Di Gioia da lontanissimo, torinesi senza freni

Il Chisola continua a mietere vittime e pare non volersi fermare. Nel cuneese va in scena una gara ad alta intensità che ha visto il Cuneo Olmo giocarsi le sue carte fino alla fine, ma alla fine si è dovuto arrendere alla prodezza da cineteca realizzata nel primo tempo dall’uomo di giornata Ivan Di Bello. I torinesi soffrono ma vincono e rimangono ancora a punteggio pieno dopo sei turni.

Di Gioia da urlo. È una partenza super quella dei padroni di casa, che si ritagliano subito un’enorme occasione per andare avanti: dalla sinistra Rota mette un pallone in area ghiottissimo per Ghibaudo. Quest’ultimo, a porta praticamente spalancata, manca di freddezza e calcia dove il numero uno Bruno può arrivare. Gli ospiti subiscono il pressing iniziale delle aquile e, all’8’, rischiano ancora: Caffa penetra in area e calcia un destro teso che finisce a fil di palo.

La squadra di Moschini prova a venire fuori al 10’ con un suggerimento in area da parte di Fiore per Di Gioia, che di testa prova a impensierire Aime. Ma il portiere biancorosso è attento e blocca. L’Olmo si rifà pericoloso alla mezz’ora da calcio piazzato: Boi calcia in porta dalla trequarti e la sua conclusione per poco non trae in inganno l’estremo difensore biancoblù, che difende la porta con un ottimo intervento. Nel calcio si sa, un guizzo del singolo può cambiare le sorti di una gara.

Il Chisola conferma questo dogma e, al 37’, passa in vantaggio con una vera e propria prodezza del numero 10 Ivan Di Gioia che, da distanza improba, spedisce il pallone sotto l’incrocio dei pali.

Olmo fino alla fine, ma non basta. A inizio ripresa, gli ospiti attaccano con Marmo lanciato a tu per tu con Aime, ma quest'ultimo è più rapido e allontana la minaccia. La squadra di Dutto risponde al quarto d'ora: una punizione di Boi impegna Bruno che deve tuffarsi per respingere la conclusione angolata. Le Aquile hanno un’altra opportunità per il pareggio al 19’ con un traversone in area di Ghibaudo e il tiro di Rota deviato dalla difesa chisolese.

Non cala l’intensità dei padroni di casa, ma la formazione di Moschini resiste. Nel finale di gara il Chisola ha la possibilità di chiudere i conti con il neo entrato Giambertone che dal limite calcia di poco a lato. l’Olmo ha ancora un paio di opportunità da calcio di punizione, ma sia Nlemvo che Gozzarino si fanno ipnotizzare da Bruno, il quale mette al sicuro risultato e tre punti fondamentali.

IL TABELLINO

CUNEO OLMO – CHISOLA 0-1



RETI: 37’ Di Gioia (C)



CUNEO OLMO (4-2-3-1): Aime Gia. 6, Giordano 6.5 (19'st Nlemvo 6.5), Bonardi 6.5 (38'st Cillario sv), Chiaramello 6.5, Boi 7 (16'st Marenco 6), Orlando 6.5, Ghibaudo 6.5, Gozzarino 6.5, Caffa 6.5 (21'st Centrella 6), Rota 6.5, Sigaudo 6 (7'st Marchisio 6). All.Dutto 6.5. A disposizione: Pellegrino, Meineri, Abdel.



CHISOLA (4-3-3): Bruno 7, Ghione 7 (27'st Mezzano sv), Bruscolini 7, Audisio 6.5, Tarucco 7, Murroni 7 (7'st Oliveira 7), Troia 6.5 (10'st Luxardo 6.5) , Ambrosino 6.5 (21'st Giambertone 6.5), Marmo 6.5, Di Gioia 8 (16'st Borello 6), Fiore 7 (7'st Guglielmi 6.5). All.Moschini 7. A disposizione: Cruto, Lazzaro.



ARBITRO: Leonid Prince-bel Viang di Cuneo 6



GIALLI: 27’ Ghibaudo (O), 23’st Audisio (C), 30’st Guglielmi (C)

LE PAGELLE



CUNEO OLMO

Aime Gia. 6 Provvidenziale nell'uscita su Marmo in avvio di ripresa. Per il resto, compie qualche intervento di ordinaria amministrazione.



Giordano 6.5 Inaugura alcune ottime ripartenze dell'Olmo con passaggi lunghi e millimetrici. Buon lavoro in fase difensiva, dove blocca alcune iniziative biancoblù.



19'st Nlemvo 6.5 Cliente difficile per gli attaccanti del Chisola, ha anche la possibilità di incidere da calcio piazzato ma non ha fortuna.

Bonardi 6.5 Serve un paio di ottimi suggerimenti in fase offensiva e si rende protagoniste di alcuni ottimi anticipi nella retroguardia biancorossa.



Chiaramello 6.5 Lotta come un leone in mezzo alla difesa e lascia passare poco dalle sue parti compiendo alcuni interventi degni di nota.



Boi 7 Da calcio piazzato ogni volta è una mina vagante e, in due occasioni per poco non compie la magia su punizione. Sempre pericoloso.



16'st Marenco 6 Recupera qualche buon pallone nel mezzo e prova ad aprire qualche spazio interessante ai compagni.

Orlando 6.5 Concede pochi margini alle offensive biancoblù e alcune sue chiusure sono provvidenziali e tengono in partita l'Olmo. Prestazione solida.

Ghibaudo 6.5 Mezzo voto in meno per la grande occasione sciupata in avvio di gara dove manca di lucidità sotto porta. Ma la bontà della sua prestazione non si discute: palle-gol offerte ai compagni, palloni recuperati e un tentativo su punizione nella ripresa.



Gozzarino 6.5 Lotta tantissimo a centrocampo, dove vince grandi duelli e fornisce qualche spunto ai compagni davanti. Buona gara anche in fase di copertura, dove alcuni sui interventi spezzano il gioco del Chisola.



Caffa 6.5 Nel primo tempo accarezza l'1-0 con un tiro sufficientemente potente, ma non abbastanza preciso per andare a segno. Ci riprova di testa nella ripresa, ma stavolta è Bruno a negargli la gioia del gol.



21' st Centrella 6 Prova a servire qualche pallone invitante in fase offensiva e recupera un paio di palloni che fanno ripartire la squadra.

Rota 6.5 A inizio gara offre a Ghibaudo una clamorosa palla-gol con un traversone basso ma efficace abbastanza da creare il panico nell'area chisolese. Nel corso della gara offre altri spunti interessanti in zone insidiose e ha un'occasione in area.



Sigaudo 6 Ci prova su punizione, ma non ha grande successo. In generale, sotto porta è poco pericoloso ma offre alcuni buoni palloni a Caffa là davanti.



7'st Marchisio 6 Prova ad andare al tiro, ma la difesa del Chisola non gli lascia grandi spazi per poter dire la propria. Cerca spesso il dialogo con i compagni offrendo loro buoni palloni.

All.Dutto 6.5 Avvio super della squadra con l'occasione enorme che forse avrebbe potuto cambiare le sorti della gara. Dimostrando grande carattere l'Olmo ha messo spesso in difficoltà il Chisola e, nonostante il gol subito, ha provato fino alla fine a raddrizzare il risultato.

CHISOLA

Bruno 7 In avvio di gara respinge la conclusione ravvicinato di Ghibaudo, poi è compie ottimi interventi sulle due punizioni calciate da Boi nel primo tempo. La saracinesca resta abbassata.

Ghione 7 Evita guai al Chisola rendendosi protagonista di ottime chiusure nell'area biancoblù. Il muro eretto dal 2 contribuisce a mantenere la porta inviolata. (27'st Mezzano sv)

Bruscolini 7 Offre ottimi palloni in profondità per i compagni davanti e ha la possibilità di colpire da calcio di punizione. Bene anche nella retroguardia, dove blocca alcune ripartenze biancorosse.

Audisio 6.5 Recupera palloni in mezzo al campo vincendo duelli importanti e dando il via a qualche ottima ripartenza biancoblù. Davanti non ha grandi occasioni per incidere.

Tarucco 7 Molto impegnato in difesa dove deve annullare numerose offensive del Cuneo. Lo fa compiendo ottimi interventi concedendo poche sbavature.

Murroni 7 Dalle sue parti gli attaccanti dell'Olmo faticano a passare. Oltre a recuperare numerosi palloni, fornisce buoni spunti ai compagni in fase offensiva.

7'st Oliveira 7 Grande lavoro in fase difensiva, dove contiene le offensive dei cuneesi con ottimi interventi. Regala qualche ottimo pallone in avanti.

Troia 6.5 Vince qualche ottimo contrasto in mezzo al campo e prova a offrire qualche buon pallone agli attaccanti, non sempre con grande esito.

10'st Luxardo 6.5 Porta energie fresche utili per dare una mano alla squadra nella gestione del vantaggio. Apre qualche spazio interessante ai compagni.

Ambrosino 6.5 Dà il via ad alcune azioni interessanti e fornisce anche supporto in fase difensiva dove recupera palloni importanti.

21'st Giambertone 6.5 In prossimità del recupero ha una ghiotta opportunità per segnare il 2-0 e chiudere i conti con un ottimo tiro dal limite dell'area.

Marmo 6.5 A parte una potenziale opportunità a inizio secondo tempo, non è molto attivo sotto porta. Dimostra però grande generosità offrendo diversi spunti in area ai compagni.

Di Gioia 8 Artefice di un gol tanto bello quanto importante ai fini di risultato finale e classifica. Quando il Chisola è meno brillante ci pensa lui a risolvere tutto. Uomo partita.

16'st Borello 6 Non ha particolari occasioni per farsi notare, si limita a fornire qualche buon suggerimento ai suoi.

Fiore 7 Nel primo tempo prima prova a mandare in porta Di Gioia, poi si fa ingolosire dalla distanza calciando però alto. Poi tanti palloni interessanti forniti ai compagni. Non segna ma si fa vedere eccome.

7'st Guglielmi 6.5 Recupera palloni in mezzo al campo e confeziona diversi ottimi palloni ai compagni davanti. Si fa notare.

Moschini 7 Partita più sofferta del solito risolta grazie alla giocata del singolo. Sei vittorie su sei gare di campionato, con un ruolino del genere qualsiasi critica appare superflua.

L’ARBITRO

Leonid Prince-bel viang di Cuneo 6 Nel primo tempo fischia un fuorigioco inesistente a Sigaudo. Nella ripresa proteste dalle parti biancoblù per un presunto fallo in area biancorossa. Poteva forse estrarre qualche cartellino in più.