche, basti pensare all'Academy Brianza Olginatese, Vis Nova, Cisanese e Olginatese. «Io ho visto quasi tutte le squadre e ogni partita è difficile - ha infatti raccontato il tecnico -. A guardare le prime giornate, non tutti hanno vinto con più di due gol di scarto. Il livello è equilibrato. Ogni partita serve a crescere ma bisogna anche fare punti».