Falchi e valgobbini si dividono la posta con grande equità, a pareggiarla è un calcio di rigore

Nel secondo anticipo giocato sabato, solo un pareggio fra Ghedi e Lumezzane (2-2), con falchi e valgobbini che si sono divisi la posta in palio equamente. Classica partita dal doppio volto, ad un primo tempo di stampo ghedese è seguita una ripresa a tinte rossoblù. Marcature aperte dai locali grazie all’estro di Crema dopo un lancio fantastico di Migliorati, prima parità lumezzanese che sfrutta una delle tante palle inattive nelle quali i valgobbini mostrano la propria superiorità. Come nella prima parte anche nella seconda il vantaggio è nuovamente di marca granata, prima del rigore conclusivo siglato da Turati che di fatto ha mandato in archivio il match nuovamente in parità. In campo come in classifica a regnare è l’equilibrio visto che queste due squadre viaggiano appaiate e con lo stesso ruolino di marcia: due vittorie, un pareggio e una sconfitta a testa.

GHEDESI MIGLIORATI

Sul sintetico di Ghedi modulo identico per entrambe: 3-5-2. Dopo qualche minuto di studio, i primi squilli sono dei padroni di casa. Al 7’ Migliorati scodella dentro per Crema che calcia, di pugni Richiedei respinge. Poco dopo è la volta di Migliorati, da fuori, ma ancora Richiedei non si fa sorprendere. All’11’ si fa vivo anche il Lumezzane Barba ma il suo destro trova solo le recinzioni. Nulla di fatto. Al 18’ insiste il Lume e qui Signoroni si trova sui piedi, in piena area, una palla sbucata dal lato destro, ma la sua botta sicura è deviata provvidenzialmente in angolo da Tiddia, salvifico in extremis. Nulla di fatto a metà tempo. L’equilibrio però è precario e dura difatti ancora pochissimo. Non a caso dalla destra Migliorati taglia con i giri giusti una palla in mezzo per Crema, che trova il tempo per controllare - nonostante la pressione - e battere così Richiedei sotto la traversa quasi in torsione. Gran gol dell’attaccante di casa ma anche l’assistenza di Migliorati rimane superba. Ghedi in vantaggio. Il Lume però non molla e prima va a guadagnarsi un calcio d’angolo dopo gran conclusione di Barba, poi dallo stesso angolo trova il pari con Lanfranchi che si inserisce perfettamente sul primo palo sul cross dalla bandierina di Turati e fa secco Raffi con un potente colpo di testa (1-1). Al 34’ altra occasione per il Ghedi con Vincenzo Esposito, il cui tiro si alza oltre la traversa. Sempre lui, al 40’, chiude la prima frazione sbattendo la sua conclusione sul palo a Richiedei battuto.

EQUITÁ

Si riparte con un cambio nelle fila del Ghedi, dentro Carera e fuori Compagnone sulla destra. La prima occasione è di marca ospite ed è una punizione da posizione centrale del valgobbino Pietro Bolpagni sulla quale Raffi risponde presente. Il gol però è nell’aria e sarà sull’altro versante, nella porta di Richiedei, dopo un blitz fantastico di Vecchiolini che si incunea nella difesa rossoblù per colpire col sinistro, nonostante in precedenza avesse accusato un fastidio al ginocchio destro. Ghedi nuovamente avanti in apertura di ripresa. Al 51’ Rambaldini si porta a spasso l’intera retroguardia locale ma tergiversa troppo prima di tirare e viene murato in angolo. Occasione mancata per la squadra di Nember che si affaccia sempre più spesso negli ultimi 16 metri avversari. Non a caso i valgobbini prima sfiorano il gol con Barba, poi passano sugli sviluppi di un calcio di rigore per una ingenuità di Carera ai danni di Signoroni. Dal dischetto Turati è freddissimo nello spiazzare Raffi e nel pareggiare i conti intorno all’ora di gioco (2-2). Il pari galvanizza gli ospiti che da questo momento in avanti continueranno a mettere le tende nella metà campo avversaria, intasando l’area di Raffi con tante, insidiose, palle inattive sulle quali comunque il Ghedi ne viene fuori in qualche modo. In ultimo ci riprova il granata Crema, da sinistra, ma Richiedei fa in tempo a tornare sui propri passi. Falchi che comunque devono ringraziare il propio estremo Raffi per essersi immolato nel finale in ben due occasioni ravvicinate, murando così gli attaccanti rossoblù e preservando il pareggio.

Gli autori dei gol ghedesi Crema e Vecchiolini

IL TABELLINO

GHEDI-LUMEZZANE 2-2

RETI (1-0, 1-1; 2-1, 2-2): 22’ Crema (G), 29’ Lanfranchi (L); 8’ st Vecchiolini (G), 19’ st rig. Turati (L).

GHEDI (3-5-2): Raffi 7, Oliva 6 (13’ st Mirko Treccani 6), Tiddia 7 (22’ st Simone Bolpagni sv), Mazza 6, Compagnone 6 (1’ st Carera 6), Bonetti 6, Vecchiolini 7.5, Tomasone 6.5, Crema 7, Vincenzo Esposito 6 (26’ st Arone sv), Migliorati 7.5 (36’ st Nicolas Esposito sv). A disp. Dondelli. All. Fassoli 6.

LUMEZZANE (3-5-2): Richiedei 6.5, Lanfranchi 7 (21’ st Cricri sv), Staili 6, Piovanelli 6 (21’ st Donati sv), Turati 7.5, Ligasacchi 6.5, Pietro Bolpagni 6 (32’ st Lorenzoni sv), Albertini 6.5, Rambaldini 6, Signoroni 7, Barba 6.5. A disp. Bonelli, Loda, Lena, Dobrea, Toninelli, Andrea Treccani. All. Nember 6.

ARBITRO: Vincenzo Fabrizio Telese di Brescia 6.5.

AMMONITI: Bonetti (G), Vecchiolini (G), Rambaldini (L), Ligasacchi (L), Albertini (L).

Gli autori dei gol valgobbini Turati e Lanfranchi

LE PAGELLE

GHEDI

Raffi 7 Buona conduzione nella prima parte di gara, sul gol di testa non ha troppe colpe e sul rigore nemmeno: in ultimo salva il risultato.

Oliva 6 Quinto di centrocampo a destra, è cercato poco dai compagni e perciò riesce di rado a liberare i suoi cavalli.

13’ st Treccani 6 Buon ingresso in campo.

Tiddia 7 Salva su Signoroni nel primo tempo e nel complesso gioca una gara accorta e precisa. Sul pezzo. (22’ st Simone Bolpagni sv).

Mazza 6 Nel mezzo gestisce i ritmi della squadra facendo buon filtro: il suo apporto quantitativo rimane interessante.

Compagnone 6 Per il capitano massima attenzione dietro, mette sempre il fiato sul collo dell’attaccante, concedendogli poco agio di manovra.

1’ st Carera 6 Non male però una volta entrato causa il rigore del pareggio valgobbino.

Bonetti 6 Si prende qualche rischio ma per lo più si salva in qualche modo, non fa per nulla male.

Vecchiolini 7.5 Quando si sgancia e si concede sgroppate in mezzo al campo è fantastico, il suo apporto non è mancato così come il gol, alla Theo Hernández.

Tomasone 6.5 Gran filtro nel mezzo nella prima parte, è sempre deciso nei contrasti e nel recupero-palla e questo lo porta a calare alla distanza.

Crema 7 Sul gol rischia qualcosa nel primo controllo ma poi la infila con grande capacità: il killer instinct non gli manca.

Esposito 6 Ha una buona chance sul finale del primo tempo, ma è sfortunato pure quando becca il palo. (26’ st Arone sv).

Migliorati 7.5 Assist fantascientifico in occasione del primo vantaggio, per il biondo la visione è di quelle al top. (36’ st Nicolas Esposito sv).

All. Fassoli 6 I suoi interpretano bene il 3-5-2 nella prima parte: la mole di gioco complessiva è rassicurante, un pizzico di cinismo in più e ci siamo.

LUMEZZANE

Richiedei 6.5 Buoni interventi in apertura, il suo approccio alla gara è fra i migliori: non può nulla sul primo gol del Ghedi, l’attaccante fa tutto giusto; sul secondo forse le leggermente fuori posizione.

Lanfranchi 7 Gran incornata per il pareggio dei suoi, perfetti timing d’inserimento ed impatto con la sfera: prova è egregia. (21’ st Cricri sv).

Staili 6 Quando sottopressione a volte diventa frenetico, per il resto si batte bene lungo tutto l’arco della sfida.

Piovanelli 6 Su alcuni contropiede ghedesi sbroglia da situazioni complicate: attento ed affidabile. (21’ st Donati sv).

Turati 7.5 Mette sulla testa il cross del pareggio valgobbino, il suo piedino in certe situazioni diventa particolarmente caldo e quando crossa sembra Beckam: la impatta su penalty.

Ligasacchi 6.5 Soffre un po’ nel mezzo il palleggio degli avversari, ma stringe i denti e la sua gara termina in crescendo.

Pietro Bolpagni 6 Arranca inizialmente ma cresce alla distanza ritrovando le misure e le coordinate spazio-temporali: complessivamente prova ok. (32’ st Lorenzoni sv).

Albertini 6.5 Dalla sua parte arrivano i problemi maggiori del Ghedi, il suo apporto in quelle zolle è determinante per gli equilibri dell’intera contesa: in forma.

Rambaldini 6 Sportella e lavora tante palle sporche, buoni tagli e ottimi movimenti da vero terminale offensivo. Gli è mancato solo il gol.

Signoroni 7 Qualche tunnel lo porta a casa, lotta sempre e regala giocate da funambolo: si procura il penalty.

Barba 6.5 Ci prova in diverse situazioni nel primo tempo, gli è mancata un pizzico di fortuna perché per il resto è sempre una spina nel fianco.

All. Nember 6 La squadra fatica a costruire ma di certo nel gioco di rimessa è sempre pericolosa: bene la reazione della ripresa che per poco non porta al colpo grosso.

ARBITRO

Vincenzo Fabrizio Telese di Brescia 6.5 Buona gestione della gara, è sempre nel punto giusto e pertanto legge correttamente la maggioranza delle chiamate, compreso il penalty al Lumezzane.

LE INTERVISTE

Nicholas Fassoli, allenatore Ghedi: «Ai punti forse avremmo meritato qualcosa in più noi nel primo tempo, viste le parecchie occasioni avute. mentre nel secondo abbiamo sofferto di più, soprattutto sulle palle inattive. Lì siamo calati fisicamente, il Lumezzane ci era nettamente superiore dal punto di vista fisico, e ci ha messo in difficoltà. Credo comunque che se fossimo stati un po’ più cinici probabilmente avremmo potuto ottenere qualcosa in più, ma nel complesso il risultato è giusto. Il livello di questo campionato è alto, prevedo battaglie tutte le domeniche, di certo credo sia stata una bella gara anche per il pubblico sugli spalti».

Pierluigi Nember, tecnico Lumezzane: «Nel primo tempo ci abbiamo capito poco, eravamo troppo bassi. Questo forse anche perché era la prima volta che giocavamo con il 3-5-2, e quindi facevamo fatica nelle uscite e nel possesso palla. Nel secondo tempo forse avevamo qualcosa in più dal punto di vista fisico, e per la voglia avuta nella ripresa probabilmente avremmo meritato anche la vittoria. Di certo, chiedo sempre ai ragazzi di fare possesso, giocarla, ma oggi l’ho visto fare poche volte. Comunque, non dò la colpa ai singoli, le occasioni mancate sono sempre errori di squadra, come sul secondo gol subito».