La Biellese fa visita a Volpiano, la Juve Domo cerca il riscatto dopo una partenza shock

Juve Domo: da perfetti a perfetti sconosciuti; Ivrea e Biellese al comando, Volpiano Pianese pronta a colpire...Questo e molto altro nella quinta giornata

VOLPIANO PIANESE - BIELLESE

I ragazzi di Roberto Uranio insieme al loro dodicesimo uomo in campo: i tifosi!

L'attesa è finita. Il primo grande scontro diretto del girone è arrivato. Le foxes iniziano la stagione nei migliore dei modi, trionfando in finale del Super Oscar contro l'acerrima rivale, il Lascaris. Un solo (mezzo) passo falso fin qui in campionato, i ragazzi di Uranio pareggiano 1-1 a Domodossola contro i campioni in carica di questo girone; le altre son tutte vittorie contro Sparta Novara, Casale e Baveno. I bianconeri di Biella invece stanno comandando questo girone, la formazione allenata da Debernardi ne vince 4 su 4 conquistando la vetta insieme all'Ivrea a quota 12 punti. Il vantaggio sugli orange sono i gol fatti, 21 rispetto ai 15 dell'Ivrea. La Biellese ha conquistato i primi tre punti proprio in casa, proprio contro l'eterna rivale, la Juve Domo; successivamente i bianconeri fanno goleada contro il Casale, poker contro il Baveno e manita al Romagnano.

Maicol Pagliara, attaccante della Biellese

Sono solo 2 i punti che dividono Volpiano e Biellese, i bookmakers son pronti a dare leggermente avanti i bianconeri, ma occhio... Perché fare risultato pieno a Volpiano non è mai semplice, a Volpiano il clima è caldo, i supporters di Uranio e ragazzi non ne perdono una, sono loro il dodicesimo uomo in campo. Fumogeni, cori, megafoni e tamburi faranno da cornice a questa splendida partita che ha già un retrogusto di titolo. Uranio da una parte sorride per aver ritrovato D'Onofrio dopo la squalifica, dall'altra parte invece dovrà ancora fare a meno del suo fantasista Gambetti (ancora squalificato). Uranio farà affidamento ai due più in forma: il jolly Stefanelli (3 gol)e il bomber Peradotto (4 gol). Per la Biellese spunta Nicolello (già a quota 7 reti) per l'undici iniziale, l'attaccante bianconero è reduce dalla tripletta casalinga contro il Romagnano. Si attende il ritorno di Pagliara, ancora in panchina e ancora a secco, zero minuti giocati per l'attaccante trascinatore della scorsa stagione (secondo posto).

PRO EUREKA - JUVE DOMO

Alessandro Nardiello, attaccante della Pro Eureka

Da una parte la novità del girone, la Pro, dall'altra la vincitrice dello scorso campionato. Isaia è alle prese con i primi ostacoli per la sua Pro Eureka, alcuni nuovi innesti sembrano esser già ben integrati, altri faticano. I cambi fatti sono tanti, dai moduli ai volti. La prima uscita stagionale in casa contro il Borgomanero ha fatto ben sperare tutti i tifosi in quel di Settimo, poker per la formazione di Isaia grazie alle reti di Gallo e alla tripletta del nuovo attaccante, Nardiello.

A Santhià la Pro dilaga e ne segna 7, ma quando c'è da ospitare l'Ivrea, qualcosa si inceppa. L'Ivrea si impone a Settimo, Talentino ha la meglio nel gioco e ovviamente anche nel risultato. Si volta pagina ma il risultato cambia poco... Altra sconfitta, questa volta in casa della Sparta Novara (5-2). Serve qualcosa alla formazione di Isaia, servono sicuramente punti per non aumentare il gap che ora vede già ben 6 distanze dalla vetta. Nardiello (5 centri fin qui per l'attaccante ex Pecetto e Nichelino Hesperia) riuscirà a suon di gol a far rialzare la testa a questa Pro? Non resta che vedere il big match contro la Juve Domo.

Nicholas Brandini, attaccante della Juve Domo

Chi c'è dall'altra parte? La Juve Domo. Non è partita sicuramente come la Juve Domo della passata stagione, alla formazione di Oliveto è andato tutto storto a partire dal calendario che di certo non ha sorriso ai granata. Prima giornata: Biellese. I bianconeri passano avanti con Bevilacqua, Veia la pareggia prima del duplice fischio ma non basta. Nel secondo tempo Gaida e Calì calano il tris in favore della Biellese. Torniamo al discorso calendario, e capiamo come possa esser complicato rialzarsi subito dopo un avvio così delicato se ci si trova davanti la Volpiano Pianese alla seconda giornata. Brunazzo porta avanti le foxes, Brandini la inchioda sull'1-1. Next Stop? Strambinese... L'ennesimo Brandini pareggia il gol di Cesaretti, ma a cinque minuti dalla fine Battaglia sigla il 2-1 in favore della Strambinese. I primi tre punti per la formazione di Oliveto arrivano solo alla quarta giornata, 5-0 all'Oleggio. Contro la Pro Eureka sarà più complicata che mai, nel mirino ci sono i tre punti, ma la Pro non regala niente a nessuno, anzi. Isaia vuole il riscatto.

A TUTTO IVREA

Reda Touti, attaccante dell'Ivrea

Occhi puntati anche all'Ivrea. Gli orange faranno visita all'Accademia Borgomanero, il gap tra le due è di soli 3 punti. Touti (attaccante ex Vallorco) si è preso sulle spalle l'Ivrea, Talentino è riuscito a trovare la quadra giusta e i risultati parlano chiaro. Strike di vittorie fin qui: poker al debutto in casa della Strambinese, poker in casa contro l'Oleggio.

Successivamente arriva l'1-3 alla terza uscita stagionale contro la Pro Eureka, una partita perfetta disputata dai ragazzi di Talentino, che poi chiudono con l'ennesimo poker questa volta contro l'Union Novara. Touti segna 6 reti sulle 15 totali di squadra, un innesto ad hoc per gli orange.