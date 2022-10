L'Ausonia non si ferma: domenica la grande sfida con l'Enotria

Seconda vittoria consecutiva per l'Ausonia, ancora una volta in goleada dopo il poker al Segrate. Il bis è arrivato in occasione della vittoria per 5-0 sul campo della Luisiana. Neroverdi in controllo totale del match sin dai primi minuti: il punteggio si sblocca infatti dopo soli cinque minuti con la rete di Di Biccari - arrivato in neroverde quest'estate - che sfrutta al meglio l'assist di Radice. La gara viene subito indirizzata in favore dell'Ausonia che nel giro di circa dieci minuti trova altre due reti, prima con Radice, servito alla grande da Pascarella, e poi di nuovo con Di Biccari che trova la doppietta dopo un'altra grande combinazione con Radice. Prima del duplice fischio c'è gloria anche per Pascarella, che alla mezz'ora insacca il cross di Memola calando il poker. Nella ripresa poi l'Ausonia gioca sul velluto, cercando giocate leziose e spettacolari senza la necessità di dover incidere nuovamente. Arriva comunque al 22' il gol del definitivo 5-0, questa volta di Rossi che raccoglie il secondo assist della giornata di Memola e arrotonda il punteggio.

Federico Pascarella, tra i protagonisti dell'Ausonia

VERSO IL BIG MATCH

Sale dunque a 9 punti l'Ausonia che, dopo la sconfitta nella seconda giornata nel big match contro il Cimiano, sembra tornata più in forma che mai. Un'ottima notizia per il tecnico Tefik Faria, che domenica avrà bisogno di una grande prestazione della squadra per continuare la striscia positiva di vittorie anche contro l'Enotria. I rossoblù, dal canto loro, devono riscattare la sconfitta nel derby contro il Cimiano e non hanno intenzione di lasciare altri punti per strada: la classifica ad oggi, dopo quattro giornate, recita Cimiano 12, Ausonia 9, Enotria 7. Non c'è dunque tempo da perdere per neroverdi e rossoblù che se vogliono agganciare al più presto i biancorossi devono vincere la classica milanese di domenica mattina, ma solo una delle due potrà uscirne vincitrice. Un pareggio vedrebbe probabilmente le due compagini con l'amaro in bocca e il Cimiano soddisfatto (e speranzoso di allungare ancora di più sabato contro il Villa), ma da una gara dal coefficiente di qualità e difficoltà così alto non possiamo che aspettarci un grande spettacolo.