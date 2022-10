Segna il gol decisivo della rimonta: chi è il centrocampista Alessandro Vigani

Chiudete gli occhi e pensate di essere alla fine del primo tempo, la vostra squadra sta vincendo per 2-6. Adesso riaprite gli occhi e pensate di essere quasi alla fine del secondo tempo, ora la vostra squadra sta pareggiando per 6-6. Ma, per fortuna, con voi c'è in campo Alessandro Vigani che, dopo una splendida prestazione, vi farà vincere con uno splendido gol. È proprio quello che è successo durante la seconda giornata tra Tritium-Real Calepina, in un accesissimo match che ha regalato 3 punti ai ragazzi di via Torquato Tasso.

CHI È ALESSANDRO VIGANI?

Come detto, a decidere il match è stata la bellissima rete al 30' del secondo tempo di Alessandro Vigani, già andato in gol durante la chiusura della prima frazione di gara (prima doppietta della stagione). Il tecnico Micheli lo descrive così: «È il nostro centrocampista centrale, il ragazzo da cui passano il 70%-80% delle azioni di squadra». Proseguendo, Micheli aggiunge: «Dotato di buona fisicità e grande tecnica, riesce spesso a proiettare i suoi compagni in maniera equilibrata in fase offensiva. È anche bravo in fase difensiva, spesso e volentieri dà una mano ai difensori».

LA SUA CARRIERA

CREDARO (2 anni)

(2 anni) SARNICO (5 anni)

(5 anni) GRUMELLESE (2 anni)

(2 anni) ATLETICO CHIUDUNO (2 anni)

(2 anni) REAL CALEPINA (3 anni)

LA REAL CALEPINA FIN QUI

All'interno del girone D, la Real Calepina di Micheli si sta sicuramente dando da fare per dire la sua. In tre giornate, la squadra ha ottenuto 4 punti, con una sconfitta (2-5 contro la Virtus Ciserano Bergamo), un pareggio (0-0 contro il Sarnico) e appunto la vittoria al cardiopalma contro la Tritium. Al sesto posto condiviso con Fiorente, Sarnico, Mapello, i 2007 di Micheli presentano tra i migliori attacchi del girone (9 gol segnati, più delle prime Ponte e Villa Valle). Durante la prossima giornata, ad attenderli è una sfida davvero interessante, quella con il Mapello: il match è già uno scontro diretto per le posizioni in classifica, visto che le due squadre hanno lo stesso numero di punti e dunque con una vittoria una delle due scavalcherebbe l'avversaria e si porterebbe più a ridosso delle zone alte del girone.