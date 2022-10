Festa Ausonia: 2-1 nel derby grazie ad un monumentale Pascarella

I neroverdi conquistano 3 punti pesantissimi per la lotta al vertice del girone F, giocando una grandissima partita. I rossoblù invece rimangono bloccati a metà graduatoria con molte occasioni da recriminare, soprattuto nel primo tempo.

AUSONIA AVANTI

La squadra di casa parte subito con un pressing costante al quale però risponde molto bene la compagine ospite. Al secondo minuto arriva il primo brivido dell’Enotria con un cross di Tretola per Paudice che però non riesce a dare forza al colpo di testa e la palla finisce facile tra le braccia di Trevisani. Al quarto d’ora di gioco, mentre i padroni di casa cercano la costruzione dal basso, Trevisani regala palla ad Agogliati che poi viene messo giù in area e l’arbitro fischia il calcio di rigore per l’Enotria. Dagli undici metri si presenta Paudice, ma Trevisani para.

Al venticinquesimo abbiamo la prima azione pericolosa dell’Ausonia con una punizione di Memola alla quale risponde molto bene Bambara che spedisce in angolo. Proprio in virtù di questo corner arriva il raddoppio dei neroverdi con un grande stacco di Pascarella. Da questo momento in poi l’Enotria in campo sembra in confusione e l’Ausonia ne approfitta per trovare il raddoppio al 33'. Grande palla in area di Memola che serve Boeri che di prima insacca la rete del 2-0. La prima frazione di gioco si conclude con la squadra di casa in avanti di due gol.

QUANDO IL CUORE NON BASTA

La seconda metà di gara comincia con un'Enotria alla ricerca continua del gol che accorcerebbe le distanze, ma il muro difensivo dell’Ausonia respinge ogni tentativo. La prima azione pericolosa arriva al 25' per l’Ausonia, quando Memola crossa in mezzo per Pascarella su calcio di punizione e il numero 6 va vicino alla doppietta personale. Ancora la squadra di casa in avanti e, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, guadagna un rigore per fallo di mano di Tretola. Dal dischetto questa volta va Pascarella che però trova la risposta di Bambara che nega il gol del 3-0. Gli ospiti provano in tutti i modi ad accorciare le distanze e, dopo un calcio d’angolo, arriva Maderna a colpire trovando però la parata di Trevisani.

L’Enotria ci crede fino alla fine e al secondo minuto di recupero trova, dopo un ottimo cross, il gol dell’1-2 con Tretola. La speranza degli ospiti si conclude qui però perché non c’è più tempo e l’Ausonia porta a casa tre punti preziosissimi.

IL TABELLINO

AUSONIA-ENOTRIA 2-1

MARCATORI: 25’ pt Pascarella (A), 33’ pt Boeri (A), 42’ st Tretola (E).

AUSONIA (4-3-1-2): Trevisani 7.5, Rossi 7, Bortolami 7, Costantino 7, Ferrari Andrea 7.5, Pascarella 8.5, Radice 6.5, Panebianco 6.5, Di Biccari sv (9’ pt Sylla 6.5) (22’ st Briani sv), Memola 8 (36’ st Pignanelli sv), Boeri 7. A disp. Testini, Colombari, Pignanelli, Gelfi, Masi. All. Faria 7.5. Dir. Panebianco.

ENOTRIA (4-3-3): Bambara 7, Fontanesi 6.5, Tretola 7.5, La Mola 6, Boccadoro 6, Maderna 6, Raschella 5.5 (14’ st Bagnoli 6), Agnelli 6 (35’ st Caputo sv), Agogliati 7, Scartinelli 6 (29’ st Mola sv), Paudice 6.5 (18’ st Passerini 5.5). A disp. Negrini, Pezzali, Ghiringhelli, Broqaj, Pertegato. All. Catera 7.

ARBITRO: Di Giovine di Milano 7.5.

AMMONITI: Costantino (A), Panebianco (A), Scartinelli (E), Bagnoli (E), Caputo (E).

LE PAGELLE

AUSONIA

Trevisani 7.5 Risponde sempre presente quando chiamato in causa, si arrende solo nel finale sul gol dell'1-2. Sicurissimo con i piedi, forse troppo. Nasce da un suo errore l'azione che porta al rigore dell'Enotria. Si rifarà immediatamente perché riesce a parare il calcio di rigore che avrebbe portato gli ospiti in vantaggio.

Rossi 7 Mantiene molto bene la posizione, non spinge più di tanto ma contiene molto bene gli inserimenti avversari.

Bortolami 7 A differenza del suo compagno sulla fascia opposta, spinge un pò di più in fase avanzata e si dimostra sicuro in ogni intervento.

Costantino 7 Inizio leggermente a rilento ma cresce con lo scorrere della gara. Recupera molti palloni e risulta molto importante in fase di possesso.

Ferrari 7.5 La sua partita non deve passare in secondo piano per il compagno di reparto. Sempre in anticipo su ogni pallone e molto pulito con i piedi. Grande prova.

Pascarella 8.5 Man of the match. Unica macchia il rigore sbagliato, ma non va a rovinare la sua prova. Oltre al gol, si dimostra un leader e un muro insuperabile.

Radice 6.5 Recupera tanti palloni e lotta fino alla fine, si fa vedere poco in avanti ma risulta molto importante in fase di contenimento.

Panebianco 6.5 Partita leggermente sottotono la sua, senza infamia e senza lode. È mancato negli inserimenti, ma chiude alcune ripartente avversarie.

Di Biccari sv.

9’ pt Sylla 6.5 Entra a freddo e si vede nei primi minuti. Piano piano entra in partita, ha pochissime occasioni, ma lotta e gioca per la squadra dimostrando spirito di sacrificio (22' st Briani sv).

Memola 8 Incanta inventa e fa assist. Grandissima partita la sua, suo l'assist per la rete di Boeri. Grandissimo controllo palla e ottimi inserimenti, quasi tuttocampista.

Boeri 7 La rete sblocca una partita che per lui si stava rivelando difficoltosa. Dopo la rete inizia a diventare molto pericoloso con ottimi scambi e azioni.

All. Faria 7.5 Partita preparata molto bene, sfruttando le lacune difensive avversarie. Inizio a rilento, poi la squadra esce fuori.

ENOTRIA

Bambara 7 Buona gara da parte sua, si rivela molto sicuro in tutte le uscite. Incolpevole sul primo gol, mentre forse poteva fare meglio sul secondo. In compenso para un rigore.

Fontanesi 6.5 Bene in entrambe le fasi, meglio in quella difensiva, ma effettua anche molte sovrapposizioni. Sulla fascia risulta pulito e pericoloso.

Tretola 7.5 Il migliore in campo dei suoi. Già nel primo tempo è il più pericoloso con le sue galoppate sulla fascia. Trova anche il gol della speranza rossoblù.

La Mala 6 Parte bene ma si va un pò a perdere nel resto della partita. Da notare però degli ottimi inserimenti.

Boccadoro 6 Bene nei contrasti e negli anticipi, anche se avrebbe dovuto gestire bene la fase difensiva sul corner che ha portato al gol dell'Ausonia.

Maderna 6 Stesso discorso che vale per il compagno di reparto. Da far notare la voglia di impostare la manovra che lo ha distinto.

Raschella 5.5 Partita anonima la sua. Qualche buono scambio e inserimenti, ma avrebbe dovuto mettere più grinta in campo.

14’ st Bagnoli 6 Entra e cambia leggermente volto al centrocampo con forza fisica e inserimenti palla al piede.

Agnelli 6 Prestazione discreta, nulla da segnalare e nessun errore. Anche se da lui ci si aspetta sempre di più.

Agogliati 7 Fin dal primo minuto è uno di quelli che mette più voglia in campo lottando fino alla fine. Si guadagna anche il calcio di rigore per i suoi dopo un bel recupero palla.

Scartinelli 6 Ha il compito di incitare il gioco in avanti ma oggi si vede a sprazzi, molto limitato dalla grande fase difensiva degli avversari.

Pudice 6.5 Molto pericoloso quando parte palla al piede, soprattutto nel primo tempo. Peccato per il rigore sbagliato.

18’ st Passerini 5.5 Entra senza però riuscire a cambiare faccia al match.

All. Catera 7 I suoi nel complesso giocano una buona gara senza riuscire a trovare la via del gol. I cambi purtroppo non hanno funzionato.

ARBITRO

Di Giovine di Milano 7.5 Gara gestita in maniera ottimale, senza errori e con controllo assoluto. Bene nella decisione di assegnare i due calci di rigore.

LE INTERVISTE

Faria, tecnico dell'Ausonia, commenta così la vittoria: «Abbiamo giocato forte, oggi siamo stati spettacolari. Adesso testa alla prossima partita che è importantissima».

Soddisfatto, nonostante la sconfitta, Catera, tecnico dell'Enotria, commenta: «Siamo riusciti a giocare a calcio in un campo difficile, oggi ci è mancato qualcosa in avanti e meritavamo di più».