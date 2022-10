Voluntas incontenibile: Chiari travolto da una pioggia di gol

Incontro senza storia tra le mura del centro sportivo Montichiarello: la Voluntas trionfa per 12 a 3 contro il Chiari e trova così la prima vittoria in campionato, scalando posizioni in classifica. La doppia cifra è costruita con cinismo dal reparto offensivo locale, mai domo e che vede spiccare con una tripletta il gioiellino Doci, oltre alle ottime prove di capitan Posenato (doppietta) e dell'assist-man Badolato. Il Chiari resta a quota zero in classifica, certificando la crisi di risultati e la fragilità difensiva (31 reti subite fin qui). Il passivo però pare forse eccessivo per quanto riguarda i nerazzurri, che fino al 5 a 3 erano riusciti in più occasioni a dimostrare di avere grinta e coraggio per provare quantomeno a riaprirla, soprattutto grazie alle sgroppate e alla tenacia di Vancheri e del centravanti Shala.

DOMINIO E RISCATTO

L'avvio è drammatico per gli ospiti: al 5' infatti arriva il gol di Lassoued, che sfrutta alla perfezione il cross da destra di Badolato e segna in tunnel al portiere. L'asse vincente per la Voluntas sembra proprio essere quello delle fasce laterali, elemento certificato anche dai due gol successivi: all'8' Giordano punisce il Chiari con una gran botta al volo angolata che buca Paris, mentre tre minuti più tardi è capitan Posenato a staccare più alto di tutti insaccando in tuffo di testa uno spiovente precisissimo dalla trequarti di Pigoli. Per svegliare i nerazzurri ci vuole il miracolo del loro portierone, che dice di no a Masia con un volo d'angelo strepitoso prima del quarto d'ora. Le difficoltà del Chiari sono soprattutto in fase di impostazione e sui calci da fermo, ma a mancare sembrano essere anche le idee. Il ko sembra certificato così dal 4 a 0 parziale, che è una fotocopia del primo: inserimento a centro area di Lassoued che spinge facile in rete servito da un traversone da destra. Eppure, a un passo dal baratro, il Chiari reagisce, approfittando anche del calo mentale dei padroni di casa. Il primo squillo in tal senso viene dal tentativo di Shala che si spegne a lato di poco: è un'avvisaglia che si concretizza al 23' con il gol di rapina di Izzo, bravissimo a sfruttare una palla vagante in area. Poco dopo la mezz'ora torna a rendersi protagonista Paris, con una parata sensazionale da cui nasce una ripartenza del Chiari che genera un angolo. Il corner conseguente diviene così l'assist per il gol che riapre la sfida, grazie al colpo di testa di Vancheri lasciato liberissimo all'altezza del dischetto. All'intervallo, quella che sembrava essere una gara chiusa, segna un parziale di 4 a 2 che lascia spazio alle speranze dei ragazzi di Faranda.

Il migliore in campo del Chiari: Raffaele Vancheri.



TSUNAMI MONTICHIARI

La ripresa conferma le sensazioni di equilibrio ritrovato in chiusura di prima frazione: dopo centoventi secondi infatti il Chiari sfiora il tris con Muka. Poi però la Voluntas si scuote dal torpore e con Masia al 5' fa 5 a 2, sempre grazie all'assist di Badolato che va via con un dribbling fulmineo sulla destra. Ma Shala la riapre subito, sfruttando alla perfezione un contropiede illuminato dal filtrante del solito Vancheri. Il Chiari appare più disinvolto e la partita è godibilissima; al quarto d'ora però tutto cambia e si torna a vedere il copione dei primi 10'. Doci approfitta di un rimpallo basso per insaccare da distanza ravvicinata e tre minuti dopo Cagliari incorna per la sesta rete dei suoi. Il tracollo del Chiari incombe e gli ultimi venti minuti, nonostante i cambi, dimostrano la superiorità netta degli uomini di Gambardella. Badolato si procura il rigore che al 26' Doci realizza calciando forte e centrale; al 32' Posenato trova la doppietta ancora una volta di testa, con una parabola imprendibile a scavalcare il portiere. Il resto è una danza macabra dei locali su ciò che resta degli avversari, ormai non più in grado di reagire all'onda anomala che li travolge. Segnano infatti in successione Rosini, Doci (che si porta a casa il pallone grazie alla tripletta personale) e, poco prima del triplice fischio, Pigoli. Alla fine il tabellino sentenzia: vittoria senza storia che dà morale al Montichiari; i clarensi invece, delusi, non possono far altro che tentare di voltar pagina quanto prima.

IL TABELLINO

V.Montichiari-Chiari 12-3

RETI (4-0, 4-2, 5-2, 5-3, 12-3): 5' Lassoued (V), 8' Giordano (V), 11' Posenato (V), 21' Lassoued (V), 23' Izzo (C), 33' Vancheri (C), 5' st Masia (V), 6' st Shala (C), 17' st Doci (V), 20' st Cagliari (V), 26' st rig. Doci (V), 32' st Posenato (V), 35' st Rosini (V), 36' st Doci (V), 41' st Pigoli (V).

V.MONTICHIARI (4-4-2): Cortese 6, Giordano 7, Bertazzoli 6.5, Pigoli 7, Cagliari 6.5 (36' st Casella sv), Posenato 8, Badolato 8 (27' st Hila Daniel sv), Rosini 7, Masia 7.5 (22' st Battaglioli 6), Doci 8.5, Lassoued 8.5 (36' st Bertini sv). A disp. Ibrahim. All. Carbone 7.5.

CHIARI (3-5-2): Paris 6.5, Piccinali Pezzoli 6.5, Oriti Niosi 6 (21' st Amorese 6), Izzo 7, Vancheri 7.5, Borella 6 (21' st Piceni 6), Conti 6 (1' st Arbosti 6.5), Muka 6, Shala 7.5, Sirani 6.5, Locatelli 6 (24' st Muschio sv). A disp. Barbieri, Cadei, Facchetti M.. All. Faranda 6.

ARBITRO: D'Angelo di Brescia 7.

AMMONITI: Vancheri (C), Piccinali Pezzoli (C), Hila Daniel (V), Giordano (V).

LE PAGELLE

La Voluntas Montichiari pronta a scendere in campo



VOLUNTAS MONTICHIARI

Cortese 6 A lungo spettatore del match, rischia qualcosa in uscita, ma si fa trovare pronto tra i pali.

Giordano 7 Segna un gran gol con una botta tremenda che sfonda la rete.

Bertazzoli 6.5 Prima frazione da condottiero, fornisce una spinta fondamentale sulla fascia sinistra.

Pigoli 7 La gioia del gol personale allo scadere è la ciliegina sulla torta: prestazione da ricordare.

Cagliari 6.5 Segna il gol che probabilmente chiude definitivamente il match con un'incornata perfetta. (36' st Casella sv)

Posenato 8 Capitano in tutti i sensi, trova la gioia della doppietta personale dimostrandosi uomo prezioso sulle palle alte.

Badolato 8 Imprendibile per gran parte del match, sforna assist e magie a ripetizione per i compagni. (27' st Hila Daniel sv)

Rosini 7 Domina in mezzo al campo e insacca nei minuti finali il gol numero 10 per i suoi.

Masia 7.5 Bomber di razza, ma anche riferimento prezioso per sponde e inserimenti. Apre lui le marcature nella ripresa con un tiro preciso che sbatte sul palo e poi entra in porta.

22' st Battaglioli 6 Entra a dare il suo contributo nel trionfo.

Doci 8.5 Tris prezioso per mandare i suoi in paradiso: un numero 10 vero, che inventa e segna pure!

Lassoued 8.5 L'avvio è incontenibile e, oltre ai due gol, ci mette tantissima voglia e corsa finché si trova in campo. (36' st Bertini sv)

All. Carbone 7.5 Trionfo meritato e cercato per i suoi. Tre punti preziosi per muovere la classifica e mirare ai posti che contano.

L'undici titolare del Chiari schierato prima del match



CHIARI

Paris 6.5 Tiene aperto il match nel primo tempo con due parate miracolose; poi non riesce a far nulla per arginare il fiume in piena che lo travolge insieme ai compagni.

Piccinali Pezzoli 6.5 Lotta e si sacrifica per contenere gli avversari.

Oriti Niosi 6 Prova opaca, anche perché di fronte si trova attaccanti in stato di grazia.

21' st Amorese 6 Contiene e riparte, spazzando spesso possibili pericoli ulteriori.

Izzo 7 Gran partita a centrocampo, dove fa filtro e segna un gol che riaccende momentaneamente gli animi dei suoi.

Vancheri 7.5 Migliore in campo per i nerazzurri, è l'ultimo ad arrendersi e autore di una splendida rete di testa.

Borella 6 Cede presto agli assalti della Voluntas e non riesce più a rialzarsi.

21' st Piceni 6 Gettato nella mischia a giochi fatti, spinge per dimostrare che non è da lui arrendersi prima del tempo.

Conti 6 A sinistra manca il suo apporto in fase di spinta.

1' st Arbosti 6.5 Entra con il giusto piglio e disputa un secondo tempo coraggioso.

Muka 6 Non riesce a fare da frangiflutti e soccombe.

Shala 7.5 Per larghi tratti di gara è l'unico dei suoi a provare la giocata di qualità in avanti. Segna anche un gran gol sfogando la rabbia sul parziale di 5 a 3.

Sirani 6.5 A metà campo gioca a sprazzi cercando di inventarsi qualcosa di nuovo, ma con scarsi risultati.

Locatelli 6 Fisicamente surclassato dai difensori di casa, non molla, pur facendosi male a fine primo tempo in uno scatto. (24' st Muschio sv)

All. Faranda 6 Fa quel che può e per un breve tratto riesce addirittura a tenere testa a una squadra qualitativamente troppo superiore alla sua.

ARBITRO

D'Angelo di Brescia 7 Direzione impeccabile: sicuro in tutte le decisioni, è sempre molto vicino all'azione.



LE INTERVISTE

A fine gara ci raggiunge per le dichiarazioni ai microfoni di Sprint e Sport il tecnico Gambardella della Voluntas Montichiari, sostituto di mister Carbone nel trionfo di giornata: «Era la prima partita per me al seguito di questi ragazzi. Questa era la vittoria di cui avevamo bisogno, anche ai fini della classifica. Si può certamente migliorare ancora qualcosa in fase difensiva e nella gestione del possesso palla, ma il risultato finale ci dà morale. Adesso pensiamo a giocare partita per partita, senza montarci la testa. Il gruppo è in crescita, con tanti innesti nuovi e di qualità, perciò c'è molto ancora su cui lavorare».