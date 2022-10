Quarta vittoria di fila nel segno di Bergia: rullo compressore rossoblù

Il Centallo non vuole smettere di stupire. I ragazzi di Mondino infilano la quarta vittoria di fila superando anche l’ostacolo Olmo. È stato Tommaso Bergia l'uomo di giornata grazie a un colpo di biliardo che ha regalato ai rossoblù successo e vetta della classifica a punteggio pieno, alimentando di fatto le ambizioni di una squadra il cui obiettivo primario è la salvezza. Cadono ancora le aquile di Dutto a cui non è bastato il gol dal dischetto di Tommaso Marchisio per frenare la corsa centallese e incassano la seconda sconfitta di fila. Il 9 risponde al 9. Il Centallo impiega solo 5...

