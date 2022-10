De Giorgis e Zanoia regalano la prima vittoria casalinga al Baveno

Serviva dare continuità alla vittoria della scorsa settimana in casa della Strambinese e così ha fatto il Baveno, che non solo ha bissato il successo ma anche il clean sheet. 3 punti importanti per la formazione di Roberto Portalupi che si rilancia a quota 10 e mette nel mirino la zona playoff distante 2 punti. Un'altra giornata no per l'Oleggio che incappa nel 5° ko consecutivo e resta a secco di gol per la 3° partita consecutiva, nonostante avesse comunque dimostrato di aver tenuto la spina attaccata anche dopo il primo gol subito, ma con il passare dei minuti è diventata sempre più evidente la differenza tecnica tra le due squadre. Non è nemmeno fortunata la formazione di Giovanni Izzillo che perde nel riscaldamento Davide Russo aggiungendosi alla già lunga lista degli infortunati in casa dei biancoarancio.

MONOLOGO BIANCOBLU'

L'inizio della prima frazione è caratterizzato da una fase di studio e assestamento delle due squadre, che ci provano a trovare il gol ma con tentativi velleitari. Al 17' Daniele Piana fa venire più di un brivido all'estremo difensore avversario Nicolò Zanellato e fa quasi esplodere la tribuna: il numero 7 dei padroni di casa prende la mira e calcia da posizione impossibile, il tiro, molto forte, si alza per poi scendere all'ultimo momento, spegnendosi sulla parte superiore della porta dell'Oleggio di veramente poco.

Al 21' provano a rispondere gli ospiti, Yann Reggiani smarca bene Giacomo Spagnoli ma il tiro da fuori dell'attaccante fischia a lato alla destra del portiere Riccardo Tosoni. Bastano 3 giri di cronometro e il Baveno la sblocca: azione travolgente di Gabriele Bonetti che con una prodigiosa progressione supera il suo diretto marcatore e serve in mezzo all'area un pallone solo da spingere dentro per Pietro De Giorgis che non se lo fa ripetere, piattone sinistro e portiere battuto. E' il gol che scioglie la tensione e sblocca la formazione ospitante che 4' minuti dopo si vede negare un sicuro 2-0: De Giorgis, ancora lui, piazza un sinistro secco dopo un'uscita rivedibile di Zanellato, sembra fatta per il raddoppio ma ci mette una pezza Alessandro D'Aniello con una grande chiusura sulla riga, tenendo a galla i suoi.

Alla mezz'ora Gabriele Bonetti va vicinissimo a un gol che avrebbe fatto impazzire i sostenitori presenti: il numero 9 si porta a spasso tutta la difesa con un dribbling nello stretto fantastico e a tu per tu il numero 1 dell'Oleggio gli nega la gioia personale con una parata invidiabile. Il primo tempo si chiude con gli ospiti che provano sempre con Spagnoli ma i suoi tentativi non impensieriscono la retroguardia biancazzurra, i cui intrepreti sono stati autori di una grandissima partita.

Nella seconda frazione ci si aspettava una reazione di forza della formazione in svantaggio che è comunque rimasta in partita ma il Baveno viaggia sulle ali dell'entusiasmo già dal fischio d'inizio della ripresa, e infatti è uno scatenato De Giorgis ad andare vicino alla doppietta, raccogliendo una palla lasciata lì dalla difesa ospite il numero 10 si fa avanti e calcia secco sul primo palo, Zanellato c'è.

L'Oleggio prova qualche sortita ma arriva sempre a sbagliare negli ultimi metri e allora uno spietato Baveno colpisce subito al quarto d'ora: dopo un'azione insistita in area avversaria, la palla viene allargata su Andrea Barbero, il laterale disegna un arcobaleno bellissimo che scavalca l'estremo difensore pescando sul secondo palo un onnipresente Mattia Zanoia che a porta sguarnita non può che incornare e fare 2-0.

E' il gol del ko tecnico per l'Oleggio che non riesce più nemmeno a ripartire e soffre le sortite offensive dei padroni di casa: uno scatenato Barbero passa in area di rigore al 17' e serve un altro pallone a De Giorgis che non riesce ad aumentare il suo bottino giornaliero e spara altissimo da buona posizione. L'occasione per arrotondare il punteggio capita ancora sui piedi di Mattia Zanoia ma il suo tentativo debole di cucchiaio viene bloccato sulla riga, su imbeccata di un instancabile Gabriele Bonetti. L'ultima occasione è del subentrato Simone Barbieri, che calcia da fuori ma la palla esce. La partita finisce così, primi 3 punti casalinghi per il Baveno, momentaccio per l'Oleggio.

LE PAGELLE

BAVENO

Tosoni 6.5 Inoperoso per la maggior parte dell'incontro, attento quando serve.

Arrighi 7 Praticamente un muro, l'attacco dell'Oleggio non lo scalfisce.

Tota 7 Come il suo compagno di reparto, partita eccellente.

Barbero 7.5 Attento in difesa, assist al bacio, partita da incorniciare.

22' st Vola 6 Entra molto attento e concentrato, come richiesto dal tecnico.

Cattaneo 6.5 Partita di grande quantità del capitano, primo tempo tutti i palloni li prende lui, nel secondo tempo rifiata.

Zacchera 7 Timido nel primo tempo, nel secondo tempo diventa direttore d'orchestra e non sbaglia più un pallone che sia uno.

Piana 6.5 Si accende spesso ma non incide, in quantità non manca in nulla.

De Giorgis 8.5 Avrebbe meritato sicuramente la doppietta, presente a centro area per ricevere l'assist, presente in campo durante la partita, in due parole, onnipresente.

La Mura 6.5 Ottima partita in fase di possesso e non possesso.

20' st Palamara 6 Un paio di sgasate interessanti che mettono in difficoltà la difesa ospite.

Bonetti 8 E' incontenibile quando parte, non lo fermano mai. Gioca semplice, fa l'assist, non sbaglia una sponda. Non aumenta il suo bottino di due gol in campionato, ma ce la farà presto.

Zanoia 8.5 Tarantolato quando attacca, super attento quando difende. Il gol è da centravanti vero.

27' st Barbieri 6 Entra bene e per poco il suo tentativo da fuori esce, poteva essere un gran gol.

All. Portalupi 7 La squadra non molla mai la presa e sbaglia qualcosa sotto porta. La prestazione è di quelle importanti.

OLEGGIO

Zanellato 6.5 Chiude bene su Bonetti, sbaglia un paio di uscite tra cui quella sul raddoppio. Nel complesso buona prova

D'Aniello 6.5 Fa quel che può per arginare le offensive avversarie. Salvataggio provvidenziale nel primo tempo.

Panetta 5.5 Va in difficoltà con Bonetti che fisicamente lo sovrasta, prova a contenere le offensive biancazzurre.

Nostro 5.5 Anche lui come Panetta. Bonetti è un cliente difficile e lui fa il possibile. Come tutta la difesa, poco attenti sul gol del raddoppio.

Bottarini 6 Prova qualche spunto quando si accende può far male ma è impreciso.

Vargiu 7 Il migliore dei suoi senza dubbio, fa girare bene il pallone ed è molto preciso nei passaggi.

Cotugno 5.5 Quando Zacchera inizia ad aumentare i giri va in difficoltà e si spegne alla distanza.

Camporelli 6 Attento in difesa e quando può cerca la sortita davanti.

21' st Rano 6 Ingresso con voglia e determinazione per cercare di ribaltare il risultato.

Pumpo 6 Tocca moltissimi palloni ma manca l'ultimo passaggio per arrivare in rete.

Reggiani 6 La difesa avversaria è in giornata ma lui ci prova con sponde buone per il compagno di reparto.

21' st Ragone 6 Prova a infastidire la retroguardia avversaria.

Spagnoli 6.5 L'ultimo a mollare e il primo a suonare la carica per l'Oleggio. Partita gagliarda e di sacrificio.

All. Izzillo 6 Partita difficile, in trasferta, tanti infortuni e più un altro dell'ultimo momento. Non erano le migliori condizioni ma la squadra resta in partita con la testa e questo conta.

ARBITRO Possemato di VCO 6.5 Non perde mai le redini e complessivamente la partita è molto corretta. Direzione ordinata.

LE INTERVISTE

Il tecnico del Baveno Roberto Portalupi si è dichiarato parzialmente soddisfatto: «La vittoria dà continuità ma potevamo fare di più e voglio di più da loro. Possono fare ancora meglio e ottimizzare le occasioni in campo questi ragazzi. Va benissimo il risultato ma dobbiamo alzare il livello, le qualità non mancano e dobbiamo mostrarle sul campo. In questo momento non ce la giochiamo alla pari con le formazioni davanti perchè sono rose molto larghe e competitive, perciò guardiamo solo in casa nostra e pensiamo a migliorare quanto fatto di buono già oggi».

Sconfitta presa con positività dall'allenatore dell'Oleggio Giovanni Izzillo: «Siamo un po' indietro rispetto alle formazioni davanti a noi. Questa squadra è formata da giocatori che hanno fatto un campionato provinciale, quindi ci manca esperienza. Dobbiamo migliorare la cattiveria sotto porta, nel primo tempo potevamo davvero fare qualcosa in più, sbagliavamo sempre l'ultimo passaggio. La prestazione mi soddisfa, siamo rimasti in partita e piano piano facciamo passi avanti. Il nostro campionato si decide con squadre alla nostra portata, dobbiamo tenere la categoria facendo queste prestazioni sempre. Siamo purtroppo contati in questo periodo, abbiamo perso Russo nel riscaldamento, il portiere Fortuna a inizio stagione. Il nostro portiere aveva problemi anche lui. Anche col Casale avevamo tenuto bene poi siamo crollati, ma era sulla falsa riga di oggi. Comunque noi non demordiamo».