Finetti last minute mette la parola Fine contro la Biellese

Le Foxes...non muoiono letteralmente mai. Nicolello super per i bianconeri, ma Finetti rovina la festa alla Biellese!

LA PARTITA

Uranio continua con il 4-4-2, davanti giocano Brunazzo e Peradotto. Debernardi schiera i bianconeri con un tridente rapido: a sinistra Siviero, a destra Dettoma e al centro Nicolello. È una Volpiano Pianese che parte aggressiva e cerca la giocata sulle corsie atipiche, perché Cusimano continua a sostituire lo squalificato Gambetti e a destra gioca D'Onofrio, mezzala naturale. La prima conclusione verso lo specchio di casa arriva al quarto d'ora, Siviero impegna Morelli che salva in corner. Solo un lampo per la Biellese, le foxes invece aumentano i giri del motore e intorno al 20esimo collezionano diverse occasioni con Cusimano e Stefanelli che però non trovano lo specchio difeso da Micheletti. Il vantaggio bianconero arriva intorno al minuto 26': Caroli recupera sulla sinistra e crossa dentro con il mancino, Nicolello svetta benissimo dietro a Faye e con un gran colpo di testa infila alle spalle di Morelli. Volpiano in confusione, Uranio predica calma e invece succede tutt'altro... Stefanelli non riesce a trovare lo spazio per calciare da fuori area, palla recuperata dalla Biellese che si lancia all'attacco, Siviero allarga a sinistra per Nicolello che con il mancino crossa dentro, Morelli esita nell'uscita e Dettoma lo punisce con il mancino. Il copione del primo tempo non cambia, dopo il raddoppio bianconero, le foxes faticano a trovar modo di impensierire Micheletti. Verso il finale del primo tempo ci prova Velcani per la Biellese, il suo tiro va fuori di un soffio.

Subito cambi per Uranio, dentro Galluzzo sulla corsia (avanza Stefanelli, Brunazzo sulla sinistra). È la prima cosa da segnalare, e dopo si vedrà il perché... Ci si aspettava una Volpiano Pianese arrembante, ma nell'attaccare si concede anche e non poco. Siviero salta in velocità Marinella e a tu per tu con Morelli calcia di esterno destro ma Morelli compie un miracolo sul primo palo. Nell'azione dopo si fa avanti il Volpiano, occasione d'oro per Brunazzo dopo una splendida imbucata di Stefanelli, l'attaccante di casa però colpisce di punta ma non riesce a trovare lo specchio bianconero. Si scrive un copione diverso, le foxes attaccano in modo più convincente, entra Finetti, altro cambio fondamentale. Allo scoccar del quarto d'ora brivido bianconero dopo il sinistro strozzato a terra di Stefanelli che calcia a lato. Volpiano che attacca tanto, nel difendere fatica quando la Biellese riparte: cross dalla destra, Nicolello stacca di testa ma Morelli salva i compagni con un intervento super.

CAMBI VINCENTI! È questa la chiave di lettura per un finale che regala sorprese. A cinque minuti dal triplice fischio si accende Peradotto, che riceve dal limite e scarica un missile verso la porta ospite, Micheletti salva ma il palo fa tornare il pallone sul mancino di Peradotto che non ci pensa due volte e calcia forte in mezzo, spunta Galluzzo sul secondo palo che incrocia e insacca. Neanche 120' secondi e Landi sfiora il pareggio di testa. Passano altri 60' secondi e Frazzetta non trova il tempo giusto per colpire sulla sinistra sul filtrante perfetto di Finetti. Uranio passa all'ultra offensiva, Landi fa l'attaccante aggiunto. Proprio Landi in area di rigore salta Di Francesco che lo atterra, Stefanelli trasforma alla grande con il mancino ed è pareggio foxes. Tra fumogeni, cori e sciarpe, il dodicesimo uomo in campo per la Volpiano Pianese si fa sentire. Foxes che si lanciano in avanti per cercare il gol del vantaggio, ma si scoprono dietro e Nicolello ha una prateria davanti a sé (43esimo del secondo tempo). L'attaccante bianconero supera Morelli con un bel pallonetto, l'estremo difensore di casa tocca ma non basta. Ma non finisce qui... I cambi hanno fatto la differenza, prima Galluzzo e ora Finetti. Passano 4' minuti dal 2-3, Summa recupera sulla sinistra e lancia dentro, Massari si gira e calcia...Palo! Le foxes non mollano e sulla respinta arriva Galluzzo che appoggia dietro per Finetti che con un destro preciso (anche deviato) mette la parola "fine" a questo match.

Edoardo Nicolello, attaccante della Biellese, autore di una doppietta (sale a quota 9 gol stagionali)

IL TABELLINO

VOLPIANO PIANESE-BIELLESE 3-3

RETI (0-2, 2-2, 2-3, 3-3): 26' Nicolello (B), 30' Dettoma (B), 35' st Galluzzo (V), 40' st rig. Stefanelli (V), 43' st Nicolello (B), 47' st Finetti (V).

VOLPIANO PIANESE (4-4-2): Morelli 7, Marinella 6 (13' st Brogliatti 7.5), Summa 7, Torresan 6.5, Faye 6.5, Cusimano 6 (1' st Galluzzo 8), Stefanelli 7.5 (42' st Massari sv), Landi 8, Peradotto 7.5, D'Onofrio 7 (10' st Finetti 8), Brunazzo 7 (19' st Frazzetta 6.5). A disp. Novelli, Hogas, Pani, Menniti. All. Uranio 7. Dir. Lauriola - Torresan.

BIELLESE (4-3-3): Micheletti 6.5, El Achkaoui 6.5, Caroli 7.5 (26' st Talarico 6), Di Francesco 6, Merella 7.5, Gaida 7, Siviero 7.5 (26' st Mosca 6), Velcani 7.5 (32' st Calì N. sv), Nicolello 8, Bevilacqua 6.5, Dettoma 7.5 (44' st Minicozzi sv). A disp. Bonaldo, Gaia, Bottone, Fioravanti, Pagliara. All. Debernardi 7. Dir. Caroli.

ARBITRO: Matera di Chivasso 5.5.

AMMONITI: 19' El Achkaoui (B), 32' Merella (B), 18' st Dettoma (B), 21' st Faye (V), 30' st Frazzetta (V), 41' st Stefanelli (V).

LE PAGELLE

VOLPIANO PIANESE

Morelli 7

Marinella 6

13' st Brogliatti 7.5

Summa 7

Torresan 6.5

Faye 6.5

Cusimano 6

1' st Galluzzo 8

Stefanelli 7.5

Landi 8

Peradotto 7.5

D'Onofrio 7

10' st Finetti 8

Brunazzo 7

19' st Frazzetta 6.5

All. Uranio 7

BIELLESE

Micheletti 6.5 Smanaccia sulla conclusione di Peradotto, poi il palo fornisce un pre-assist per le foxes. Spiazzato da una deviazione sul gol di Finetti.

El Achkaoui 6.5 Di corsa e di riconquista sulla corsia di destra, graziato dal direttore su un secondo giallo che sembrava imminente.

Caroli 7.5 Assist perfetto sul gol del vantaggio di Nicolello, riconquista palla da sinistra e crossa in mezzo di mancino, gran partita.

26' st Talarico 6 Subentra in un secondo tempo che si infuoca con il passare dei minuti, sul finale però la Biellese concede e non poco.

Di Francesco 6 Prestazione grintosa, il tecnico Debernardi gli rimprovera l'esagerar in alcuni contrasti, come in quello su Landi in area di rigore.

Merella 7.5 Peradotto fatica e non poco contro un difensore così tosto. Due interventi su tutti, proprio su Peradotto, uno per tempo, decisivo.

Gaida 7 Gioca al fianco di Merella e si spartisce il compito di tenere Brunazzo e Peradotto, primo tempo super, cala un po' la linea difensiva in generale nel secondo tempo.

Siviero 7.5 Lo chiamavano Flash. Perché ogni volta che se la allunga c'è da sperare in un errore. Morelli gli nega il gol con un miracolo. Gli manca solamente questo in una partita da (quasi) MVP.

26' st Mosca 6 Entra e si piazza sulla mediana, agendo sul centro sinistra, fatica un po' nell'entrar subito nel clima di una partita più che scoppiettante.

Velcani 7.5 Ci prova più volte dalla distanza con il suo mancino, a centrocampo è una bella sfida tra lui e Landi-Stefanelli (Volpiano-Pianese).

Nicolello 8 MVP! Doppietta dell'ex Juve in casa delle foxes. Uno di testa e uno di sinistro con un pallonetto in volata. A fine match non nasconde la rabbia nell'aver buttato via una grossa chance.

Bevilacqua 6.5 Agisce da mezzala destra al fianco di Di Francesco. Trova pochi varchi per colpire con il suo mancino in un centrocampo folto.

Dettoma 7.5 La pericolosità della Biellese è portata sicuramente dal tridente. Segna il gol del raddoppio bianconero, Summa lo tiene spesso, gran bel duello per tutto il match.

All. Debernardi 7 «Abbiamo letteralmente staccato il cervello!» diceva verso i minuti finali... e così è stato. Resta comunque in vetta la formazione bianconera da imbattuta, primo pareggio stagionale.

ARBITRO

Matera 5.5 Nelle fasi più delicate non si fa trovare pronto, grazia El Achkaoui nel secondo tempo. Pioggia di gialli tra primo e secondo tempo, a fine partita il controllo gli sfugge di mano.