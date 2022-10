Missile di Decolombi e cinque gol, i biancoblù esultano ancora

Ancora una goleada per il Pinerolo che questa volta cala la cinquina. Una gara in discesa già nei primi quaranta minuti, dove la squadra di Berger ha aperto le danze con il calcio di rigore realizzato da Ienopoli e ha concesso il bis grazie a un autentico capolavoro di Loris Decolombi, firmato da posizione quasi impossibile. Appunto, quasi. La squadra di Signorelli non è mai davvero entrata in partita e ha alzato bandiera bianca nel secondo tempo sotto i colpi di Salvai, Salvatore e Gironi. I torinesi mettono in cascina altri tre punti.

Decolombi da lontanissimo. Dopo un avvio di gara senza grandi sussulti, è il Pinerolo a rendersi insidioso per primo: Rivetti pesca in area Salvatore, di testa quest’ultimo conclude alto da posizione non semplice. I padroni di casa provano a replicare con un lancio delizioso di Smecca per Asanache diretto in area. Il numero uno pinerolese Vendramini esce in maniera perfetta e allontana la minaccia. Smecca è ispirato e prova al 15’ a regalare l’assist perfetto a Neri. L’11 rossoblù non ci arriva per poco. Il Pinerolo torna all'attacco: Rivetti supera Grosso al limite dell’area, ma Masino mette una toppa con un ottimo intervento vanificando l’offensiva torinese. Gli ospiti insistono con un’altra incornata di Salvatore, ma anche questa volta l'attaccante non inquadra il bersaglio. Al 22’ arriva l’episodio che cambia il punteggio: il direttore di gara assegna un calcio di rigore al Pinerolo per un fallo di mano di Masino. Dal dischetto si presenta Ienopoli che segna l’1-0. Non senza qualche brivido però, perché Quartararo indovina la direzione del tiro e per poco non compie il miracolo. La Saviglianese prova a rialzare la testa con una punizione di Aranache dalla sinistra, ma la sua conclusione finisce tra le braccia di Vendramini. Al minuto 28 raddoppia la formazione di Berger con un gioiello di Decolombi dalla distanza: un siluro che che si insacca nell’angolino basso non lasciando scampo a Quartararo. Nel finale di primo tempo, il Pinerolo è ancora arrembante con Rivetti che dal fondo trova il pallone giusto per Salvatore in area Saviglianese. Quest’ultimo calcia ma non trova lo specchio.

Pinerolo straripante. La Saviglianese prova a tornare in campo con un piglio diverso rispetto alla prima metà di gara ma il Pinerolo smorza subito la reazione avversaria. Al 6’ arriva infatti il terzo gol biancoblù: da calcio d’angolo Grisafi offre a Salvai un pallone al bacio per l’incornata vincente. La squadra di casa non vuole gettare la spugna e, all’8’, Smecca colpisce la traversa con un gran tiro da fuori. Subito dopo arriva il quarto gol del Pinerolo. Tutto parte da un altro calcio piazzato: punizione dalla destra, traversone inizialmente respinto dalla difesa Saviglianese, pallone che carambola sulla testa di Salvatore il quale ha solo da appoggiarlo in rete. I padroni di casa, nonostante l’ampio passivo, si ritagliano alcune opportunità per ridurre le distanze. Prima ha l'occasione Garello a tu per tu con l’estremo difensore e quest’ultimo si oppone con un grande intervento. Poi Oliveto crossa in mezzo per la spizzata di testa di Aranache. Vendramini è ancora attento. Nel finale di gara c’è spazio anche per la quinta rete degli ospiti: Mulas calcia dalla sinistra all’interno dell’area, il neo entrato Giumala respinge ma nulla può sulla ribattuta di un altro subentrato, Gironi.

IL TABELLINO

SAVIGLIANESE – PINEROLO 0-5

RETI: 22’ rig. Ienopoli (P), 28’ Decolombi (P), 6’ st Salvai (P), 9’ st Salvatore (P), 38’ st Gironi (P).



SAVIGLIANESE (4-4-2): Quartararo 6 (23'st Giumala 6), Gulllotto 6 (29' st Alberand sv), Grosso 6, Mondino 5.5, Masino 6, Smecca 6.5, Oliveto 6, Isoardi 6 (16' st Osagie 6), Garello 6 (26' st Mboup sv), Asanache 6, Neri 6 (15' st Memajdini 6). All.Signorelli 5.5. A disposizione: Sabena, Ferrero.

PINEROLO (4-4-2): Vendramini 7, Salvai 8, Ienopoli 8 (21' st Laganà 7), Demarinis 7 (15' st Adornetto 7), Gilli 7 (9' st Correndo 7), Grisafi 7.5, Mulas 7, Decolombi 8.5 (22' st Gironi 8), Salvatore 8 (15' st Pandolfi 6.5), Rivetti 7 (11' st Busico 6.5), Sacco 7 (10' st Valinotto 6.5). All.Berger 8. A disposizione: Fraira, Gatti.



ARBITRO: Chiusolo di Pinerolo 6

LE PAGELLE

SAVIGLIANESE



Quartararo 6 Quasi riesce a ipnotizzare Ienopoli dal dischetto e nulla può sul capolavoro di Decolombi. Non riesce a evitare il tracollo saviglianese ma le responsabilità non sono solo sue.

23' st Giumala 6 Entra a giochi già fatti e si mette in mostra con una buona respinta sul tiro ravvicinato di Mulas, ma è impotente sulla ribattuta di Gironi.

Gulllotto 6 Tenta di arginare le scorribande del Pinerolo in fase difensiva, ma viene spesso messo in difficoltà sulla fascia destra. Tenta qualche guizzo davanti ma non ha grande successo. (29' st Alberand sv)

Grosso 6 Serve qualche palla interessante in fase offensiva, non sempre brillante in fase di copertura dove sbaglia qualcosina di troppo.



Mondino 5.5 Giornata difficile per lui in difesa. Il Pinerolo passa spesso agilmente dalle sue parti e lui prova a salvare il salvabile ma senza grandi risultati.



Masino 6 Suo è il fallo di mano che regala il calcio di rigore al Pinerolo. Nel primo tempo si rende protagonista anche di alcuni buoni interventi. Luci e ombre.



Smecca 6.5 Il migliore tra le fila rossoblù. Crea palloni millimetri ai compagni e in almeno un paio di occasioni rischia di mandarli in porta. Sua è l'occasione più pericolosa della Saviglianese con la traversa colpita nella ripresa.

Oliveto 6 Spesso viene messo in difficoltà in mezzo al campo dove perde qualche pallone di troppo, ma riesce anche a recuperarne alcuni importanti.



Isoardi 6 Vince qualche contrasto a centrocampo e prova diverse volte a innescare qualche ripartenza, nonostante gli avversari chiudano sovente gli spazi.



16' st Osagie 6 Si sacrifica molto in fase difensiva dove prova a limitare i danni con alcuni buoni anticipi.

Garello 6 Si rende davvero pericoloso sotto porta una sola volta: nel secondo tempo con la grande opportunità a tu per tu con Vendramini, neutralizzata da quest'ultimo. (26' st Mboup sv)



Asanache 6 Nel primo tempo prova a impensierire Vendramini da calcio piazzato e nel secondo tempo con un colpo di testa in area, ma in entrambi i casi non è riuscito nell'intento.



Neri 6 Prova a servire qualche buon pallone nel mezzo e in prossimità della lunetta dell'area. Più generoso che altro sotto porta, dove non ha opportunità per colpire.



15' st Memajdini 6 Recupera buoni palloni sulla fascia e fornisce qualche buon suggerimento ai compagni. Non incide, ma qualcosa fa intravedere.

All.Signorelli 5.5 La Saviglianese non è mai stata davvero in partita, soprattutto dopo il micidiale 1-2 del Pinerolo nel primo tempo. Nella seconda parte di gara la squadra stacca la spina e crolla.

PINEROLO

Vendramini 7 Se non fosse stato per il grande intervento sulla conclusione di Garello nella ripresa, non sarebbe stato sbagliato definirlo spettatore non pagante.

Salvai 8 Artefice di una zuccata perfetta nel secondo tempo con la quale segna il gol del 3-0 pinerolese e mette in ghiaccio la partita. Uno dei tanti protagonisti di giornata.

Ienopoli 8 Solido in fase difensiva, dove fa passare poco o nulla. Ma soprattutto segna il rigore (col brivido) che sblocca la partita incanalandola sui binari giusti. Apre la festa.

21' st Laganà 7 Recuperi grandi palloni e non concede spazi per far male agli attaccanti rossoblù. Poco minutaggio, ma condito da tanta sostanza.

Demarinis 7 Perfetto o quasi, i Saviglianese quando passano dalle sue parti hanno sempre vita dura. Sempre pulito nei contrasti e attento negli anticipi. Non passa neanche l'aria.



15' st Adornetto 7 Cambiano gli interpreti, ma il risultato non cambia. Non concede praticamente nulla agli attaccanti rossoblù e recupera una gran quantità di palloni.

Gilli 7 Contribuisce allo 0 nella voce "reti subite" con una prestazione impeccabile in mezzo alla difesa, rendendosi protagonista di ottime chiusure.



9' st Correndo 7 Solido e attento nella retroguardia, prova a impostare la manovra con buoni suggerimenti ai centrocampisti.

Grisafi 7.5 Suo è l'assist perfetto scaturito dalla bandierina che confeziona a Salvai la rete del 3-0 biancoblù. A centrocampo giganteggia vincendo duelli e dando il via a diverse offensive pinerolesi.



Mulas 7 Fornisce ai compagni davanti palloni potenzialmente insidiosi e, nel secondo tempo, da una sua conclusione in porta scaturisce il gol di Gironi. C'è anche il suo zampino.



Decolombi 8.5 Un siluro, un missile, chiamatelo come volete voi. Sta di fatto che, oltre alla bellezza del gol, la sua magia ha messo la partita in discesa già nel primo tempo. Spettacolo puro.



22' st Gironi 8 Esce un protagonista e ne entra un altro. Si unisce alla festa facendosi trovare pronto sulla ribattuta del tiro di Mulas per segnare il 5-0.

Salvatore 8 Oggi il colpo di testa era la specialità della casa. Dopo due tentativi andati a vuoto nel primo tempo, a inizio ripresa trova l'incornata giusta per segnare il quarto gol pinerolese.



15' st Pandolfi 6.5 Non ha occasioni per provare a unirsi al già affollato club dei marcatori, ma regala qualche spunto interessante in fase offensiva.

Rivetti 7 Recupera numerosi palloni sulla destra vincendo contrasti su contrasti e regala qualche ottimo passaggio in profondità per i due davanti.



11' st Busico 6.5 Va a prendersi palla in mezzo al campo e offre agli attaccanti alcuni palloni deliziosi e potenzialmente pericolosi.

Sacco 7 Infaticabile sulla fascia sinistra, dove rincorre spesso l'avversario per portargli via palla e dare il via alla ripartenza del Pinerolo.



10' st Valinotto 6.5 Si mette in mostra con qualche buon recupero palla e con un paio di aperture sugli esterni che mettono i compagni in condizione di crossare.

All.Berge 8 Il Pinerolo ha in mano la gara già alla fine del primo tempo grazie a un uno-due micidiale nel giro di pochi minuti. Nella ripresa il copione non cambia anzi, i torinesi dilagano.

L'ARBITRO

Chiusolo di Pinerolo 6 Giusta la decisione di assegnare il rigore al Pinerolo nel primo tempo, dubbi su un potenziale fallo da rigore nella ripresa nell'area biancoblù. Mancano forse un paio di gialli.





LE INTERVISTE

MARCO SIGNORELLI, SAVIGLIANESE



«Dopo il 2-0 siamo completamente usciti dalla partita» la dura analisi di Signorelli dopo la pesante sconfitta interna contro il Pinerolo. «Faremo poca strada se non sappiamo essere squadra» ha aggiunto il tecnico rossoblù. «Dispiace perché noi non siamo questi. Lo abbiamo dimostrato contro il Bra dove nel primo tempo meritavamo noi, poi siamo crollati. Dobbiamo superare questi cali mentali» ha concluso.



BERGER, PINEROLO



Più che soddisfatto il tecnico del Pinerolo Simone Berger dopo la maniera rifilata alla Saviglianese:«Forziamo le giocate rischiando, questa è la strada giusta per continuare a migliorare». L’allenatore rende onore agli avversari: «Loro sono un’ottima squadra e hanno Neri davanti che è un gran giocatore». Sul capolavoro di Decolombi: «Se lo merita, sta facendo molto bene. Come tutti gli altri d’altronde»