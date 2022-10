4 gol in 28 minuti: Gioacchino Milazzo, il classe 2007 in versione uragano categoria 5

Un poker in un amen per iscriversi prepotentemente tra i protagonisti delle prime tre giornate di campionato. Sabato Gioacchino Milazzo ha segnato quattro gol in 28 minuti contro il Parabiago, trascinando la Sestese alla seconda vittoria consecutiva e a 6 punti. La sua "furia" si è scatenata nel primo tempo, tra l'8' e il 36', in cui è stato indomabile e ha mostrato tutto il suo ampio repertorio. Il numero 10 è salito a 5 gol nella classifica marcatori, mentre le reti totali della squadra di Carnaghi sono diventate 11 (terzo attacco del girone A).

LA SCHEDA DI GIOACCHINO MILAZZO

NOME: Gioacchino Milazzo



Gioacchino Milazzo ANNO: 2007



2007 RUOLO: Ala destra, ala sinistra



Ala destra, ala sinistra ALTEZZA: 180 cm



180 cm PESO: 60 kg



60 kg PIEDE: Ambidestro



Ambidestro GOL: 5



5 CARRIERA: Ceresium Bisustum, Sestese

«Ho giocato per ben dieci anni, fino agli Esordienti, nella Ceresium Bisustum. Nell'agonistica ho cercato una nuova sfida e la Sestese è quella che mi ha entusiasmato di più» esordisce Gioacchino. In questa stagione, il classe 2007 ha già superato il numero di reti realizzate in campionato nel 2021-2022, in cui si era fermato a 4. Oltre al poker contro il Parabiago, è andato a segno nella vittoria per 1-3 con il Morazzone ed è il miglior marcatore dei biancazzurri. Gioacchino è un'ala tecnica, veloce, è dotato di una buona resistenza ed è pericoloso anche dalla distanza grazie a un ottimo tiro. Il numero 10 si augura una stagione ricca di soddisfazioni: «Il mio principale obiettivo è segnare più gol possibili e aiutare la squadra a vincere il campionato». Il suo idolo è Neymar: «Ho sempre cercato di ispirarmi a lui. Amo la sua esplosività e la sua tecnica palla al piede».

LO SHOW DI SABATO

Contro il Parabiago la Sestese era chiamata a confermare la vittoria della giornata precedente sul campo del Morazzone e i ragazzi di Carnaghi non hanno fallito l'appuntamento, segnando tante reti e regalando spettacolo. Il man of the match è stato indubbiamente Gioacchino con il suo strabiliante poker. Quattro gol diversi che descrivono molto bene l'ampio ventaglio di colpi a disposizione del numero 10: «Nella prima rete mi sono allungato la palla dopo un passaggio perfetto di un mio compagno e poi l'ho semplicemente piazzata all'angolino, aprendo di piatto con il destro; nella seconda mi sono procurato il rigore e l'ho trasformato, incrociando e spiazzando il portiere; nella terza ho preso posizione su un avversario, mi sono girato saltandolo, ho vinto l'uno contro uno con l'ultimo difendente e infine ho piazzato il pallone, ancora di piede con il destro; nella quarta ho finalizzato un'azione creata da me, Marras e Antonini, tirando di potenza e segnando dopo aver colpito il palo». Al 3' del secondo tempo Gioacchino è uscito in luogo di Palazzese, raccogliendo i meritatissimi applausi del pubblico per una prestazione monstre. Il suo inizio di campionato è decisamente promettente come anche testimoniano le sue medie gol: 1,67 a partita, uno ogni 40 minuti.

FASE OFFENSIVA OK

Dopo la sconfitta interna per 0-2 della prima giornata con la Cedratese, la Sestese ha vinto le due successive partite segnando la bellezza di 11 reti. Solo la Varesina e la Solbiatese, entrambe a punteggio pieno, hanno un attacco migliore di quello della squadra di Carnaghi. Per i biancazzurri, oltre ai 5 gol di Milazzo, 2 a testa per Marras e Antonini e uno per Clementi e Daverio. «Abbiamo imparato a giocare di squadra e credo che disponiamo di un attacco con giocatori che si completano a vicenda» afferma Gioacchino. Invece è da registrare un po' la fase difensiva, viste le sei reti subite. Se però i gol continueranno ad arrivare in abbondanza, anche qualche rete concessa di troppo potrebbe non risultare un problema. Domenica i biancazzurri giocheranno in trasferta contro la Castellanzese. Si tratta di un incontro di alta classifica, sulla carta molto probante, con un avversario ancora imbattuto e reduce dalla vittoria per 1-4 nel derby con l'Academy Legnano: «Mi aspetto una partita tosta. Si lotterà fino all'ultimo minuto, non potremo fare errori perché sappiamo bene che loro ci puniranno e dovremo sfruttare ogni occasione».