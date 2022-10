Capitano eroico tra i pali: Faraone para due rigori contro l'Ardor Lazzate

Lido Vieri a inizio degli anni '70, Andrea Consigli nel settembre del 2012, Federico Marchetti nel maggio del 2016, Salvatore Sirigu nell'aprile del 2017 e... Gabriele Faraone il 2 ottobre del 2022 in Baranzatese-Ardor Lazzate. Cosa hanno in comune? Tutti e cinque hanno parato due rigori nella stessa partita. Il classe 2007 dei gialloblù è uno dei giocatori chiave della squadra di De Marco e in queste prime tre giornate di campionato ha sfoderato prestazioni importanti, culminate con quella di domenica 2 ottobre contro i brianzoli. L'ex Club Milano ha neutralizzato ben due penalty, cercando in tutti i modi di mantenere la sua porta inviolata. I padroni di casa hanno poi perso 0-1, ma la prova del numero 1 è stata sensazionale.

UN GIGANTE TRA I PALI

Gabriele è arrivato in questa stagione alla Baranzatese, dopo aver giocato nel 2021-2022 un buon campionato con l'Under 15 Regionale del Club Milano. Infatti, con i biancorossi ha conquistato il quarto posto nel girone A, perdendo poi 2-0 in semifinale playoff con l'Accademia Varesina. Il numero 1 è dotato di un fisico imponente se rapportato alla sua età (15 anni): è alto 187 cm e pesa 78 kg. A tutto ciò abbina ottime doti atletiche: ha, infatti, una spinta importante che gli consente di raggiungere con dei voli acrobatici anche i palloni più insidiosi. Anche dal punto di vista mentale sta facendo dei significativi passi in avanti, sta crescendo come carattere e gioca con grande tranquillità. Il capitano della Baranzatese ha fatto anche qualche apparizione in amichevole con l'Under 17 e ciò è un'ulteriore conferma delle grandi qualità del ragazzo.

SARACINESCA ABBASSATA

Domenica la Baranzatese ha subìto la prima sconfitta in campionato, ma comunque la neopromossa ha avuto un buon avvio di stagione, conquistando 4 punti grazie alla vittoria contro il Bulgaro e al pareggio con l'Arcellasco. Il merito è anche di Gabriele, che dà sicurezza a tutta la squadra e quando c'è da "mettere una pezza" si fa sempre trovare pronto. Domenica poi, parando due rigori nel secondo tempo, ha messo il punto esclamativo sul suo inizio di stagione. Il primo penalty l'ha neutralizzato intuendo l'angolo, buttandosi sulla destra e controllando la conclusione in due tempi, mentre il secondo è riuscito direttamente a bloccarlo con un movimento che è un mix di puro istinto e riflessi. Al 25' della ripresa è poi arrivato il gol di Fabiano che ha consentito agli ospiti di conquistare la vittoria. Per Faraone, quindi, niente clean sheet, che però sarebbe stato ampiamente meritato. Il portiere ha comunque finora avuto un ottimo rendimento e la Baranzatese è certamente in mani sicure, come stanno dimostrando le gesta dell'estremo difensore lì tra i pali che difende con estrema attenzione.