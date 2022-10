Miglior attacco della categoria e primato: la Varesina continua a volare

Un ruolino di marcia perfetto con quattro vittorie in altrettante partite. Percorso netto finora, quindi, per la Varesina che comanda la classifica del girone A in virtù di una miglior differenza reti rispetto alla Solbiatese. Le Fenici hanno realizzato la bellezza di 26 gol e ne hanno subiti 2. I rossoblù hanno il miglior attacco della categoria e hanno mandato in rete 14 ragazzi. Sabato la squadra di Frontini ospiterà la Sestese, reduce dalla sconfitta per 1-0 contro la Castellanzese, e cercherà di allungare ulteriormente la sua striscia di vittorie.

ATTACCO DEBORDANTE

Ciò che balza subito all'occhio è l'impressionante numero di reti segnate, una media di 6,5 a partita. La Varesina ha avuto un inizio di stagione folgorante con 22 centri nelle prime due giornate, 10 contro la France Sport e 12 con la Ticinia, entrambe neopromosse. Il dato si è drasticamente abbassato nei successivi due turni, avversarie la Rhodense e l'Academy Legnano, ma comunque sono arrivate due vittorie che sono andate a rafforzare la bontà di questo scorcio di campionato. Frontini spiega come sono arrivati questi numeri: «In parte la differenza l'ha fatta il calendario. Sicuramente però abbiamo qualità in attacco e un'organizzazione di gioco importante. Stiamo lavorando sulla "cattiveria" e da ciò ne stanno beneficiando anche i nostri giocatori offensivi». Uno dei protagonisti di questo avvio è sicuramente Grimoldi che con 6 gol è il miglior marcatore dei varesotti. Il numero 10 sta sfornando prestazioni di livello ed è uno dei punti cardine nello scacchiere di Frontini. Il tecnico non può che essere soddisfatto per quanto sta facendo la sua squadra e per il cammino percorso finora: «I ragazzi sono vogliosi e determinati nell'apprendere concetti nuovi. Vogliamo cercare di vincere e di non subire gol. Il calendario forse ci ha aiutato nelle prime due giornate, mentre la partita contro la Rhodense è stata la prova del nove. Invece domenica scorsa abbiamo faticato un po' con l'Academy Legnano e non abbiamo offerto la prestazione che volevamo».

ASPETTATIVE CONFERMATE

La Varesina si presentava ai nastri di partenza come una delle favorite per la vittoria del campionato e non sta tradendo le attese. La squadra si sta esprimendo molto bene, visto che i ragazzi stanno rispondendo nel migliore dei modi alle richieste del loro allenatore. Una gara ha particolarmente soddisfatto il tecnico: «La prestazione che mi è piaciuta di più, in rapporto all'avversario, è stata quella contro la Rhodense. Abbiamo disputato una partita importante contro un avversario ostico». Partire forte è un ottimo viatico per una stagione ricca di soddisfazioni, si mette fieno in cascina e si può acquisire margine sulle inseguitrici. Ovviamente per rimanere al vertice serve grande continuità di rendimento, infatti bisogna mantenere uno standard alto per molti mesi. Le Fenici hanno tutto per durare nel tempo: una rosa di grande qualità, affiatata, e una guida tecnica di alto profilo. «Possiamo migliorare nella gestione dei momenti delle partite, dal punto di vista qualitativo, sia individuale che collettivo, e a livello di atteggiamento e di determinazione» conclude Frontini.