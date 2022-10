Argiolas illude, Ierinò-Dimatteo ribaltano il Venaria

I cambi di Cocino rimontano l'illusorio vantaggio dei cervotti, che restano al fondo della classifica!

LA PARTITA

Argiolas illude gli arancioverdi...Petrucci compie un primo tempo super: 3-5-2 ordinato e compatto nel difendere, ma nel secondo tempo il risultato viene ribaltato. Cocino la risolve con ben cinque cambi, 4-2-3-1 con Torti fantasista ed è rimonta bianconera.

La classifica parlava chiaro, tutt'ora vede il Venaria fermo a quota 0 punti. È un Venaria però che parte forte e sorprende tutti. Aggressività e densità in mezzo al campo portano al vantaggio a sorpresa: l'attaccante di Petrucci si impossessa del pallone e dal limite dell'area di rigore bianconera regala un gioiello per i supporters. Il suo mancino a giro si insacca sotto l'incrocio dei pali, Bruno si allunga ma nulla può sulla traiettoria perfetta del numero 10 del Venaria. Il Lascaris aumenta subito i giri del motore, al decimo ci prova Dimatteo su imbucata di Torti ma Barbero para bene. «Se siamo venuti qui per giocare con la testa bassa ed impauriti potevamo anche non venire...» urlava il tecnico arancioverde Petrucci, la volontà è quella di giocare dal basso senza paura della pressione bianconera. Il Lascaris comunque preme sull'acceleratore e alza il baricentro, Torti ci prova su punizione senza esito positivo intorno alla mezz'ora. Il Venaria si chiude alla grande e riparte, Carnabuci riconquista su Chiarello, Lombisani recupera palla e parte in contropiede, ma il suo sinistro termina a lato per pochissimo. A pochi secondi dalla fine del primo tempo è Bruno a sporcarsi i guanti, questa volta su Tomiato (su assist di Spandre).

Primo tempo deludente per i bianconeri, ecco il motivo dei cinque cambi di Cocino. Entrano: Bosco, Geme, Tonello, Ierinò e Picheca. L'impronta di queste sostituzioni si vede eccome. Batte il Venaria, riconquista il Lascaris, Torti inventa in un fazzoletto un filtrante per Ierinò che si ritrova tutto solo davanti a Barbero. L'esterno bianconero controlla, lo scarte e accompagna in rete, 1-1 dopo neanche 30' secondi della ripresa. Il Venaria accusa il colpo, si abbassa e concede il possesso. Il Lascaris passa al 4-2-3-1 avanzando Torti (dietro a Chiarello). È un Lasca che morde, voglioso dei 3 punti, Carnabuci ferma Tonello a due passi dalla rete, è un segno di cedimento, la difesa da "solida" inizia a scricchiolare. Scocca il decimo minuto della ripresa ed il Lascaris si porta in vantaggio: Dimatteo se lo inventa da solo. Geme sfonda sulla sinistra, filtrante in mezzo per Dimatteo che controlla di suola, poi con un destro-sinistro ne salta due e arrivando al limite dell'area avversaria calcia forte di destro, la palla si insacca a fil di palo...Rimonta completata. Il Venaria comunque resta aggrappato ad un qualcosa che si lega ad una vaga speranza, Spandre a tu per tu preferisce la potenza alla precisione ma il suo tiro finisce fuori. Intorno al ventesimo è Limongelli a sprecare un possibile 2-2 su un cross perfetto di Tomiato (tiro alto). Da quel momento è il Lascaris ad avere il gioco in mano, occasioni su occasioni per i bianconeri. Ierinò calcia in area piccola ma Barbero smanaccia sulla linea negandogli la doppietta, Bosco inventa per Dimatteo che si fa trovare pronto sul secondo palo, semi-rovesciata e palo sfiorato, applausi dalla tribuna. Dal 25esimo in poi è quasi monologo Lascaris, che mantiene il vantaggio creando occasioni che però non riesce a concretizzare.

IL TABELLINO

LASCARIS-VENARIA 2-1

RETI (0-1, 2-1): 5' Argiolas (V), 1' st Ierinò (L), 11' st Dimatteo (L).

LASCARIS (4-3-3): Bruno 6, La Cava 6.5 (1' st Bosco 7), Triulcio 6.5 (1' st Geme 7), Iemma 5.5 (1' st Tonello 7.5), Breshak 6.5, Girodo 6 (1' st Picheca 7), Matta 6 (1' st Ierinò 7.5), Chiabotto 6.5 (30' st Giarrizzo sv), Chiarello 6, Torti 7.5, Dimatteo 7.5. A disp. Coroama, Beggi. All. Cocino 7. Dir. Di Noia - Geme Domenico.

VENARIA (3-5-2): Barbero 7, Lombisani 6.5, Carnabuci 7, Di Lernia 6.5, Procida 7 (1' st Papurello 6), Rasello 6 (32' st Rivero sv), Verrecchia 6, Tomiato 7, Lo Campo 6.5, Argiolas 7 (14' st Alessi 6.5), Spandre 6 (20' st Limongelli 5.5). A disp. Crivello, Cucchiarale, Ichim Stefan, Metalla, De Liddo. All. Petrucci Paolo 6.5. Dir. Lo Campo - Petrucci Alessio.

ARBITRO: Zyla di Collegno 6.5.

AMMONITI: 4' st Tomiato (V), 13' st Carnabuci (V), 44' st Chiarello (L).

LE PAGELLE

LASCARIS

Bruno 6 Non si sporca quasi mai i guanti. Argiolas disegna una traiettoria imprendibile che si insacca sotto l'incrocio dei pali.

La Cava 6.5 Terzino destro. Cerca di spingere quando ha spazio sulla corsia, prova anche a rendersi pericoloso con alcuni cross da destra.

1' st Bosco 7 Subentra molto bene sulla destra. Cerca spesso il taglio dentro il campo e il cross su Dimatteo di poco non porta al +1 per gli amanti del Fantacalcio.

Triulcio 6.5 L'ex Venaria si trova a marcare un suo compagno storico: Procida. Lo tiene bene di fisico e di velocità facendo su e giù non trovando molti spazi per salire.

1' st Geme 7 Subentra bene sulla corsia di sinistra, è suo l'assist che porta al gol di Dimatteo valevole per il sorpasso bianconero nel secondo tempo.

Iemma 5.5 Prestazione opaca. Il play bianconero non riesce nello smistare e nel contenere. Cocino gli chiede rapidità d'esecuzione ma spesso non trova modo per giocar rapido.

1' st Tonello 7.5 Entra e prende in mano il centrocampo. Recuperi, contrasti, filtranti... mette tutto in campo, per poco non trova il gol (salva Carnabuci).

Breshak 6.5 Capitano bianconero. Prima agisce in coppia difensiva con Girodo, poi con Picheca. Contiene Spandre di fisico.

Girodo 6 Gioca al fianco di Capitan Breshak nel primo tempo, anche lui come Iemma poteva dar maggio velocità nella fase di impostazione dal basso.

1' st Picheca 7 Subentra molto bene per cattiveria e per determinazione. Unico obiettivo? I 3 punti. Ogni contrasto come se fosse una finale.

Matta 6 Poteva trovar maggior spazio per colpire sulla destra. L'esterno ex Chieri prova spesso il cross con il destro ma Chiarello non colpisce.

1' st Ierinò 7.5 Flash spacca il match. Ad ogni accelerazione c'erano 3 avversari ad inseguirlo. Gol e molto altro per l'attaccante di Cocino.

Chiabotto 6.5 Agisce prima come mezzala destra, poi in un centrocampo a due in coppia con Tonello (4-2-3-1). Bene nelle giocate filtranti in verticale con Torti e Ierinò.

Chiarello 6 Non trova il gol e si vede quanto ci tiene al gol da come esce dal campo quando non è presente nel tabellino marcatori. Cercato spesso dai compagni, ma la palla non entra.

Torti 7.5 Qualità di giocata in spazi ridotti. È questo che fa la differenza. L'assist per Ierinò è una giocata da giocatore di un altro livello.

Dimatteo 7.5 Gol inventato, e che gol! Se poi...avesse segnato la doppietta personale con una semi-rovesciata (fuori di nulla), sarebbe venuta giù la tribuna.

All. Cocino 7 La ribalta con i cambi e cambiando il raggio d'azione di Torti portandolo dietro a Chiarello. Molto bene tutti i subentrati ad inizio ripresa.

VENARIA

Barbero 7 Ne subisce due ma ne salva altrettanti, imposta dal basso e si trova spesso a salvare la squadra su Dimatteo e compagni.

Lombisani 6.5 Recupera e riparte sul centro destra, ha anche una buona occasione per colpire ma il suo tiro finisce a fil di palo.

Carnabuci 7 Chiarello fatica e non poco contro il centrale di difesa di Petrucci. Sempre ottimo in anticipo sull'attaccante bianconero.

Di Lernia 6.5 Completa il reparto difensivo agendo come braccetto sinistro, meglio nel primo tempo, nel secondo è in marcatura a Ierinò, non semplice.

Procida 7 Torna da un periodo molto lungo di inattività e si nota. Gioca un primo tempo super senza mai fermarsi sulla corsia di destra.

1' st Papurello 6 Subentra e agisce prima sulla destra e poi sulla sinistra, si accende sul finale ma senza mai impensierire Picheca e compagni.

Rasello 6 Agisce in cabina di regia con ai suoi lati Tomiato e Verrecchia. Si abbassa in impostazione dal basso e cerca sempre la giocata senza spazzar su.

Verrecchia 6 Mezzala di contenimento, meglio sicuramente nel primo tempo dove il Lascaris concedeva più spazio sulla trequarti.

Tomiato 7 Centrocampista di fisico, di voglia, di tutto. Sfiora il gol e assiste i compagni davanti alla porta, esce dal campo esausto al termine del match.

Lo Campo 6.5 Agisce come esterno a tutta fascia (sinistra). Sale e scende, nel secondo tempo tiene abbastanza bene il subentrato Bosco.

Argiolas 7 Gol C-A-P-O-L-A-V-O-R-O! Girello mancino che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Bene in coppia con Spandre, gran primo tempo.

14' st Alessi 6.5 Subentra e mette tutta la sua rapidità e velocità nel lungo per aggiungere pericolosità nel reparto offensivo arancioverde.

Spandre 6 Come Tomiato, fa del suo fisico un punto di forza per sfidare il suo marcatore. Bene nel primo tempo, nel secondo forse poteva esser più preciso davanti alla porta.

20' st Limongelli 5.5 Subentra per dar freschezza in attacco, sul suo destro l'occasione più importante... Ma la sua conclusione termina alta e non di poco.

All. Petrucci P. 6.5 Bene nel primo tempo, non vuole che i suoi ragazzi si abbassino e abbassino la testa di fronte a rose più blasonate. Nel secondo tempo si difende e riparte a stento.

ARBITRO

Zyla 6.5 Nulla da segnalare, sempre pronto e sempre ben posizionato in quasi tutte le azioni di gioco in entrambi i tempi.