Acqui cinico, Pozzomania sconfitto tre a uno

Prestazione cinica degli acquesi che grazie alle reti di Bologna, Anguiletti e Massa battono per tre a uno il Pozzomania. Non è bastato il gol di Roma agli ospiti, che hanno creato poche occasioni. Nel complesso non è stata una grande partita, soprattutto dal punto di vista dell'intensità, i gol sono stati più che altro frutto di giocate dei singoli, che hanno indirizzato la partita a favore dei padroni di casa e gli hanno permesso di ottenere la terza vittoria di fila. Primo tempo Il match bloccato fin dai primi minuti, dove le due squadre si sono studiate a vicenda....

