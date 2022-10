Touti re Mida, rimonta orange

L'incontro tra queste due squadre lanciatissime dopo un inizio di campionato scoppiettante, 3 vittorie per i padroni di casa, ben 4 per gli ospiti, prometteva fuochi d'artificio e fuochi d'artificio sono stati. L'Accademia Borgomanero va a un tiro di schioppo da infliggere la prima sconfitta stagionale all'Ivrea che come un pugile all'angolo incassa il 2-0 ma resta in piedi e reagisce colpo su colpo portando a casa un prezioso pareggio. I padroni di casa sfornano una grande prestazione e si dimostrano una delle squadre più toste del campionato.

Le due squadre si studiano per i primi 10', ma il match si sblocca praticamente subito. Da un punizione poco lontana dal limite dell'area nasce un corner dove l'Accademia Borgomanero prova uno schema particolare ma efficace: gli uomini in area si posizionano tutti sul secondo palo e appena parte il cross con un movimento a mezzaluna si spostano verso il centro area, la manovra funziona perfettamente dato che Samuele Battaglia svetta tra le più alte teste della difesa avversaria e con un colpo di testa non fortissimo ma angolato insacca dopo che il portiere non è riuscito a trattenere. Il match si sblocca e i padroni di casa prendono sicurezza fino al 15', quando sono costretti ad operare il primo cambio. Luca Rabufetti e Nicolò Fadda si scontrano violentemente testa contro testa al centro del campo, fortunatamente nulla di grave, anche se il difensore dei rossoblù tenta di continuare a giocare ma non ce la fa ed è costretto a lasciare il posto ad Andrea Milanesio, mentre il centrocampista dell'Ivrea riesce a continuare. La pausa per il pesante contrasto frena leggermente la pressione dell'Accademia e gli ospiti ne approfittano iniziando a far girare il pallone e ha un'occasione con Alessandro Tozzoli che viene murato dal portiere. Quando ormai sembrava che il pareggio dovesse arrivare alla fine della prima frazione, incredibilmente l'Accademia riesce a raddoppiare proprio con il subentrato Milanesio, ma l'arbitro annulla tutto per offside, tra le proteste. L'ultima occasione del primo tempo è una punizione fischiata a un'unghia dal limite dell'area, decisione che stavolta viene contestata dagli ospiti che volevano il tiro dal dischetto, ma si conclude con un nulla di fatto.

All'inizio del secondo tempo l'Ivrea inserisce nuova linfa con Reda Touti e Marco Poma e va vicinissimo al gol del pari con Fadda che calcia alto da buona posizione, su imbeccata proprio del nuovo entrato Touti. Nel calcio però vige una regola, gol sbagliato gol subito, e infatti la formazione ospitante pochi minuti dopo questa occasione trova il gol del raddoppio con Matteo Antonioli che mette in porta il suo 4° sigillo stagionale risolvendo una mischia in area sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il numero 7 si sente galvanizzato dal gol e poco dopo prova a trovare la doppietta personale con un sinistro parato da Lorenzo Peyrani. La partita sembra prendere una piega ben precisa ma all'11' l'episodio che riapre la gara: su tiro da fuori dell'Ivrea Christian Raso va in scivolata ma sfortunatamente la palla gli carambola sul braccio e l'arbitro indica immediatamente il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Nicolò Fadda che trova finalmente il gol spiazzando il portiere e l'Ivrea la riapre. La pressione esercitata dagli ospiti inizia a creare pericoli seri per la difesa avversaria che prima trema sull'incornata di Touti alta di poco ma a metà del secondo tempo il numero 19 non perdona: una palla lunga mette in difficoltà un grande Christian Raso che sulla pressione di Fadda perde il pallone, il 10 tocca in mezzo quanto basta dove Reda Touti insacca facilmente il 2-2. E' un'iniezione di energia pazzesca per gli orange del tecnico Michele Sbiano che al 31' vengono murati da un'uscita perfetta di Alex Ancillotti che chiude con un gran tempismo Tozzoli lanciato a rete. Il finale di partita è nervoso e ricco di ammonizioni soprattutto dopo l'episodio che vede coinvolto Milanesio, il numero 17 si gira perfettamente sull'avversario che lo trattiene e cade, grandi proteste dei rossoblù che chiedono il calcio di rigore a gran voce ma l'arbitro Bona di VCO fa proseguire, scatenando grandi proteste e nervosismo in campo e in tribuna. La punizione alta di Antonioli è l'ultima emozione del match, le squadre rientrano negli spogliatoi con un punto a testa.

IL TABELLINO

ACCADEMIA BORGOMANERO-IVREA 2-2

RETI (2-0, 2-2): 10' Battaglia (A), 8' st Antonioli (A), 11' st rig. Fadda (I), 20' st Touti (I).

ACCADEMIA BORGOMANERO (4-3-3): Ancillotti 7, Cuzzolin 6.5, Raso 6.5, Boca 6, Comi 6 (30' st Vasile 6), Rabuffetti 6 (20' Milanesio 6.5), Antonioli 7.5, Giovagnoli 6, Savastano 6 (20' st Vaccaro 6), Battaglia 8, De Ambrosi 6.5. A disp. Vianello, Maddamma, Festari, Bezzoli. All. Salvigni - Ancillotti 6. Dir. Chiarello.

IVREA CALCIO (4-3-1-2): Peyrani 6 (37' st Da Soghe sv), Audisio Lorenzo 6.5, Gamba 6, Gagliardi 6 (1' st Poma 6), Ubertino 6, Faccin 6.5, Ardissone 6 (1' st Touti 7.5), Toscano 6.5, Tozzoli 6.5 (31' st Dublino 6), Fadda 8, Paviglianiti 6.5 (15' st Magrì 6.5). A disp. Mitola, Diadoro, Bodnar. All. Talentino - Sblano 6.

ARBITRO: Bona di Vco 5.5.

AMMONITI: Toscano (I), Gamba (I), Audisio Lorenzo (I), Milanesio (A), Comi (A), Boca (A).

LE PAGELLE

ACCADEMI ABORGOMANERO

Ancillotti 7 Grande tempismo nelle uscite che salvano il risultato nel momento opportuno.

Boca 6 Partita attenta fino alla fine.

Rabufetti 6 Aveva cominciato bene fino al cambio forzato.

20' Milanesio 6.5 Gettato nella mischia praticamente subito, lotta per tutta la partita. Sfortunato sul gol negato.

Comi 6 C'è sempre per rimbalzare le offensive avversarie, partita ordinata.

30' st Vasile 6 Disputa pochi minuti ma decisamente frizzanti.

Cuzzolin 6.5 Attacca quando può e c'è sempre per difendere.

Raso 6.5 Grande partita, peccato per la macchia del fallo di mano.

Battaglia 8 La sblocca subito colpendo la palla sul corner e mandandola nell'angolo. Sempre attento e presente per tutto il resto del match.

Giovagnoli 6 Fa girare bene il pallone ma non è facile con il centrocampo dell'Ivrea che lo pressa spesso.

Antonioli 7.5 Gol da rapinatore d'area, quando si accende dà sempre la sensazione di poter fare qualcosa di pericoloso.

De Ambrosi 6.5 Sulle fasce prova sempre la giocata e a convergere quando può, buona partita.

Savastano 6 Era partito da punta, costretto ad abbassarsi praticamente subito, partita di sostanza e sacrificio.

20' st Vaccaro 6 Entra a dar man forte ai suoi.

All. Salvigni 6 L'Accademia parte forte ma l'Ivrea riesce a recuperare. Poche colpe all'allenatore che con gli uomini contati e alcuni molto giovani fa disputare ai suoi un'ottima partita, tappando anche il buco dell'infortunio a inizio partita.

IVREA

Peyrani 6 Incolpevole sui gol, para quando deve (37' st De Soghe sv)

Audisio 6.5 Gran partita dell'esterno, sia in attacco che in difesa.

Faccin 6.5 Anche per lui partita rocciosa e attenta.

Ubertino 6 Bene nel complesso, sui due gol da fermo i centrali forse potevano fare di più.

Gamba 6 Anche lui come il compagno di reparto, attento comunque.

Toscano 6.5 Partita in crescendo per l'8 che migliora con il passare dei minuti, concreto e presente.

Gagliardi 6 Gioca una buona prima frazione

1' st Poma 6 Gioca tutto il secondo bene ed entra concentrato.

Fadda 8 Si prende la responsabilità del rigore che gli regala il terzo gol in campionato. Suo l'assist per il pareggio.

Paviglianiti 6.5 Quando si accende è sempre pericoloso, gran partita.

1' st. Magrì 6.5 Entra deciso ed è sempre una spina nel fianco degli avversari, ottimo ingresso.

Ardissone 6 Gioca una partita attenta anche se non trova mai la possibilità di sfondare le maglie avversarie

1' st Touti 7.5 Settimo sigillo stagionale, anche stavolta dalla panca. Tutti i palloni che tocca o sono pericolosi o sono gol, momento magico.

Tozzoli 6.5 Solo Ancillotti gli nega la gioia del gol, sempre pericoloso in area avversaria.

31' st Dublino 6 Entra per provare un assalto finale, ci prova

All.Talentino 6 Non è contento della prestazione alla fine ma la mossa di Reda dalla panchina a inizio ripresa paga subito e si prende un pareggio d'oro.

ARBITRO Bona di VCO 5.5 La partita diventa difficile da gestire alla fine quando prende delle scelte che scatenano le proteste dall'una e dall'altra parte. La gestione dei cartellini è dovuta appunto a questo nervosismo che contribuisce a fargli perdere un po' le redini della partita. Dubbi gli episodi del gol in fuorigioco annullato all'Accademia e due episodi da rigore per parte.

LE INTERVISTE

Il tecnico dell'Accademia Borgomanero Fabrizio Salvigni ha dichiarato in maniera "allegriana": «Innanzitutto voglio fare i complimenti ai ragazzi. Hanno giocato due molto giovani del 2008 disputando una grande partita. Avevamo di fronte una squadra molto forte ma comunque non abbiamo mai smesso di giocare con buona qualità, è ciò che mi rende più orgoglioso. Loro hanno spinto molto nel secondo tempo, noi siamo calati e succede che subisci degli episodi come quello del rigore. Avevamo molti giocatori fuori e non era facile, ma i miei hanno giocato molto bene».

Diverse impressioni per l'allenatore avversario Manuel Talentino: «Oggi salvo il risultato e basta. Loro sono forti e giocano bene a calcio, noi non abbiamo espresso al meglio quello che abbiamo preparato, non siamo stati i soliti in campo. Loro erano decimati e hanno fatto un'ottima partita, meritavano qualcosa in più. Noi non riusciamo a concretizzare quello che creiamo e nelle ultime due abbiamo preso gol su ogni azione subita, dobbiamo essere più cinici»