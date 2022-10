I Cervotti non pungono abbastanza, uno spietato Grec trascina i Leoni

«Succede troppo spesso, costruiamo tanto, fatichiamo a concretizzare e veniamo puniti alla prima occasione degli avversari». Questo è il commento di Paolo Petrucci, tecnico del Venaria, al termine del match perso dalla sua squadra contro il Paradiso, che si aggrappa al suo bomber Paolo Grec ben assistito da Stefano Crovella. I leoni di Federico Locci soffrono l'intraprendenza dei padroni di casa, ma riescono a resistere e tornano a sorridere dopo la sconfitta dello scorso turno contro lo Charvensod. I Cervotti, invece, restano a quota zero punti.

LA PARTITA

Petrucci schiera la sua squadra con il 4-3-3: in porta c'è Barbero, linea difensiva composta da Rivero e Lo Campo sugli esterni e Carnabuci e Lombisani al centro; Rasello al comando delle operazioni in mediana, con ai suoi lati Verrecchia e Tomiato; davanti Papurello e Procida giocano a supporto della prima punta Spandre. Locci risponde con il 4-4-4: Domenech tra i pali, Chetouani e Romagnoli agiscono da centrali, con Braconcini e Pronipote terzini; in mezzo Marinkovic e Dangela compongono la diga in mezzo, mentre sugli esterni sfrecciano Crovella e Centonze; davanti il tandem offensivo Pittavino-Grec. Pronti-via e i padroni di casa confezionano già la prima occasione: al 2' Tomiato mette un bel pallone in mezzo da sinistra, Spandre svetta di testa ma la mette a lato. Un giro di lancette ed è il turno di Procida, che calcia forte in area ma trova una deviazione in corner. Il Paradiso risponde con Grec, che ci prova con un destro potente trovando però l'opposizione di Barbero. All'8' arriva il vantaggio dei Cervotti: Procida sfonda sulla fascia destra, arriva in fondo e mette in mezzo per l'accorrente Papurello che non sbaglia e fa 1-0. I ragazzi di Petrucci continuano a spingere e creare: al 18' Spandre apre per Tomiato, cross del numero 8 per Rasello che si coordina e manda alto di poco sopra la traversa. La reazione del Paradiso è flebile, Pittavino non è in giornata, e il Venaria prova ad approfittarne: il solito Spandre ruba palla a Romagnoli e si invola verso la porta ma, una volta giunto a tu per tu con Domenech, calcia sull'esterno della rete. Poco prima del duplice fischio arriva una grande occasione per gli ospiti: Crovella prova il tiro-cross da destra e colpisce in pieno la traversa, Grec non riesce a trovare la giusta deviazione in tap-in.

Ad inizio ripresa Locci è costretto a sostituire Romagnoli per un infortunio al polso, al suo posto Mauroantonio. Il Paradiso tenta la reazione e sfiora l'1-1 dopo 3': ancora Crovella protagonista con il cross in mezzo, Carnabuci prova a rilanciare ma svirgola e la sfera arriva a Marinkovic, tiro di controbalzo col destro che finisce di un soffio alto sopra la traversa. Al quarto d'ora i Cervotti vanno vicini al raddoppio: Spandre serve Verrecchia che calcia e trova l'ottima risposta di Domenech, poi Papurello non riesce a coordinarsi nel modo giusto e manca l'impatto con il pallone sprecando una buona occasione. Al 19' i Leoni agguantano il pareggio: bella palla di Marinkovic a destra per Crovella che serve Grec in mezzo, il numero 9 calcia di prima e manda la sfera sotto la traversa dove Barbero non può arrivare, è 1-1. Nonostante il gol incassato, i padroni di casa continuano a crederci e a spingere con continuità: al 27' il neo-entrato Limongelli pressa e ruba palla a Dangela, ma calcia troppo debolmente dal limite per impensierire Domenech; al 29' incomprensione tra Chetouani e Mauroantonio, Rivero si ritrova la sfera tra i piedi e prova a superare l'estremo difensore ospite con un pallonetto, Mauroantonio rimedia e salva tutto sulla linea. La porta del Collegno sembra stregata per i Cervotti, che a 5' dal termine subiscono la beffa: un inesauribile Crovella recupera palla in mediana e serve Grec, la punta arriva al limite dell'area e lascia partire un "tiro da calcetto" che sorprende Barbero e si infila all'angolino per il vantaggio ospite. Al triplice fischio esulta Locci, che torna al successo e si prepara al meglio al prossimo turno casalingo contro il Borgaro; non basta invece la buona prestazione al Venaria per smuovere la classifica: e nella prossima giornata gli arancioverdi saranno di scena sul campo del Lascaris.

IL TABELLINO

VENARIA-PARADISO 1-2

RETI (1-0, 1-2): 8' Papurello (V), 19' st Grec (P), 35' st Grec (P).

VENARIA (4-3-3): Barbero 6, Carnabuci 6.5, Lombisani 6.5 (13' st Di Lernia 6.5), Rivero 7 (33' st De Liddo sv), Lo Campo 6.5, Rasello 6.5 (33' st Metalla sv), Verrecchia 6, Tomiato 6, Spandre 6.5 (19' st Limongelli 6), Procida 7 (22' st Cucchiarale 6), Papurello 6.5 (19' st Argiolas 6). A disp. Crivello, Calà, Ichim Stefan. All. Petrucci Paolo 6.5. Dir. Lo Campo.

PARADISO (4-4-2): Domenech 6.5, Braconcini 6, Pronipote 6, Chetouani 6.5, Marinkovic G. 6.5, Dangela 6, Romagnoli 6 (1' st Mauroantonio 6.5), Crovella 7, Grec 7.5, Pittavino 5.5, Centonze 6 (8' st Di Palermo Christian 6). A disp. Cornea, Campana, Oseye, Vezi, Di Palermo Alessandro. All. Locci 6.5. Dir. D'Angela.

ARBITRO: Burgo di Collegno 7.5.





Venaria: Umberto Procida

LE PAGELLE

VENARIA

Barbero 6 Nel primo tempo è bravo a distendersi sul destro di Grec, poi rischia qualcosa con la palla tra i piedi ma riesce a cavarsela. Non poteva fare molto sui gol.

Carnabuci 6.5 Quasi sempre ben posizionato, è bravo a sbrogliare un paio di situazioni bollenti in area di rigore.

Lombisani 6.5 Ottimo in marcatura su Pittavino, a cui concede poco o nulla costringendolo ad arretrare il raggio d'azione.

13' st Di Lernia 6.5 Preciso e puntuale nel gioco aereo, entra con la giusta concentrazione e allontana diversi pericoli.

Rivero 7 Motorino inesauribile sulla destra, dove si propone con continuità; buona l'intesa con Procida, nel finale quando va a fare l'esterno alto ha una grande occasione ma Mauroantonio salva tutto. 33' st De Liddo sv

Lo Campo 6.5 Spinge meno di Rivero, ma svolge bene la fase difensiva limitando un po' l'azione di uno scatenato Crovella.

Rasello 6.5 Detta bene i tempi in mezzo, rubando diversi palloni e facendo ripartire l'azione. Sfiora l'eurogol con un bel destro al volo che termina di poco alto. 33' st Metalla sv

Verrecchia 6 Qualche guizzo interessante, si inserisce e prova a colpire nella ripresa trovando però sulla sua strada un attentissimo Domenech.

Tomiato 6 Cross interessanti per i compagni e qualche tiro da fuori che avrebbe meritato maggior fortuna; spreca una buona occasione con un colpo di testa da corner che termina a lato.

Spandre 6.5 Fisicità e tecnica al servizio dei compagni, fa da sponda e cerca sempre di andare a concludere l'azione. Esce stremato.

19' st Limongelli 6 Ci mette grinta e volontà alzando il pressing, ma quando ha tra i piedi una buona occasione calcia troppo debolmente agevolando l'intervento di Domenech.

Procida 7 Freccia impazzita sul versante destro, crea molti problemi alla retroguardia ospite e serve a Papurello un pallone solo da spingere in rete.

22' st Cucchiarale 6 Si piazza terzino destro e contrasta le avanzate di Di Palermo dalla sua parte.

Papurello 6.5 Parte a mille coronando la sua prestazione col gol del vantaggio, poi cala e nella ripresa si divora un'ottima chance che avrebbe potuto portare i Cervotti sul 2-0.

19' st Argiolas 6 Qualche Guizzo a sinistra, ma spesso va a sbattere su un attento Braconcini.

All. Petrucci Paolo 6.5 Ottima partita dei suoi ragazzi, che sono stati per larghi tratti padroni del campo. Quando si tratta di finalizzare le occasioni però regna ancora troppa imprecisione.

I Cervotti di Paolo Petrucci

PARADISO

Domenech 6.5 Tempestivo al quarto d'ora della ripresa, quando sbarra la strada a Verrecchia che calcia da distanza ravvicinata.

Braconcini 6 Gara in crescendo per il terzino destro, che inizia male perdendo di vista Papurello in occasione dell'1-0 e migliora alla distanza rendendo quasi inoffensivo Argiolas.

Pronipote 6 Non ha vita facile contro la coppia Rivero-Procida, le cose migliorano dopo l'uscita dei suddetti. Tenta qualche sventagliata per cambiare gioco.

Chetouani 6.5 Rischia di combinare un disastro in collaborazione con Mauroantonio, ma per il resto fa ottima guardia e nel finale alza il muro e contribuisce a cementare il vantaggio ospite.

Marinkovic G. 6.5 Primo tempo sottotono, nella ripresa alza i giri del motore e avvia l'azione da cui nasce il pareggio dei leoni.

Dangela 6 Rischia nella ripresa sulla pressione di Limongelli, ma per il resto tiene piuttosto salde le redini della mediana.

Romagnoli 6 Rischia di spalancare la strada a Spandre sul finale di primo tempo, esce all'intervallo a causa di un infortunio al polso.

1' st Mauroantonio 6.5 Salva tutto sulla linea in occasione del pallonetto tentato da Rivero. Provvidenziale.

Crovella 7 Si capisce fin dalle prime battute che è uno di più in palla tra le fila ospiti: corre, crossa, flirta con il gol, colpisce una traversa e serve due assist a Grec.

Grec 7.5 Nel primo tempo non riesce a gonfiare la rete in tap-in, poi si fa perdonare con la doppietta che vale un successo fondamentale per la squadra. MVP.

Pittavino 5.5 Dovrebbe essere uno dei trascinatori del Paradiso, ma contro i Cervotti resta al palo. Giornata storta, non gli riesce quasi nulla e subentra anche un po' di nervosismo.

Centonze 5.5 Incontra sulla fascia due clienti scomodi come Rivero e Procida. Non riesce quasi mai a sfondare in fase offensiva e non dà nemmeno una grossa mano a Pronipote nelle retrovie.

8' st Di Palermo Christian 6 Chiude la gara in crescendo provando qualche sgroppata a sinistra e tendendo alta la squadra.

All. Locci 6.5 Non la miglior prestazione dei suoi ragazzi, che sono però cinici ed efficaci nello sfruttare al meglio le occasioni.

I Leoni di Federico Locci