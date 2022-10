Doppietta con gol allo scadere: Gabriele Ledda diventa eroe e fa godere l'Ardor Lazzate

Segnare un gol regala un mix di emozioni indescrivibili, è un'esplosione di gioia, di adrenalina e un momento di totale estasi accompagnato spesso da un'esultanza sfrenata che celebra l'importanza di quanto fatto. Realizzare poi la rete della vittoria nell'ultima azione amplifica ulteriormente quanto detto in precedenza. Domenica, Gabriele Ledda, classe 2007 dell'Ardor Lazzate, ha siglato una doppietta e ha realizzato il gol partita pochi attimi prima del triplice fischio dell'arbitro. La squadra di Artuso ha così vinto 3-2 contro l'Arcellasco, bissando il successo della giornata precedente quando si impose 0-1 sul campo della Baranzatese.

LA SCHEDA DI GABRIELE LEDDA

NOME : Gabriele Ledda

ANNO : 2007

RUOLO : Ala destra, ala sinistra, punta centrale

ALTEZZA : 183 cm

PESO : 71 kg

PIEDE : Ambidestro

GOL : 3

CARRIERA : Milan, Cantù Sanpaolo, Ardor Lazzate

Gabriele può agire su gran parte del fronte offensivo perché sa essere efficace come ala, sia destra che sinistra, e come punta centrale: «I miei punti di forza sono la capacità di adattarmi a più ruoli e il fatto che so rendermi pericoloso con entrambi i piedi». L'ex Cantù Sanpaolo è a quota 3 gol in campionato (la sua prima rete l'ha segnata nella sconfitta per 2-1 con la Caronnese) ed è il miglior marcatore della squadra. Sono due i suoi calciatori di riferimento: «Il mio idolo è Cristiano Ronaldo. Cerco di prendere da lui il suo stile di gioco, la sua dedizione e la sua forza mentale. Mi piace molto anche Mbappé».

ULTIMI ISTANTI

Domenica, Gabriele è stato l'uomo in più dei brianzoli. Il numero 7 ha siglato il momentaneo 1-1 nel primo tempo e al 43' della ripresa ha fissato il punteggio sul definitivo 3-2. Il suo secondo centro ha fatto "esplodere" la panchina di casa e il pubblico di fede gialloblù, mentre è stato una "doccia gelata" per gli ospiti. «La prima rete è nata da un passaggio di un mio compagno a seguito di un mio inserimento, invece nella seconda ho concluso di prima intenzione, di piatto, con il sinistro. Sono molto contento e soddisfatto di aver segnato il gol della vittoria» commenta il classe 2007. La partita ha visto un botta e risposta tra le compagini di Artuso e di Corti e con questo successo i padroni di casa hanno superato in classifica, tra le altre, anche la squadra comasca e si sono portati al settimo posto.

IN CRESCITA

Dopo le sconfitte contro la Caronnese e la Masseroni, l'Ardor Lazzate si è risollevata, conquistando 6 punti con due neopromosse. «Noto che ci stiamo sempre più capendo tra di noi e stiamo interpretando meglio le richieste del nostro allenatore» commenta Gabriele. I brianzoli cercheranno conferme nella sfida contro il Bulgaro, fanalino di coda del girone B e alla ricerca della prima vittoria: «Domenica mi aspetto una partita combattuta, dovremo essere pronti a lottare su ogni pallone».

SENZA LIMITI

Gabriele si aspetta tanto da questa stagione e, a giudicare da come l'ha iniziata, sembrano esserci tutte le premesse per un'annata calcistica molto positiva. Chiaramente servirà continuità di rendimento, ma le tre reti e le buone prestazioni disputate finora sono un'importante base di partenza. «L'obiettivo della squadra è dare fastidio alle big del campionato e togliersi soddisfazioni partita per partita. Il mio obiettivo è superare i 15 gol e puntare anche al titolo di capocannoniere» conclude l'ex Cantù Sanpaolo.