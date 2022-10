Non una vittoria convincente. Di più. La Sisport di Borin espugna con forza e determinazione la tana del Pozzomaina e lo fa rimontando il gol del vantaggio firmato Tommaso Canutì. Francesco Leone e Raffaele Ruggiero rimettono la gara in carreggiata e Omar Lo la mette in ghiaccio con una tripletta. 3 punti che permettono ai bianconeri di rimanere in vetta a punteggio pieno.LA FOTOGALLERY A CURA DI MARCO GIORGIO...