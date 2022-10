Basone e Dalla Molla partono a razzo, Danculea la chiude: primo sorriso per i rossoverdi

Un uno-due fulmineo, la giusta dose di sofferenza, il sigillo finale con un po' di malizia. Questi gli highlights della prima vittoria stagionale del Cit Turin, che piega una buona (ottima, a tratti) Asca e fa un passo avanti in classifica lasciando gli alessandrini a quota 0 punti in compagnia del Beppe Viola. Ad entrare nel tabellino per i padroni di casa allenati da Salvatore Loddo (in tribuna per squalifica) sono Basone, capitan Dalla Molla e il subentrato Danculea, mentre per gli ospiti gialloblù di Riccardo Ficalbi aveva dimezzato lo svantaggio Arimburgo. LA PARTITA Il Cit scende in campo con...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?