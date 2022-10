Gol e assist da sotto età: Mattia Marangoni è stellare e trascina la Ticinia alla prima gioia

Tra i 22 ragazzi che domenica sono partiti titolari nella sfida tra la Rhodense e la Ticinia lui è il più giovane. Mattia Marangoni sta giocando da sotto età in Under 16 e nella scorsa giornata si è tolto una duplice soddisfazione. Prima ha servito l'assist per il momentaneo pareggio di Gallazzi, poi ha segnato il gol del definitivo 1-2. Alle gioie personali si è quindi aggiunta quella di squadra. Gli ospiti hanno vinto la prima partita, andando a sbancare il campo di una delle squadre più attrezzate del girone A e adesso si trovano al decimo posto in classifica.

LA SCHEDA DI MATTIA MARANGONI

NOME : Mattia Marangoni

: Mattia Marangoni ANNO : 2008

: 2008 RUOLO : Centrocampista centrale

: Centrocampista centrale ALTEZZA : 164 cm

: 164 cm PESO : 54 kg

: 54 kg GOL : 1

: 1 CARRIERA : Ticinia

La scorsa domenica Mattia ha giocato per la prima volta titolare nella squadra di Boffa, ma questo non è stato il suo debutto in categoria, visto che aveva collezionato già due presenze contro la Castellanzese e la France Sport. Il numero 11 ha ampiamente ripagato la fiducia del tecnico e ha mostrato tutte le sue qualità: «I miei punti di forza sono una buona visione di gioco e la tenacia, mentre devo migliorare nella sicurezza e nella velocità». Due sono i suoi giocatori di riferimento: «Il mio idolo è da sempre Dybala, anche se in questo momento il calciatore a cui più mi ispiro è Foden, per la sua tecnica e la sua visione di gioco».

La rosa della Ticinia

RIFINITORE E FINALIZZATORE

La partita contro la Rhodense presentava tante insidie, visto che gli arancioneri avevano ottenuto due vittorie larghe con il Parabiago e la France Sport, avevano pareggiato contro la Castellanzese e perso di misura con la Varesina, primatista del girone e a punteggio pieno. Gli ospiti sono andati in svantaggio nel finale del primo tempo per la rete di Scigliano, ma nella seconda frazione di gioco è salito in cattedra Mattia. Il classe 2008 a metà ripresa ha servito l'assist per il gol di Gallazzi e al 30' ha segnato con un pregevole tiro da fuori area che è terminato all'incrocio dei pali. «La partita è stata molto combattuta, non abbiamo mai mollato e fin dall'inizio eravamo convinti di potercela giocare. Il gioco di squadra e una buona dose di cinismo ci hanno permesso di vincere» commenta il numero 11. Questo successo ha senz'altro dato morale e fiducia alla squadra di Boffa che con questi tre punti è passata dal tredicesimo al decimo posto in classifica.

UNO SGUARDO AL FUTURO

La Ticinia domenica ospiterà l'Academy Legnano, reduce dalla vittoria per 4-0 sulla France Sport. I lilla hanno due punti in più della squadra di Boffa, ma hanno anche giocato una partita in più (nella quarta giornata i biancoblù hanno osservato il turno di riposo). «Mi aspetto una gara dura e complicata, almeno quanto quella contro la Rhodense» afferma Mattia. Il classe 2008 non pone limiti alle ambizioni del gruppo e vuole crescere molto in questa stagione: «L'obiettivo di squadra è arrivare il più in alto possibile in classifica, mentre dal punto di vista personale desidero migliorare a livello tecnico, tattico e agonistico».